Heringsangler in Stralsund: „Mir geht es um Erholung“

Stralsund

Der Ostwind ist kalt, der Himmel wolkenverhangen. Am Kopf der Stralsunder Mole wirft der Neubrandenburger Frank seine Rute aus. Die Sehne summt, das Blei platscht auf die kleinen Wellen im Wasser und versinkt. Neunzig Kilometer ist der 61-jährige Hobbyangler am Morgen mit seinem Auto gefahren, um am Strelasund mit seiner Paternosterangel, die mit fünf Haken bestückt ist, auf Heringsfang zu gehen. „Im vergangenen Jahr hatte ich 230 Stück in vier Stunden am Haken – etwa 50 Meter von hier“ sagt er und deutet die Kaimauer entlang. Doch der Lagerlogistiker ahnt, dass der Fang heute mager ausfallen könnte. „Es fehlt die Sonne und zu kalt ist es auch.“ Nur ein Anglerboot liegt im Strelasund – nahe der Küste Rügens. Auf der Mole, auf der bei besseren Wetterverhältnissen im März großes Gedränge herrscht, hält nur noch ein zweiter Angler die Rute ins Wasser. Und der geht auf Barsch.

Lesen Sie auch den Kommentar: Die letzten Küstenfischer an der Ostsee brauchen unsere Hilfe

Ein Freiluft-Spaß mit leckerem Ende

Eingepackt in warme Thermoklamotten will der Neubrandenburger sein Anglerglück dennoch herausfordern. „Ich habe heute einen freien Tag“, sagt er. Hauptsache, er sei an der frischen Luft. „Beim Angeln geht es mir nicht um Masse, sondern um Erholung.“ Meistens sei er an Flüssen und Binnenseen unterwegs. Was für andere das Pilzesammeln, sei für ihn das Angeln. Ein Freiluft-Spaß, an dessen Ende – bei ausreichendem Petriglück – ein leckeres Essen am Abend und ein paar Kilo frischer Hering für Familie und Freunde stehen.

Die Robben sind auch der Feind des Anglers

Frank, der seinen Nachnamen nicht nennen will, schaut konzentriert auf die Vorderspitze seiner Rute, die sich unter der leichten Spannung nach vorne beugt. Immer wieder zuppelt es an der Sehne. „Man merkt, dass Heringe gegen die Sehne laufen. Nur, sie beißen nicht“, ärgert er sich. Der Himmel ist grau, das Wasser noch grauer. Plötzlich taucht etwa zehn Meter vom Molenkopf entfernt ein schwarzer Punkt zwischen den Wellen auf. Zwei Kulleraugen einer Kegelrobbe spähen zu Frank und seiner Rute rüber. „Vielleicht ist dies der Grund, warum der Hering heute nicht beißt“, mutmaßt der Neubrandenburger. Die Robben sind auch der Feind des Anglers.

Zum Glück müsse er – anders als die Fischer – von seinen Fängen nicht leben. „Die Fischer haben es bei den hohen Dieselkosten und den niedrigen Quoten wirklich schwer“, sagt der Lagerlogistiker. Dennoch hält sich sein Mitleid mit dem professionellen Berufsstand in Grenzen. „Die großen Trawler da draußen haben doch dazu beigetragen, dass es immer weniger Fisch gibt.“ Nach zwei Stunden packt der Neubrandenburger seine Angel wieder ein. Die große blaue Kühlbox, die neben seinem Equipment steht, bleibt leer. In der kommenden Woche, wenn er wieder freihat, will er sein Glück an gleicher Stelle noch einmal versuchen.

Von Martina Rathke