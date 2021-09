Helmerich-Spektakel in Richtenberg: Diesmal geht’s um die Teufelsbrut

Richtenberg

Friedlich und harmonisch geht es zu in der kleinen Stadt Richtenberg und an ihrem schön gelegenen See. Die tüchtigen Bürger der vorpommerschen Kleinstadt hämmern, sägen, tragen frische Farbe an den Fischerbooten auf, räuchern Fische und backen Kuchen für das kurz bevor stehende Seefest. Doch sechs arglistige Augen verfolgen mit finsteren Absichten das harmonische Treiben der Richtenberger, die voller Vorfreude auf das Seefest ihre Stadt herausputzen.

Luschern bei der Generalprobe

„Seit zehn Jahren bin ich für Licht, Bühne und Ton als Techniker mit verantwortlich, aber inzwischen sind wir ein mehrköpfiges Team geworden und können uns abwechseln bei den Aufführungen“, so Jan Zipperling. Quelle: CHRISTIAN RÖDEL

Wir sind mitten drin in dem Geschehen des 21. Episode des aktuellen Heimatgeschichtsstückes aus der Helmerich-Sage, die am Freitag ab 20 Uhr unter dem Titel „Die Richtenberger und die Teufelsbrut“ ihre Premiere auf der Festwiese der Alten Schlosserei erleben wird.

Die Laien-Darsteller haben in dieser Woche ihre Generalprobe, bei der die OSTSEE-ZEITUNG schon einmal luschern durfte, ohne allzu viel vom Plot zu verraten.

Einer der jugendlichen Darsteller meinte zum Reporter: „Bitte nicht schon spoilern, weil ansonsten die Spannung beim Premieren-Publikum weg ist“. Spoilern ist ein beleibter englischer Begriff von jugendlichen Serien-Fans und bedeutet, das Verraten des Handlungsausganges vor der Ausstrahlung der entsprechenden TV-Serie.

Fürst Luzifer treibt sein Unwesen

Fischer Karl (Mark Kussin) zieht so manchen dicken Fisch asu dem Richtenberger See. Quelle: CHRISTIAN RÖDEL

Nur so viel sei verraten: Die drei diabolischen Gesellen Fürst Luzifer und seine beiden teuflischen Lakaien Flammus und Pestikus denken sich fiese und menschenverachtende Anschläge auf die Vorbereitungen des Seefestes aus. Als wenn nicht schon reichen würde, dass sie die liebevoll aufgebauten Stände mit roher Gewalt über Nacht zerstören, nein, sie wollen auch Zwietracht zwischen den Richtenberger Bürgern säen.

Selbst diese böswilligen Absichten sind den Unholden immer noch nicht genug, und so verbreitet der grünhaarige Pestikus (hinreißend komisch gespielt von der siebenjährigen Isabella Hagemann) als Super-Spreader diverse Viren, und Teile der Stadtbevölkerung rafft die anschließend um sich greifende Seuche beinahe komplett dahin. Ein Schelm, der arg Böses dabei denkt!

Drehbuch und Regie mach t der Verein selbst

„Meine beiden erwachsenen Töchter Manja und Patricia haben schon in frühreren Helmerich-Stücken mitgespielt, und nun bin ich dabei – als Pfarrer Berthold“, sagt Rita Hähnel. Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Helmerich-Regisseurin Angelika Meier gab in dieser Woche noch einmal letzte Änderungswünsche an die Darsteller aus unterschiedlichen Generationen weiter, um das Optimum aus dem Drehbuchstoff, der aus der bewährten Feder der Franzburger Lehrerin Martina Graumann stammte, zu holen. An Spannung und Dramatik mangelt es dem neuen Stück der Jugendtheater-Gruppe „Helmerich“ des Richtenberger Kulturtreffs jedenfalls nicht.

Richtenberg wehrt sich gegen Seuche

„Demnächst gehe ich nach vielen Jahrzehnten als Lehrerin in Franzburg in den Ruhestand, aber ich mache natürlich als Autorin der Richtenberger Heimatgeschichtsepisoden weiter“, sagt Martina Graumann. Quelle: CHRISTIAN RÖDEL

Wie sich die Richtenberger gegen die von außen über sie herein brechende Gefahr wehren, ist kurzweilig mit zu erleben. Das Helmerich-Ensemble hat im zweiten Corona-Krisenjahr, wie im vergangenen Jahr auch, wieder alle Register seines kollektiven Könnens gezogen. Es ist anrührend, wie engagiert die jungen und älteren Aktiven des Vereins seit zwei Jahrzehnten jedes Jahr eine neue Episode der Richtenberger Saga auf die Bühne bringen.

Vorstellungen dieses Wochenende

Hoffentlich spielt das Wetter am Freitagabend ab 20 Uhr mit, wenn die Premiere von „Die Richtenberger und die Teufelsbrut“ auf der Festwiese über die Bühne geht. Am Sonnabend um 20 Uhr folgt die zweite Aufführung. Der Sonntag ist mit der Aufführung 15 Uhr Familien mit kleineren Kindern vorbehalten. Bereits ab 14 Uhr lädt der Richtenberger Kulturtreff zu Kaffee und Kuchen auf der Festwiese ein.

Von Christian Rödel