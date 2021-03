Stralsund

Die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai feiert ihren Gottesdienst gemeinsam mit den Gemeinden St. Marien und Heilgeist am Sonntag um 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche. Die Pröpstin Helga Ruch wir die Leitung übernehmen, die Orgel spielt dann Martin Rost.

Zu den Passionsandachten lädt die Gemeinde von St. Marien noch am 23. März und 1. April um 19.30 Uhr in die Marienkirche ein.

Lutherkirche und Freikirchliche Gemeinde laden ein

In der Lutherkirche Stralsund findet am Sonntag, 10 Uhr, ein Gottesdienst unter der Leitung von Pastor Christoph Lehnert statt.

Pastor Daniel Müller lädt am Sonntag um 10 Uhr und 11 Uhr zu den Gottesdiensten in die Freikirchliche Gemeinde in der Fährstraße 11 ein.

Zum Predigtgottesdienst lädt Pastor Stefan Busse am Sonntag, 9.30 Uhr, in die Pütter Kirche ein.

Pastorin Mechthild Karopka feiert am Sonntag um 10.30 Uhr in der Kirche in Prohn Gottesdienst.

Der Gottesdienst im Pfarrbereich Franzburg für die Evangelischen Gemeinden Franzburg, Richtenberg und Steinhagen findet am Sonntag, 10 Uhr, in der Kirche Franzburg statt.

Auch Pastor Rolf Michael Kneißl vom Evangelischen Pfarramt Glewitz lädt am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst ein. Stattfinden wird dieser in der Kirchenruine Rolofshagen. Die Anhänger der Fathers House Church treffen sich am Sonntag um 10.30 Uhr in der Auferstehungskirche, Lindenstraße 35. Thema: Wie entdecke ich mein Potenzial?

Von OZ