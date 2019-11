Hat sonst keiner: 161 Dinge, die es nur in Mecklenburg-Vorpommern gibt

Stralsund

Der Weihnachtsmarkt in Stralsund ist der älteste an der Ostsee. Das Barther Kinderfest hat es auf die Unesco-Liste des immateriellen Welterbes geschafft. In Anklam findet jährlich das weltgrößte Trabi-Treffen statt. Die Rostocker Uni ist die älteste im Ostseeraum. Bei Ostseestaal in Stralsund wurde die erste vollelektrische Solarfähre zu Wasser gelassen, während der Verbund der MV-Werften in Wismar und Rostock aktuell am weltgrößten Kreuzfahrtschiff baut …

Ein studentisches Projekt der Hochschule Stralsund

Das alles klingt ein bisschen nach dem Guinnessbuch der Rekorde. Ist es aber nicht. Auf dem Einband der Broschüre steht vielmehr „Die 161 HSK Mecklenburg-Vorpommerns“. „HSK“ steht in diesem Fall für „hat sonst keiner“ und das Ganze ist ein Projekt von zehn Wirtschaftsstudenten und -absolventen der Hochschule Stralsund (HOST) im Rahmen der Mittelstandsoffensive MV.

Nach einem guten Jahr Arbeit hat das Projektteam jetzt eine Arbeit vorgelegt, die zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller erfassten Alleinstellungsmerkmale des Landes erhebt, aber ein sehr intensives Abbild vom Leben und Arbeiten zwischen Ostsee, Tollensesee und Haff zeichnet.

„Wir haben gewissermaßen einen Überblick geschaffen, der Standortatlas und Reiseführer zugleich ist“, sagt Projektleiter Professor Norbert Zdrowomyslaw von der Hochschule Stralsund. Ziel des Buches ist es, einen Beitrag für die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und zur Vermarktung der Attraktivität des Landes zu leisten.

188 Seiten über die schönen Seiten von MV

Entstanden ist auf 188 Seiten ein vielfältiger Überblick, der ebenso Auskunft gibt über die Naturschönheiten Rügens wie zur Mecklenburgischen Seenplatte, der kulturelle Möglichkeiten des Landes einschließt und der aufzeigt, was Unternehmer in diesem Umfeld bereits geschaffen haben, und der gleichermaßen potenzielle Investoren neugierig machen soll.

Das Interesse an dieser Arbeit war so groß, dass zur Buchvorstellung Mitte Oktober in das Schweriner Wirtschaftsministerium eingeladen wurde. Schon in seinem Grußwort zum Erscheinen des Buches hatte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) deutlich gemacht: „ Mecklenburg-Vorpommern ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort – ein Land zum Produzieren. Viele einzigartige Beispiel in dieser Broschüre verdeutlichen dies …“

An der Wirtschaftsfakultät im Fachbereich für kleine und mittlere Unternehmen hat Norbert Zdrowomyslaw Erfahrung, solche Art Publikationen mit studentischen Projekten zu verbinden und damit einen Beitrag zu leisten, der Interesse für das Land, seine Schönheiten und die Entwicklung der Wirtschaft weckt.

Weitere wichtige Publikationen

So erschien etwa zum 25-jährigen Bestehen Mecklenburg-Vorpommerns der Band „Entdecke Vorpommerns Vielfalt“ – ein Standortatlas für Manager, Investoren, Touristen und Bürger. 2017 folgte dann mit „Menschen, Unternehmen und Regionen“ ein Buch, das ebenfalls den Wirtschafts- und Lebensstandort Vorpommern in den Fokus nahm. Und im vergangenen Jahr wurde dann das „Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern“ ins Blickfeld genommen. Der fast 400 Seiten starke Band thematisierte den Strukturwandel des Handwerks im Land ebenso wie dessen innovative Vielfalt.

Und die Ideen gehen den Wissenschaftlern und Studenten an der Wirtschaftsfakultät der Hochschule Stralsund nicht aus. Der Beitrag der HOST zur Mittelstandsoffensive des Landes wird im kommenden Jahr das Thema Unternehmensnachfolge thematisieren. Professor Zdrowomyslaw: „Die Arbeit an der Broschüre ist bereits angelaufen. Wir sind guter Dinge, diese im Sommer 2020 vorlegen zu können.“

Mehr zu Jörg Mattern lesen Sie hier.

Mehr lesen:

Vom Rügen-Urlauber zum Hochschul-Kanzler: Thomas Bartnitzki

Altenpleen macht’s vor: Erste Mitfahrbänke aufgestellt

Von Jörg Mattern