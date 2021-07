Hiddensee

Wenn man seiner Lieblingsinsel eine besondere Würdigung zukommen lassen kann, unterbricht auch eine Ministerpräsidentin gerne mal ihren Urlaub. So hat Manuela Schwesig während ihres Aufenthaltes auf Hiddensee in Begleitung von Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus (SPD), Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) und dem Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Tobias Woitendorf am Montag dem kleinen Eiland das Qualitätssiegel „Familienurlaub MV – Geprüfte Qualität“ überbringen können. Damit ist die Gemeinde Hiddensee Deutschlands erste Insel mit diesem Zertifikat.

Erneute Auszeichnung für die Gemeinde

Dabei ist diese Auszeichnung für Hiddensee kein Novum. Bereits 2013 erhielt die Insel das Zertifikat, verpasste jedoch 2016 die Rezertifizierung. Daher sind alle Beteiligten nun besonders stolz auf das Erreichte. „Kinder sind nicht nur unsere Gäste von morgen – sondern unsere Zukunft“, sagt Bürgermeister Thomas Gens.

„Wir sollten also auch alle gemeinsam etwas dafür tun, dass unsere Familien sich auch auf Hiddensee wohlfühlen. Dazu gehören auch besondere familienfreundliche Angebote für Klein und Groß auf der Insel zu entwickeln. Dies haben unsere Mitarbeiter mit großem Engagement getan. Ich freue mich sehr darüber, dass nun die Arbeit belohnt wird. Derzeit sind wir dabei unsere Spielplätze in Vitte und Neuendorf zu erneuern und neue zeitgemäße, sichere Spielgeräte für unsere Familien zu errichten“, berichtet Thomas Gens. Dabei ist ihm durchaus bewusst, dass es nicht nur wichtig ist für die Gastfamilien Attraktivität auszustrahlen, sondern auch für die hier lebenden Familien.

Glückliche Kinder – gelungener Urlaub

„Die Insel bringt von sich aus für Familien viel mit, aber es braucht auch gezielte Angebote“, meint Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. „Die Natur, die unser Bundesland so unverwechselbar macht mit dem zu verbinden was Familien brauchen, macht den Erfolg. Eltern wissen, geht es den Kindern im Urlaub gut, geht es auch ihnen gut“, sagt die Landeschefin, die mit ihrer Familie auf Hiddensee zu den Stammgästen gehört.

Doch nicht nur die Gemeinde an sich wurde für ihren gezielten Blick auf das Wohlbefinden der Familien mit Kindern ausgezeichnet. Von den derzeit 92 zertifizierten Unternehmen im Land, Einrichtungen und Gemeinden haben nun gleich sieben ihren Sitz auf der Insel. „Die familienfreundliche öffentliche Infrastruktur der Gemeinde ist da eine Voraussetzung. Es braucht aber auch Beherbergungsangebote und Erlebnisanbieter die zertifiziert sind. Daher ist das nur im Zusammenwirken möglich“, erklärt der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Tobias Woitendorf bei der Übergabe der Zertifikate.

Familienfreundliche Unterkünfte und Freizeitangebote

So erhielten auch die Beherbergungsunternehmen Apartmenthaus Dornbusch und das Dünenhaus Vitte für ihre familienfreundliche Ausrichtung diese Auszeichnung ebenso wie das Nationalparkhaus Vitte, die Surf- und Segelschule und Groot Partie in Neuendorf. Der Hafenkater in Vitte fügt sich als familienfreundliche Gastronomie in diesen Kreis. Sie alle machen beispielsweise mit Spielzimmern, Windsurfkursen für Kinder und anderen zahlreichen kindgerechten Natur- und Bewegungserlebnissen den Aufenthalt für Familien reizvoll. Aber auch die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort werden in den Fokus gerückt.

„Der Nachwuchs ist das Wichtigste im Leben“, meint Till Backhaus. „Wir müssen das Bewusstsein schaffen, immer wieder in das schönste Bundesland zu kommen“, meint der Landwirtschaftsminister, der darauf hinweist, dass auch ein Bewertungskriterium der Nachhaltigkeit in die Zertifizierung aufgenommen wurde.

Wichtelbriefe für das junge Publikum

Die Insel hat sich außerdem bemüht, auch in den Lockdownzeiten den Kontakt zu ihren Gästen nicht abreißen zu lassen. „Wir haben Post an die Besucherkinder verschickt. So bekamen wir dann Wichtelbriefe zurück. Die Kinder haben gemalt, gebastelt und einen Steckbrief ausgefüllt“, erklärt Hiddensees Kurdirektorin Vanessa Marx.

Ihren Besuch auf der Insel nutzte die Delegation aus der Landeshauptstadt jedoch nicht nur zur Vergabe des Qualitätssiegels. Die Gruppe besuchte zunächst auch die Kita und im Anschluss auch die Feuerwehr der Insel. Nach Beantragung von Mitteln aus dem Vorpommernfonds konnten die Kameraden innerhalb von vier Wochen die Anschaffung eines Rettungsbootes realisieren.

Von Wenke Büssow-Krämer