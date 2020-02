Hier werden alle geblitzt: Radarfalle in Langsdorf tagelang außer Kontrolle

Langsdorf

Für schlechte Laune gibt es viele Gründe: Die Schwiegermutter. Das Wetter. Donald Trump. Das Corona-Virus. Aber wenn Sie mit dem Auto durch Langsdorf bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) fahren – Sie wissen schon – den Ort an der Autobahn-20-Loch-Umleitung: Lächeln Sie trotzdem!

Denn dort wurden – wohl seit Mittwoch schon – Fotos geschossen. Und zwar von jedem an der schwarzen Blitzersäule vorbeifahrenden Kraftfahrzeug. Wirklich von jedem! Egal, ob das Auto zu schnell, zu langsam oder punktgenau mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Auch in welche Richtung man fuhr war unerheblich.

Einen Pkw-Fahrer hat es gleich dreimal „erwischt“. Deshalb informierte der das Polizeirevier in Grimmen, dieses wiederum den für den Blitzer zuständigen Landkreis. Und der ließ dann wohl Freitagabend den übereifrigen Blitzer aus dem Verkehr ziehen. Fotos hatte man schließlich schon mehr als genug. Und niemand guckt gerne den ganzen langen (Arbeits-)Tag in grimmige Gesichter. Also – egal wo und wie schell Sie unterwegs sind: Lächeln Sie!

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger