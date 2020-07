Herzschwester Stralsund: Wie ein kleiner Laden mit treuen Kundinnen die Krise meistert

Stralsund

Ein Sommerkleid für den Strand, ein Kostüm für die nächste 90er-Jahre-Party oder ein fesches Einzelstück für die private Sammlung: Bei Herzschwester Vintage in der Stralsunder Altstadt werden Liebhaberinnen der unterschiedlichsten Epochen fündig. Denn Inhaberin Sarah Reuter hat ihr Geschäft einer speziellen Nische gewidmet, der Second-Hand- und Vintage-Mode. Auf 18 Quadratmetern inszeniert sie ihre bunte Welt in selbst gebauten Ausstellungsregalen.

Wer den Laden betritt, betritt dabei gleichzeitig Reuters Kleiderschrank. Denn die 41-Jährige hat den Laden um ihren eigenen Fundus herum aufgebaut. Sie hat eine besondere Leidenschaft. „Ich sammel Klamotten“, sagt Sarah Reuter. Anfang 2019 wagte die Berlinerin den Schritt in die Selbstständigkeit. Das Geschäft lief gut an, doch nach rund einem Jahr kam der Corona-Lockdown. Wie viele andere Inhaber von Stralsunder Kleinstläden, hat Reuter mit den Auswirkungen der Pandemie und den strengen Auflagen zu kämpfen.

Für den Laden trennt sich Reuter auch von Lieblingsstücken. „Ursprünglich war das Geschäft eine Idee von Freunden“, sagt Reuter. Gäste hätte sie auf die Idee gestoßen. Denn auch ihr Zuhause sei wie ein begehbarer Kleiderschrank. „Dort habe ich ähnlich viele Sachen“, sagt Reuter. Aus der Idee wurde bald ein Herzenswunsch.

Reuter ging täglich an Baustelle vorbei

Nehmen Urlauber gern mit: Retro-Schmuck und Retro-Sonnenbrillen. Quelle: Kay Steinke

„Ich wohne drei Häuser weiter“, sagt Reuter. „Auf dem Weg zur Arbeit ging ich täglich an diesem Haus vorbei und sah, wie es mit viel Liebe renoviert wird.“ Die Ladenfläche regte ihre Träume an. Sie rechnete die Idee durch und schrieb einen Businessplan. „Der erste in meinem Leben“, sagt Reuter, die als Berlinerin über Niedersachsen eher zufällig in die Hansestadt kam – weil sie am Meer leben wollte.

Soforthilfe und treue Kundinnen helfen durch die Krise

Wie viele andere Ladeninhaber musste auch Reuter für rund zwei Monate komplett schließen. Für den Aufbau eines Online-Shops hatte sie bis dahin noch keine Zeit. „Am Anfang dachte ich, jetzt geht es nicht weiter“, sagt sie. Durch Unterstützung vom Staat sei es doch weitergegangen, sie habe Soforthilfe bekommen. Weiterhin habe eine treue Stammkundschaft, die sie sich im ersten Jahr aufgebaut habe, geholfen. „Als ich wieder aufmachen konnte, kamen etliche Mädels in den Laden“, sagt Reuter. „Wenn sie nichts fanden, nahmen sie einen Gutschein. Damit mein Laden überlebt.“

Probleme der kleinen Läden: Laufkundschaft geht verloren

Für die kleinen Läden ist die Situation noch immer schwierig. Denn die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ist auf engem Raum kaum möglich, nur ein bis zwei Kunden dürfen gleichzeitig in den Laden. „Immer wieder muss ich Kunden vertrösten und rausschicken“, sagt Reuter. Viele hätten Verständnis. Diese würden auf den Stühlen vor dem Schaufenster warten oder später wiederkommen. „Das macht nicht jeder“, sagt Reuter. Ein Großteil der Laufkundschaft würde verloren gehen. Sie hätte ihre Nummer am Laden angebracht, damit mögliche Kunden auch außerhalb der Öffnungszeiten nun in den Laden schauen könnten.

Laden ist besonders bei Berlinern beliebt

Unter den Urlaubern würden besonders Berliner auf die „charmante Auswahl“ stehen. „Sie kennen das Konzept aus der Großstadt“, sagt Reuter. Im Urlaub hätten diese außerdem Zeit zum Stöbern. 2019 sei Vintage-Schmuck gut gelaufen, 2020 würden Kunden Kleider favorisieren. Zu vielen kann Reuter eine eigene Geschichte erzählen. Abgefahrene Einzelstücke – wie zum Beispiel Buffalo-Plateauschuhe aus den 90er Jahren – würden hingegen länger auf einen neuen Eigentümer warten. „Die sind Kult“, sagt Reuter. „Originale gehen heute für bis zu 400 Euro weg.“ Sie rufe dafür einen ähnlichen Preis auf.

Neu im Sortiment sind Kleidungsstücke von einem neuen Künstlerinnen-Kollektiv, den „Sea Soul Sisters“. Zu diesem zählt sich Reuter selbst, vier weitere Frauen machen bereits mit. Darunter befindet sich mit Melina Scappatura eine langjährige Weggefährtin Reuters. Die Kostümbildnerin hatte Herzschwester Vintage von Anfang an unterstützt – mit Sachen aus dem eigenen Fundus und Kleidungsstücke vom eigenen Label mit dem Namen Amok Amour. Über Scappatura holt Reuter Hollywood-Ambiente an den Sund. Denn die Berlinerin hat bereits Kinofilme, wie „Cleo“ oder „Die Frau des Piloten“, ausgestattet.

Modedesignerin Lisa Wander vom Künstlerinnen-Kollektiv „Sea Soul Sisters“ bringt Shirt-Nachschub in den Laden. Quelle: Kay Steinke

Sea Soul Sisters: Künstlerinnen machen nachhaltige Küstenmode

Weiterhin zählen zu dem Kollektiv Franka Wingrat (Copywriter und Heilpraktikerin), Alina Trionow, eine 19-jährige Stralsunderin, die ab Herbst 2020 Kunst in Weimar studiert, und Lisa Wander. Letztere kam 2016 von der Schweriner Designschule an den Sund und machte sich hier als Designerin und Maßschneiderin selbstständig. „In den Laden habe ich mich auf den ersten Blick verliebt“, sagt Wander. Die heutigen Sea Soul Sisters hätten sich 2019 beim Tanzen im Stralsunder Club Werkstatt kennengelernt. „Wir waren gleich auf einer Wellenlänge“, sagt Wander. Da beide eine künstlerische Ader haben, wollen sie nun gemeinsam nachhaltige Mode machen. Die selbst bedruckten Shirts mit maritimen Motiven seien da nur ein Anfang.

Kunden können entspannt vor dem Laden warten

Sarah Reuter (links) und Lisa Wander vor dem Laden Herzschwester Vintage. Quelle: Kay Steinke

„Unsere Seelen wurden ans Meer gerufen“, umschreibt Wander den Namen des Kollektivs. Er stehe für Frauenpower. Genau wie der Laden Herzschwester Vintage. Dieser soll mehr sein als nur ein Geschäft. Reuter möchte Menschen zusammenbringen über Mode, über Kunst und über Musik – so wie sie es zuvor bereits in Berlin über eine Galerie oder zuletzt in Niedersachsen über ein Hotel mit eigenem Tonstudio gemacht hat.

Von Kay Steinke