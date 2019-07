Stralsund

Wenn wir Stralsunder ehrlich mit uns selbst sind, müssen wir zugeben, dass wir manchmal betriebsblind durch die Straßen und Gassen der Stadt gehen. Klar, wir wissen, dass wir in einer schönen Hansestadt leben, in der sich in den vergangenen Jahren viel getan und entwickelt hat. Aber manchmal fällt einem im Alltag all das Schöne gar nicht mehr auf.

Wie viel sich tatsächlich verändert hat, bemerkt man, wenn man sich alte Bilder anschaut. Da gibt es dann nicht nur den „Oh Gott! So sah das mal aus?“-Effekt, sondern manchmal wecken diese Fotos auch Erinnerungen. Mit dem „ Stralsund Album – Eine Stadt erinnert sich“ haben die OSTSEE-ZEITUNG und der Hinstorff Verlag ein gemeinsames Projekt. Auf der eigenen Facebook-Seite können Fotos vom alten Stralsund hochgeladen werden – was dabei alt ist, liegt ganz im Auge des Betrachters. Vielen Besuchern der Seite fallen dann wieder Geschichten und Anekdoten dazu ein und es macht einfach Spaß, sich gemeinsam daran zu erinnern.

Zur Galerie Historische Bilder der Hansestadt im „Stralsund Album“

Ein Ergebnis dieses Projektes ist der gleichnamige Bildband, und noch immer gibt es die Möglichkeit, für Stralsund- oder Geschichtsinteressierte, Bilder zu posten und die eigene Geschichte dazu zu erzählen.

So wie Dirk Rumbohm: Kurz nach der Wende hat er die Stadt fotografiert. „Allerdings eher unbewusst“, wie der 56-Jährige sagt. „Damals haben wir so viel Besuch aus Westdeutschland bekommen, der sich die Stadt anschauen wollte, da sind wir viel unterwegs gewesen“, erklärt der Brandshagener. „Es ist schon beeindruckend, wenn man sich heute die Bilder anschaut. Da hätte man eigentlich noch viel öfter drauf halten müssen.“

Das „Stralsund Album“ Das „ Stralsund Album – Eine Stadt erinnert sich“ ist ein Projekt des Hinstorff Verlages und der OSTSEE-ZEITUNG. Auf der Seite www.facebook.com/stralsundalbum/ können Bilder der Hansestadt hochgeladen und kommentiert werden. Wer in seinem Fundus stöbert und Bilder persönlich vorbeibringen möchte, kann das in der Lokalredaktion Stralsund, Apollonienmarkt 16, machen.

