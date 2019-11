Seriengründer Schilling: „Man gibt etwas Gutes in die Gesellschaft“

Stralsund

„Firmen gründen ist kein Problem“, sagt Mathias Schilling. Der Multiunternehmer aus Vorpommern muss es wissen. Seit 2006 hat er etliche Unternehmen in der Region gegründet – und auch zum Fliegen gebracht. Einige davon sind Insel Öhe, Hiddenseer Kutterfisch, Schillings Gasthof oder Hafenkater. Mit einem Vortrag eröffnete Schilling am Montagabend die Nordost-Gründertage im Stralsunder Rathaus. Und teilte seine Erfahrungen mit anderen Gründern und solchen, die es werden wollen.

MV im bundesweiten Vergleich abgeschlagen

Dabei hat sich seit den letzten Gründertagen nicht viel verändert. „Im bundesweiten Vergleich liegt MV weiterhin auf den hinteren Plätzen bei Firmengründungen“, sagt Wolfgang Blank vom Wissenschafts- und Technologiezentrum Nordost (Witeno). „Einerseits herrscht Vollbeschäftigung, andererseits ist das Gründungsinteresse im ganzen Land zurückgegangen.“ Lob gab es dabei für den Stralsunder Standort. „ Greifswald hat Nachholbedarf. Stralsund ist deutlich weiter.“

So stärkt Stralsund IT-Wirtschaft

„Letztes Jahr habe ich Visionen angekündigt. Davon haben wir bereits einiges umgesetzt“, zieht Peter Fürst, Stralsunds Wirtschaftsförderer Bilanz. „Wir haben unter anderem den Makerport zum Laufen gebracht und schaffen mit dem Vorläufer des Wissenschaftscampus bereits wichtige Strukturen für die IT-Wirtschaft in der Region.“ Für den Campus selbst werde das Konzept derzeit städtebaulich entwickelt.“

Schilling baut Existenz auf Familien-Insel auf

Motivieren soll junge Gründer – egal aus welcher Branche – auch der Auftritt von Mathias Schilling. 2006 hat er seine ersten Rinder auf der Insel Öhe zwischen Rügen und Hiddensee gezüchtet. Sein damaliges Ziel: Eine Existenz auf der eigenen Insel aufbauen. Nach eigenen Angaben ist Öhe die zweitgrößte Privatinsel in der deutschen Ostsee und jetzt bereits 700 Jahre in Familienbesitz. „Ich musste mich unabhängig vom Fleischpreis machen. Darum habe ich den ältesten Gasthof in Schaprode gekauft. Die ersten Jahre waren hart. Aber wir haben uns durchgekämpft.“ Beim Kauf soll der Gasthof einen Jahresumsatz von rund 83 000 Euro gehabt haben. Heute setzt Schillings Gasthof 1,3 Millionen Euro um. „Ich war drei Jahre selbstständig. Dann kam die erste Steuerprüfung. Das Finanzamt hat mich erst mal auf links gedreht. Heute würde ich sagen: Die beste Förderung für junge Gründer wäre Steuerfreiheit für die ersten fünf Jahre“, sagt Schilling.

Unternehmen mit klangvollen Markennamen

Bis heute hat der „Seriengründer aus Vorpommern“ etliche neue Geschäftsideen umgesetzt. Sie alle haben klangvolle Namen wie Tante Hedwig, Hafenkater, Rotes Haus oder Hiddenseer Kutterfisch. Dabei passierte alles unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten. „Die Fischer kamen zu mir“, sagt Schilling. „Wir wollten mehr Wertschöpfung in der eignen Region halten. Über die Marke Kutterfisch erzählen wir die Geschichte der Fischerei.“ Dieses Jahr konnten 30 Tonnen Hering zu rund 100 000 Dosen verarbeitet werden – mittlerweile gibt es Anfragen von Künstlern, ob sie die Schachteln der Dosen mitgestalten können.

„Ich kann nicht alles selbst machen“ – Mathias Schilling

Seinen Gründungen inhärent: Ein Ideengrundrauschen aus eigener Kreativität, verknüpft mit den Angeboten und Möglichkeiten aus dem eigenen regionalen Umfeld. Dazu gibt Schilling anderen Gründern folgende Sätze mit: Regionale Gegebenheiten als Chance sehen, raus aus der Komfortzone, Geschichten erzählen – Mensch sein und bleiben, netzwerken, netzwerken, netzwerken – und professionelle Partner finden und binden! Bei den meisten seiner Gründungen stand oft eine Immobilie im Mittelpunkt. Für diese entwickelte Schilling dann einzigartige Konzepte. „Heute würde ich trotzdem einiges anders machen“, sagt Schilling. „Ich kann nicht alles selbst machen. Wir haben nur ein Leben und das müssen wir nutzen. Wenn man eine Firma gründet, gibt man etwas Positives in die Gesellschaft. So etwas ziehe ich dann gern durch.“

