Stralsund

Was die beiden TV-Dinos Rudi Carell und Kai Pflaume einst konnten, können wir doch wohl auch, dachten sich selbstbewusst die Stralsunderinnen Antje Hübner und Conny Eisfeld: Die beiden Betreiberinnen des „Fischuppen“ auf der Hafeninsel wagten sich an ein besonderes Samstagabend-Show-Format, in Anlehnung an die einst sehr erfolgreiche Herzblatt-Sendung.

Moderator Lars Wunderlich (links außen) und seine wunderbar charmante Kollegin Antje Hübner (rechts außen) begleiteten die Kandidaten durch den Herzblatt-Show-Abend vor dem „Fischuppen“-Laden. Quelle: Christian Rödel

Gesagt, gewagt und erfolgreich getan! Vor der fantasievoll dekorierten Show-Bühne versammelten sich am frühen Freitagabend viele, viele Schaulustige und verfolgten eine abgefahrene, weil zumeist spontan improvisierte Performance. Selbst als eine Frau der Mut verließ und gekniffen hatte, weil sie sich doch nicht auf die Bühne wagte, sprang beherzt eine andere Dame als Ersatz ein. Ein vorher nicht angemeldeter männlicher Kandidat überlegte sich wenig später, kurz entschlossen seinen Hut in den Ring zu werfen. Der eloquente Herzblatt-Moderator Lars Wunderlich zog alle Register seines rhetorischen Könnens. Der 35-jährige Hansestädter ist im regulären Arbeitsleben in der Versicherungsbranche tätig. „Fischuppen“-Inhaberin Antje Hübner gab als Sidekick stets ihren frechen Senf dazu – das hatte Witz und Charme. Ein wunderbares verbales Ping-Pong-Spiel entwickelte sich so auf der Bühne, und die beiden spielten sich die Bälle nur so zu.

Nur ein provisorischer Vorhang trennte die Herzblatt-Kandidaten voneinander: Martin Schmidt (1.v.l.) und Susanne Mögelin (2.v.l.) gingen nach der Enthüllung auf eine romantische Bootsfahrt in die Abendsonne auf den Strelasund. Quelle: Christian Rödel

Ein Love-Boat namens „Sunset“

Als erstes potenzielles Liebespaar gingen Malte Scherf und Maren Reitemeier an den Start: Das extra georderte 230 PS starke Love-Boat mit dem perfekt passenden Schiffsnamen „Sunset“ – also Sonnenuntergang – legte mit dem 31-jährigen Stralsunder Jungunternehmer und der 26-jährigen Touristin aus dem oberpfälzischen Neumarkt in den Sonnenuntergang ab. Mit strahlenden Gesichtern kamen die beiden nach etwa einer halben Stunde wieder zurück in den Stadthafen – und Skipper Andy Matthies hätte eigentlich gleich noch einmal ablegen können, weil die beiden sich viel zu sagen hatten. Doch das nächste Paar stand schon an der Kaimauer, um mit dem schnittigen Highspeed-Boot den Strelasund zu durchpflügen.

Mit 230 PS ging es auf eine Intensivkennenlern-Tour für Martin Schmidt und Susanne Mögelin während der Samstagabendshow "Herzblatt" auf der Stralsunder Hafeninsel Quelle: Christian Rödel

Herzblatt-Kandidat Martin Schmidt (37) aus Stralsund und Susanne Mögelin (34) aus Greifswald hatten sich kurz zuvor, nur getrennt durch eine provisorisch aufgehängte Segelleinwand, etwas näher kennengelernt. Der gelernte Schweißer und die medizinische Bademeisterin gingen an Bord, nach dem sie einiges Privates preisgaben und wohl eine größere Schnittmenge gemeinsamer Präferenzen vorlagen. Der drahtige Martin surft gerne und verbringt schon mal eine Nacht wildromantisch unter Palmen auf Hawaii, und Susanne steht ebenso auf Wassersport, betreibt unter anderem Stand-up-Paddeln.

„Oh, meine Haare sind ja jetzt total zerzaust“

Als die beiden Turteltauben wieder in den Hafen einliefen, kam Susanne spontan der zweideutige Satz über die Lippen: „Oh, meine Haare sind ja jetzt total zerzaust“. Das Publikum tobte angesichts dieser Aussage vor Lachen an der Kaimauer! Den Vogel des Abends schoss jedoch Herzblatt-Anwärter Robi ab, als er von Moderator Lars gefragt wurde, wie er seiner Herzdame die künftigen Schwiegereltern vorstellen würde. Robi ganz cool: „Also meine Mutter war jahrelang Striptease-Tänzerin“. Lautes Prusten im Publikum, in dem auch Robis Mutter stand und diesen Witz auf ihre Kosten sehr, sehr sportlich mit einem Lächeln quittierte. Dem bärtigen Weltenbummler Robi, der sich selbst ironischerweise zur Kategorie „Koala-Bärchen“ zählt, nahm diesen herben Humor kaum jemand krumm. Doch auf eine nächtliche Strelasund-Mondschein-Tour wollte dann doch keine potenzielle Herzdame gehen.

Den nächsten Coup haben die beiden „Fischuppen“-Betreiberinnen Antje Hübner und Conny Eisfeld übrigens schon in der Pipeline: Die beiden jungen Frauen wollen nämlich Linda de Mols Traumhochzeit-Format aufs Korn nehmen – mit großem Spaßfaktor selbstverständlich.

Das gesamte Herzblatt-Team mit ihren Kandidaten zeigte sich hochzufrieden nach dem Ende der Veranstaltung. Quelle: Christian Rödel

Von Christian Rödel