Hiddensee

Es ist übermannshoch, hat bunte Punkte und trägt das Wappen der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee: das wohl größte Osterei der Ostseeküste. Es steht dekoriert mit Osterhase in Szene gestellt am Rathaus in Vitte. Bereits in den vergangenen Jahren war es hier ausgestellt.

In den vergangenen Jahren hatten die Hiddenseer schon mehrfach das riesige Ei am Strand aufgestellt – und 2014 Pech damit gehabt. Das drei Meter hohe und zwei Meter breite Ei war die Attraktion des Osterfestes, aber über Nacht mit einem Mal spurlos verschwunden. Aufgetaucht war es schließlich am Strand von Prerow. Eine Urlauberfamilie aus Kassel hatte damals das gut 100 Kilogramm schwere Objekt während eines Spazierganges entdeckt. Die Reederei Hiddensee hatte es dann an Ort und Stelle abgeholt und auf dem schnellsten Weg wieder nach Hiddensee transportiert.

Spielschiff wird eingeweiht

Am langen Osterwochenende wird für Einheimische und Besucher wieder viel geboten. Am Sonnabend (14 bis 18 Uhr) werden das neue Spielschiff und die neue Terrasse an der Groot Partie in Neuendorf feierlich eröffnet.

In dem ehemaligen Reusenschuppen finden Besucher neben einer kleinen Ausstellung zum Thema „Heringe, Fische um Hiddensee, die Fischer der Insel, Hausmarken und Inselköök“ verschiedene, wechselnde Ausstellungen. Auch künftig werden regelmäßige Lesungen und Vorträge rund um das Thema Fischerei und Inselgeschichte angeboten.

Osterfeuer und Bastelstraße

Ab 17 Uhr laden die Kameraden der Feuerwehr Kloster mit Feuerwehrauto, Feuerschalen und kleinen Überraschungen ein. Es wartet auf unsere Gäste ein Abend mit Musik, Grill und Getränken.

In allen Orten der Insel können am Ostersonntag kleine Osterüberraschungen gesucht und so einiges gefunden werden. Außerdem werden für Kinder und Erwachsene überall „Goldene Ostereier“ versteckt. Wer eines entdeckt, kann es direkt zum Zeltkino bringen. Hier findet von 12 bis 19 Uhr ein Familienfest mit Spiel- und Bastelstraße statt.

