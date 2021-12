Hiddensee

Der Kurpark in Vitte auf der Insel Hiddensee (direkt am Henni-Lehmann-Haus) erstrahlt in diesen Tagen im Lichterglanz. Der Hiddenseer Hafen- und Kurbetrieb lädt ein, am Abend und an der frischen Luft spazieren zu gehen und dabei den sonst dunklen Park bei Lichterglanz zu erleben.

Dabei erstrahlen verschiedene, nicht nur weihnachtlich geschmückte Dinge. Mit unter Wasser leuchtenden Reusen, angestrahlten Hiddenseer Fischereiutensilien, vom Pikschlitten bis zum Stellnetz sei der Hiddenseer Lichterglanz hier wie sicher nirgendwo anders zu erleben.

„Die Idee zum Hiddenseer Lichterzauber ist eine gemeinsame Idee vieler Hiddenseer und kam uns schon im Sommer. Es sollte etwas Besonderes und vor allem Hiddensee-typisches werden. In diesem Jahr steht der Lichterglanz daher im Zeichen der Fischerei, von Fischernetzen bis zum Pikschlitten“, sagt Kurdirektorin Vanessa Marx.

Von 16 bis 21 Uhr beleuchtet

Bürgermeister Thomas Gens freut sich über die gemeinsame Idee und das gemeinschaftliche Umsetzen, ohne professionelle Firma, daher aber mit vielen Inspirationen und Freude. Der Park ist für jeden kostenfrei zugänglich. Der Lichterglanz ist täglich in der Zeit von 16 bis 21 Uhr zu erleben.

„Der Park soll aber auch künftig wieder neue Akzente setzen. Im Frühjahr soll vom Teich bis zur Gestaltung der gesamte Park neu hergerichtet werden, um ein weiterer Treffpunkt der Insel zu werden. Die Gemeinde hat dafür einen umfänglichen Fördermittelantrag gestellt und arbeitet jetzt gemeinsam mit dem Landkreis an einer Umsetzung“, sagt er.

Von OZ