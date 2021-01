Hier werden in Stralsund und Umgebung Gottesdienste gefeiert

Stralsund

Die Evangelischen Kirchengemeinden in Stralsund laden am Sonntag um 10.30 Uhr zum Gottesdienst mit Pröpstin Helga Ruch in die Heilgeistkirche ein.

Zum Gottesdienst in der Lutherkirche Stralsund lädt Pastor Reinhart Haack am Sonntag, 10 Uhr ein.

Daniel Müller, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) Stralsund, lädt am Sonntag, 10 Uhr/11 Uhr, zum Gottesdienst in die Fährstraße 11 ein.

Die Gemeinde der Fathers House Church trifft sich am Sonntag um 10.30 Uhr in der Auferstehungskirche Grünhufe.

Katholische Gemeinde um Online-Anmeldung zum Gottesdienst

Zu Gottesdiensten am Samstagabend um 18 Uhr sowie am Sonntag um 10.30 Uhr wird in die Katholische Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund eingeladen. Die Teilnehmer werden gebeten sich zuvor auf der Internetseite ihrer Gemeinde unter www.heiliger-bernhard.de anzumelden. Hier finden sich auch alle Informationen für einen ungefährdeten Gottesdienst unter Coronabedingungen.

Die Gottesdienste im Pfarrbereich finden am Sonntag wie folgt statt: 9 Uhr in der Kirche Richtenberg sowie 10.30 Uhr in der Kirche Franzburg.

Gottesdienste in Tribsees fallen aus

Die Gottesdienste in der St. Thomaskirche Tribsees am 24. und 31. Januar fallen aus, informiert Pastor Detlef Huckfeldt.

In der Evangelischen Kirche Pütte lädt Pastor Stefan Busse am Sonntag um 9,30 Uhr zum Gottesdienst ein.

Der Gottesdienst in der evangelischen Kirche Prohn beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr.

