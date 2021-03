Hier werden in Stralsund und Umgebung Gottesdienste gefeiert

Stralsund

Die Evangelischen Kirchengemeinden in Stralsund laden am Sonntag, um 10.30 Uhr zum Leuchtfeuer-Gottesdienst in die Heilgeistkirche ein. Im Mittelpunkt steht der biblische Prophet Elia aus dem Alten Testament der Bibel. Musikalisch wird der Gottesdienst unter Corona-Bedingungen von der Leuchtfeuerband gestaltet.

Zu den Passionsandachten lädt in der Zeit vor Ostern Pastor Christoph Lehnert in die Kirche St. Marien ein. Diese finden immer dienstags am 9. März; 16. März; 23. März und am Donnerstag, dem 1. April, jeweils um 19.30 Uhr statt.

In der Lutherkirche in der Tribseer Vorstadt feiert Pastor Reinhart Haack am Sonntage, 10 Uhr mit seiner Gemeinde Gottesdienst.

Pastor Udo Richter lädt am Sonntag, 10.30 Uhr, die Gemeinde Fathers House Church in die Auferstehungskirche in Grünhufe. Jeder, der eine andere Art von Gottesdienst erleben möchte, ist herzlich eingeladen.

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde feiert ihren Gottesdienst am Sonntag, 10 Uhr, in der Fährstraße 11.

Die katholischen Christen der Hansestadt sind am Sonnabend, 18 Uhr, zur Heiligen Messe in die Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit am Frankenwall 7 eingeladen. Am Sonntag beginnt hier die Messe um 10.30 Uhr. Die Teilnehmer werden gebeten, sich zu den Gottesdiensten vorher anzumelden. Die Formulare dazu finden sich auf der Internetseite der Pfarrei St. Bernhard unter www.heiliger-bernhard.de.

Gottesdienste zum Weltgebetstag feiert Pastor Stefan Busse am Sonntag um 9.30 Uhr in der Kirche Pütte und um 14 Uhr in der Dorfkirche Starkow.

Die Gottesdienste im Pfarrbereich Franzburg finden für die Gemeinden Franzburg, Richtenberg und Steinhagen am Sonntag in der evangelischen Kirche Franzburg statt.

Zu einer Passionsandacht laden am Montag, 19.30 Uhr, die Kirchen am Bodden in die Kenzer Kirche ein. In der nur von Kerzenlicht erleuchteten Kirche werden an diesem Abend in dieser Andacht Worte aus der Passionsgeschichte gelesen und Orgelmusik erklingen.

Pastor Detlef Huckfeldt lädt am Sonntag 9.15 Uhr zum Gottesdienst in der Tribseeser Kirche St. Thomas ein sowie um 10.45 Uhr in der Kirche Kirch Baggendorf und um 14 Uhr zum Gottesdienst in die Kirche zu Vorland.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jörg Mattern