Hier werden in Stralsund und Umgebung Gottesdienste gefeiert

Stralsund

Die Gemeinden in Stralsund und der Umgebung laden am Wochenende wieder zu Gottesdiensten in ihre Kirchen ein.

In der Nikolaikirche geht es um 10.30 Uhr los. Pastor Reinhard Witte, der kürzlich nach 23 Jahren in Prerow verabschiedet wurde, wird den Gottesdienst leiten, Reinhard Gundlach spielt Orgel.

Auch in die Marienkirche wird um 10 Uhr zu einem Gottesdienst eingeladen. Angelika Kiewitt wird ihn leiten und Kantor Martin Rost die Orgel spielen.

In die Stralsunder Pfarrkirche lädt die Katholische Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit am Sonnabend um 18 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr. Für diese Gottesdienste wird um eine Anmeldung unter 03831 / 29 20 42 gebeten.

Auch die Evangelische Luther-Auferstehungsgemeinde Stralsund feiert am Sonntag einen Gottesdienst. Beginn ist um 10 Uhr, wie Pastor Reinhard Haack mitteilt.

Die Stralsunder Father’s House Church lädt zum etwa zweistündigen Gottesdienst unter freiem Himmel auf die grüne Farm nach Knieper West, Arnold-Zweig-Straße 38a. „Für die Kinder gibt es eine Freispielzeit auf dem Gelände“, teilt Pastor Udo Richter mit.

Pastor Winfried Wenzel wird am Sonntag den Gottesdienst der Gemeinde Heilgeist-Voigdehagen abhalten. Um 15 Uhr findet er in Voigdehagen unter freiem Himmel statt.

Die Kirchengemeinde Franzburg-Richtenberg lädt am Sonntag zum Mahlgottesdienst in die Kirche nach Richtenberg ein.

Die Evangelische Kirchengemeinde Bodstedt-Flemendorf-Kenz hat am Sonntag gleich zwei Termine. Um 9 Uhr wird in Kenz ein Gottesdienst gefeiert und um 10.30 Uhr gibt es einen unter freiem Himmel in Bodstedt.

In der Kirche in Pütte feiern die Gläubigen am Sonntag um 9.30 Uhr einen Taufgottesdienst. Um 14 Uhr steht zudem ein Predigtgottesdienst in Starkow auf dem Programm.

Von Kai Lachmann