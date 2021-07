Stralsund

Eine Straße trägt seinen Namen. Eine Stiftung wurde nach ihm benannt. Seine Schriften und Werke stehen in den Regalen vieler Bibliotheken und in manchem privaten Bücherschrank. Wenn es um Stralsunds Stadtgeschichte geht, hat er einen festen Platz: Professor Herbert Ewe. Vor 100 Jahren, am 20. Juli 1921, wurde der im Jahr 2006 verstorbene Wissenschaftler, Archivdirektor, Autor und Denkmalretter geboren.

Kulturelles Leben der Stadt geprägt

Und darauf hätte auch OB Alexander Badrow (CDU) gern mit dem vielseits verehrten und geachteten Historiker angestoßen. Obwohl er „Stralsunds Schatzmeister hinter Klostermauern nicht mehr persönlich kennenlernten konnte“. Dennoch sei ihm durchaus bewusst, wie sehr Herbert Ewe das kulturelle Leben der Hansestadt geprägt hat. „Nicht nur als Direktor des Stadtarchivs, sondern auch als Gründer einer Bürgerinitiative engagierte er sich für die Rettung der Altstadt. Herbert Ewe war zu Recht unser Ehrenbürger“, sagt Badrow.

Dass es im Dienstzimmer von Herbert Ewe nach erfolgreichen Gesprächen und getaner Arbeit gern mal einen edlen Cognac gab oder einen „Rotspon“ aus Zinnbechern in der Barockbibliothek des Johannisklosters – nach altem Brauch als Willkommenstrunk – daran erinnern sich viele gern.

Herbert Ewe (l.) begrüßt den Bundespräsidenten Richard v. Weizsäcker am 12. Dezember 1990 in Stralsund. Quelle: Harry Hardenberg

So wie sein Nachfolger im Amt, Dr. Hans-Joachim Hacker. Ewe habe als Direktor von 1952 bis 1986 das Stralsunder Stadtarchiv nicht nur geleitet, sondern weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht. Schon zu DDR-Zeiten wurde es zu einem Vorzeigeobjekt. Und Prominenz stellte sich ein.

Wichtige Persönlichkeiten im Johanniskloster empfangen

So kam der Schwedische Premierminister Olof Palme in Begleitung des DDR-Staatschefs Erich Honecker zu Besuch. Nach der Wende gehörte Prinz Charles ebenso zu den Gästen wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker Aber auch die Stralsunder selbst waren es gewohnt, im Johanniskloster ein- und auszugehen, erlebten Lesungen und Konzerte im Kapitelsaal, spazierten durch den Rosengarten oder über den Räucherboden.

An Bord des sowjetischen Raumschiffs Sojus 31 startete am 26. August 1978 zusammen mit dem Kosmonauten Waleri Bykowski der NVA Oberstleutnant Sigmund Jähn als erster Deutscher in den Weltraum. Am 12.Dezember 1978 besuchte Sigmund Jähn Stralsund und besichtigte auch das Stadtarchiv im Johanniskloster. Herbert Ewe betreute den hohen Gast. Quelle: Harry Hardenberg

Das Johanniskloster, in das er regelrecht verliebt gewesen sei, war „sein Ein und Alles“, blickt seine Witwe Anni Ewe, die heute noch in Stralsund lebt, zurück. „Er hat alles angewandt, was von seiner Person aus möglich war, um es zu retten“, sagt Anni Ewe. Dass er das zusammen mit anderen Menschen, die ebenfalls an der Kulturstätte Interesse hatten, schaffte, sei schon „sagenhaft“, findet die Frau, die ihrem Mann immer den Rücken freigehalten hat. Und die auch akzeptierte, dass der Familienvater manches Mal in die eigene Tasche gegriffen hat, um Löcher zu stopfen oder den Wein spendierte, weil es dafür keinen Etat gab.

Öffentliche Ehrung Anlässlich des 100. Geburtstages von Herbert Ewe (1921 -2006), ist am 28. August um 13 Uhr im Löwenschen Saal des Rathauses eine öffentliche Ehrung geplant. Gemeinsame Veranstalter sind das Stadtarchiv Stralsund, die Historische Kommission für Pommern und das Bürgerkomitee „Rettet die Altstadt“. Vorgesehen sind Vorträge von Dr. Dieter Bartels, Vorsitzender der Herbert-Ewe-Stiftung, sowie des ehemaligen Direktors des Stadtarchivs, Dr. Hans-Joachim Hacker und des jetzigen Archivchefs Dr. Dirk Schleinert. Außerdem wird Dr. Nils Jörn, Leiter des Stadtarchivs Wismar, sprechen. Peter Koslik, Pressesprecherder Stadtverwaltung, weist darauf hin, dass die Veranstaltung vorbehaltlich und entsprechend der dann geltenden Corona-Auflagen stattfinden wird.

Für Hans-Joachim Hacker besteht die herausragende Leistung Ewes im Archivwesen darin, dass er ein Schlagwortregister zum Auffinden der zahlreichen Bestände entwickelt hat. Quasi den Vorläufer einer Google-Suchmaschine. Dieses Generalregister, unter den Archivaren nur der „Stralsunder General“ genannt, stand allen Nutzern offen. Hacker hebt Ewes „Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Akribie“ hervor. „Ja er war schon pingelig“, gibt auch Anni Ewe zu, die für ihren Mann oft Korrektur las und unter ihm als Chef selbst im Archiv gearbeitet hat.

29. Juni 1984: DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker und Schwedens Ministerpräsident Olof Palme (Mitte) besuchen Stralsund. Hier beim Besuch im sanierten Johanniskloster. Herbert Ewe (l.), zeigt den beiden Staatsoberhäuptern die Schätze des Stadtarchivs. Quelle: Rainer Schulz

Kennengelernt haben sich die beiden am Pädagogischen Institut in Putbus bei einem Kurs für Neulehrer. Nach verschiedenen Studienorten führte sie das letzte Semester in Greifswald wieder zusammen und die Familie nach Stralsund. Mit Freude sah Anni Ewe, dass ihrem Mann immer große Wertschätzung entgegengebracht wurde. Der Fotograf Harry Hardenberg, der ihn oft mit der Kamera begleitete, spricht zum Beispiel von einer „respektvollen und freundschaftlichen Zusammenarbeit“.

Die Schriftsteller des Buchbasars am 14. Juli 1977 zu Gast im Stralsunder Johanniskloster. Quelle: Harry Hardenberg

Wer Herbert Ewe bei seinen Vorträgen erlebte, hat erfahren, dass er ein begnadeter Redner war, der voller Inbrunst die Leute überzeugen und für sich gewinnen konnte. Das bestätigt auch Dr. Dieter Bartels, der Vorsitzende der Herbert-Ewe-Stiftung, die 2009 gegründet wurde: „Seine Rhetorik war hervorragend. Er konnte die Dinge sehr plastisch rüberbringen.“ Bei der Sanierung des Klosters sei er der Motor gewesen und habe die Feierabendbrigaden motiviert.

Eröffnung der Morgenstern-Buchandlung in der Stralsunder Ossenreyerstraße am 5, April 1991. Annie und Herbert Ewe. Quelle: Harry Hardenberg

Johanniskloster keine Dauerlösung

„Aber auch Herbert Ewe war bereits bewusst, dass das Johanniskloster keine Dauerlösung ist. Die Möglichkeiten zu DDR-Zeiten waren begrenzt“, sagt Bartels. Ewe habe immer für die Stadt geworben. Und so sei er im Jahr 1989 unter den ersten gewesen, die sich vehement gegen den Verfall der Altstadt wandten. Als Mitbegründer und erster Vorsitzender des Bürgerkomitees „Rettet die Altstadt“ habe er die Weichen für die künftige Entwicklung gestellt. So sei auf Druck der Bürgerinitiative im Dezember 1989 ein Abrissstopp erwirkt worden. Außerdem habe ein Brief im Januar 1990 an die damalige Bundesbauministerin, unterschrieben von Ewe und Bartels, dazu beigetragen, dass Stralsund Modellstadt wurde, ist Bartels überzeugt. „Nur so konnten Millionen in die Sanierung fließen“, erklärt Bartels.

Erhebliche Mittel sind inzwischen auch eingesetzt worden, um das Lebenswerk von Herbert Ewe zu retten und auf solide Beine zu stellen. Denn mit dem Schimmelbuchskandal im Jahr 2012 hatte sich herausgestellt, dass das Kloster am Ende nicht für die Lagerung so wertvoller Bücher und Dokumente geeignet ist. Die Stadt hat mit der Errichtung eines Zentraldepots die richtige Entscheidung getroffen. Dieses glückliche Händchen kann man sich für die weitere Fortführung der Sanierung des Johannisklosters nur wünschen, damit es wieder ein Ort der Begegnung wird. Das wäre genau in Herbert Ewes Sinne. Darauf würde es in jedem Fall einen guten Schluck geben.

Von Marlies Walther