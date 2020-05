Hochschule Stralsund: Campus vom Sofa aus kennenlernen

Stralsund

Künftige Studierende begrüßt man am besten mit offenen Türen. Doch was an der Hochschule Stralsund (HOST) mit dem Campustag schöne Tradition war, um neugierig aufs Studium am Sund und Werbung in eigener Sache zu machen, klappt in Corona-Zeiten nicht ganz so wie gewohnt – zumindest nicht mit offenen Türen. „Das muss aber nicht heißen, dass der Campustag in diesem Jahr nicht stattfindet“, sagt Jane Brückner von der Hochschulkommunikation.

Termin ist für den 6. Juni angesetzt

Schließlich wurde das Studieren nicht abgesagt. Im Gegenteil: Der 6. Juni ist als Termin für den Campustag gesetzt. Nur ist Treff diesmal dort, wo bereits während des Lockdowns schon – mehr oder weniger – fleißig studiert wurde: im Internet.

Alles über Studienangebote und Studieren am Strelasund

Damit kommt die HOST gewissermaßen zu jedem neugierigen Abiturienten nach Hause. Motto: campustag@home. Zwischen 10 und 14 Uhr wird hier gezeigt, wo die Erstis (oder die künftigen Master) was ab September studieren können und warum es am Strelasund so schön ist.

Dozenten stellen sich und ihre Angebote vor

Das nicht nur zu zeigen, sondern überzeugend rüberzubringen, dafür hat sich das Organisationsteam in den letzten Wochen gewissermaßen ein Bein ausgerissen. Livestreams für Youtube wurden vorbereitet, in denen Dozenten – sich und ihre Studienangebote vorstellen werden.

Studenten führen über Campus und durch die Labore

Doch nicht nur die Profs, sondern auch die Studis sind mit von der Party. Lale und Bruno spazieren durch Stralsund, führen über den Campus und werfen einen Blick in die Labore.

Interaktiv mitzumachen, ist gewollt

Doch nur auf dem Sofa sitzen und zuschauen, ist nicht. Während interaktiver Webinare (Zoom einschalten) erfahren Studierende live alles zu Studiengängen der HOST und können dazu gleich mit den Lehrenden ins Gespräch kommen. Dazu gibt’s Foren und Videochats – und und und…

Pluspunkt ist die familiäre Atmosphäre

Und irgendwann beantwortete sich dabei auch die mittendrin aufgetauchte Frage nach dem Warum: Weil es sich in familiärer Atmosphäre einfach besser studiert.

Von Jörg Mattern