Wer schon immer mal wissen wollte, wie Hobbyköche aus Stralsund und von der Insel Rügen ein perfektes Dinner zaubern, sollte diese Sendung nicht verpassen. Denn noch bis Freitag läuft auf dem TV-Sender Vox täglich gegen 19 Uhr die Doku „Das perfekte Dinner“. Fünf Gastgeber von Rügen und aus der Hansestadt treten im Nordduell mit ihren Gerichten gegeneinander an. Die Sendung wurde bereits vom 8. bis zum 15. Juli 2019 abgedreht und wird jetzt ausgestrahlt.

Den Auftakt hat der Karnitzer Schlossbesitzer Gerhard am Montag gemacht. „Kommt herein, kommt herein“, bringt Glück herein, begrüßte er seine Gäste im Jagdschloss von 1833. Der Friseurmeister aus Dortmund, mittlerweile im Ruhestand, war vor 13 Jahren mit Familie nach Rügen gekommen. Gemeinsam hatten sie das Schloss gekauft und er es teilweise selbst instand gesetzt.

Das Motto des Abends, „Majestätische Landpartie“, bedeutet für den 65-Jährigen dann auch: „Das Essen ist ländlich, das Ambiente majestätisch“. Das Menü kommt bei den Gästen gut an – bei der Durchführung läuft aber nicht alles rund. Vor allem der Nachtisch lässt lange auf sich warten; die komplexe Kreation aus mehreren Mascarpone-Cremes ist aber auch ein Kunstwerk für sich.

Briefmarken waren gestern - Anne sammelt Erinnerungen

Weiter geht es am Dienstag in Stralsund. Dort kreiert die 30-jährige Anne marinierten Lammlachs an Rosmarinkartoffeln mit Bohnen im Speckmantel und einer Rotweinreduktion. Vorab servierte die Chirurgin, die sich selbst als „kleine Backfee“ bezeichnet, ihren Gästen gebackenen Ziegenkäse auf einem Salatbett. Der Nachtisch wurde richtig süß. Es gab warmes Schokoküchlein mit flüssigem Kern, Pana cotta und Erdbeerragout. Vor über vier Jahren kam die gebürtige Brandenburgerin wegen ihres Jobs nach Stralsund.

Als Chirurgin muss sie ein ruhiges Händchen haben. Das könnte ihr auch bei der Zubereitung ihres Dinners helfen. Auch ihre Katze schaut zur mentalen Unterstützung kurz vorbei. „Klara wohnt hier, ich zahl' die Miete“, stellt die 30-Jährige klar. Zur Erklärung: Die Chirurgin ist nicht oft zu Hause, weil sie gerne weite Reisen unternimmt. So kommt es, dass ihre Katze das Reich oft für sich alleine hat.

Zur Galerie Fünf Hobbyköche von der Insel Rügen und aus Stralsund kochen in dieser Woche beim „perfekten Dinner“ um die Wette auf dem TV-Sender Vox um die Wette.

Sassnitzerin kocht Jasmunder Rehrücken

Am Mittwoch ist mit der Grafik-Designerin Martina eine Sassnitzerin an der Reihe. Die 56-Jährige wird einen Jasmunder Rehrücken zubereiten. Dazu gibt es eine scharfe Karibik-Schoko-Soße und Knusper-Kartoffelstapel.

Gastgeberin Maika Quelle: Maika kocht am Donnerstag um die Ehre der Hansestadt Stralsund.

Königsberger Klopse „Deluxe“ mit Kartoffelgratin-Muffins und selbsteingelegter Roter-Bete gibt es am Donnerstag von der 36-jährigen Stralsunderin Maika. Sie freut sich auf die Sendung, sagt aber: „Ich bin offen für Neues aber nicht so kritikfähig.“ Den Abschluss macht am Freitag der 47-jährige Yogalehrer Frithjof aus Baabe. Seine Kreation nennt sich „Thali“. Es handelt sich dabei um eine traditionelle indische Reisplatte.

So funktioniert „Das perfekte Dinner“

„Das perfekte Dinner“ gibt es bereits seit über 13 Jahren. Nach Original-Rezept vom 6. März 2006 schaut die Koch-Doku auch heute noch jeden Vorabend von Montag bis Freitag ambitionierten Gastgebern in die Töpfe und ihre eigenen vier Wände. Damit ist die Sendung die am längsten laufende werktägliche Koch-Doku in der deutschen Fernsehlandschaft. Seit über einem Jahrzehnt bringt das „Dinner“, das sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis („Beste Kochshow“) ausgezeichnet wurde, fünf völlig unterschiedliche Hobbyköche aus einer Stadt oder Region zusammen, die sich gegenseitig beschnuppern, bekochen und im Anschluss ihre Drei-Gänge-Menüs und Gastgeberqualitäten mit null bis zehn Punkten bewerten. Ist der Tisch angemessen dekoriert, die Speisenauswahl harmonisch und der Service zuvorkommend? Dabei wird gekleckert, geklotzt, gezickt, gelacht und sich vor Rührung in den Armen gelegen. Wer „Das perfekte Dinner“ gewinnt, erfahren die Teilnehmer erst am Ende der Woche, wenn jeder einmal Gastgeber war. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 3.000 Euro.

„Perfektes Dinner Stralsund/Rügen“ – Sendereihenfolge Montag, 02.09.: Gerhard "Gerd", 65 Jahre Vorspeise: "Liebesapfel trifft Me(h)er": Tomatensalat mit Thunfisch im Currydressing Hauptspeise: "Drillinge auf der Weide": Rindersteakstreifen mit Petersilien-Kartoffeln, dazu Möhren und Blumenkohl aus dem Ofen Nachspeise: Poesie der Nuss": Mascarpone-Quarkcreme mit Nüssen (Walnüsse, Haselnüsse und Macadamia) Dienstag, 03.09.: Annekatrin "Anne”, 30 Jahre Vorspeise: Gebackener Ziegenkäse auf Salatbett Hauptspeise: Marinierter Lammlachs an Rosmarinkartoffeln mit Bohnen im Speckmantel und einer Rotweinreduktion Nachspeise: Warmes Schokoküchlein mit flüssigem Kern, Pana cotta und Erdbeerragout Mittwoch, 04.09.: Martina, 56 Jahre Vorspeise: Geeiste Gurken-Dill-Suppe mit fangfrischen Ostseekrabben vom Kutter Hauptspeise: Jasmunder Rehrücken mit scharfer Karibik-Schoko-Soße aus Übersee, dazu Knusper-Kartoffelstapel Nachspeise: Nordischer Vanillegrießbrei mit heißen Karibik-Rumkirschen aus Martinas Datscha Donnerstag, 05.09.: Maika, 36 Jahre Vorspeise: Dreierlei Süppchen (Grüne Erbsen, kalte Gurken und Champagner), dazu selbstgebackenes Brot mit getrockneten Tomaten, Nüssen und Tomatenbutter Hauptspeise: Königsberger Klopse "Deluxe" mit Kartoffelgratin-Muffins und selbsteingelegter Roter-Bete Nachspeise: Selbstgemachte Schokoladen-Pasta mit Karamellsoße, Karamellchip und Granatapfelkernen Freitag, 06.09.: Frithjof, 47 Jahre Vorspeise: Indische Gemüsebällchen mit Kichererbsen und verschiedenen Gemüsesorten, serviert mit einer Kokos-Joghurt-Minz-Soße Hauptspeise: "Thali" (traditionelle indische Reisplatte), dazu zweierlei Chutneys (fruchtig und scharf) sowie Soßen auf Tomaten- und Gemüsebasis, gedünstetes Gemüse, "Dhal" (Linsencurry) und Chapati Nachspeise: "Dattel-Ladhus" (Dattel-Cashew-Bällchen mit Kokos-Mantel) und Khir auf Mangobettweiter

