Stralsund

Wegen der aktuell hohen Inzidenzzahlen der Corona-Pandemie im Landkreis Vorpommern-Rügen verzichten einige Kirchengemeinden der Hansestadt am Sonntag auf den Gottesdienst. Dazu gehören die Luther- und die Auferstehungskirche.

Kurze Andachten in St. Nikolai

Die Kirchengemeinde St. Nikolai lädt am Sonntag um 11.00 Uhr und um 11.30 Uhr jeweils zu kürzeren Andachten mit Pastor Martin Afheldt in die St. Nikolaikirche ein.

In der Heilgeistkirche findet an diesem Sonntag um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pröpstin Helga Ruch statt. Ebenso lädt die Kirchengemeinde St. Marien am Sonntag, 10 Uhr, zum Gottesdienst ein.

Online-Gottesdienst bei der Fathers House Church

Pastor Udo Richter von der Fathers House Church lädt am Sonntag, 10.30 Uhr, zu einem Online-Gottesdienst auf der Internetplattform Zoom ein. Die Meeting-ID dazu: 814 0553 7700, der Kenncode lautet: 749274. Online zu Gast ist diesmal Mathias Nell vom Gospel-Forum. Nell ist Rektor der Theologischen Akademie in Stuttgart. Sein Thema lautet: sein: „Leben aus dem Wort Gottes“.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Katholische Gemeinde St. Bernhard lädt auf ihrer Internetseite zum Gottesdienst am Sonntag, 10.30 Uhr, in die Stralsunder Kirche Heilige Dreifaltigkeit ein. Besucher werden gebeten, sich dazu vorher mit einem Onlineformular anzumelden.

Pastorin Mechthild Karopka lädt am Sonntag um 10.30 Uhr zum Gottesdienst in die Kirche Prohn ein.

Von Jörg Mattern