Stralsund

„Angel dir einen Stralsunder Jung“ ist das Motto der neuen Kuppel-Show, die am Wochenende am Hafen ihre Premiere feiern wird. Dafür beginnt jetzt die heiße Phase – und die OSTSEE-ZEITUNG stellt die Herzbuben Malte, Robi und Martin per Steckbrief vor. Denn: Nur noch bis Donnerstag können sich Damen bewerbe...