​Hochschule Stralsund: Darum geht Kanzler Dr. Bartnitzki schon wieder

Stralsund

Nach nur zweieinhalb Jahren als Kanzler der Hochschule Stralsund ist für Dr. Thomas Bartnitzki schon wieder Schluss. Laut einer Mitteilung der HOST wechselt der gebürtige Hannoveraner an die Hochschule Darmstadt, wo er von der Landesregierung Hessen am 15. März zum Kanzler ernannt wird. „Es sind vor allem familiäre Gründe aufgrund derer ich mit meiner Frau die Stadt Stralsund Richtung Hessen verlasse“, sagt Bartnitzki.

Seit dem 1. November 2019 war der promovierte Ingenieur als Mitglied des Rektorats tätig und als Leiter der Verwaltung zuständig für die Bereiche Haushalt, Personal, Recht, Liegenschaften und Studierendenverwaltung. Der Start stand unter einem guten Stern – hatte sich Bartnitzki als bekennender Rügen- und Vorpommern-Fan doch bewusst die gut dotierte Stelle am Sund ausgesucht. Damals war er von der deutlichen größeren Hochschule, der RWTH Aachen mit rund 45000 Studierenden, nach Stralsund mit rund 2500 Studierenden gewechselt. „Ich habe die Hochschule genauso wahrgenommen, wie damals, als ich mich beworben habe, als persönlich und familiär, mit einem sehr hohen Maß an Flexibilität, einer sehr guten Infrastruktur und motivierten Beschäftigten“, sagt Dr. Bartnitzki. An der Hochschule Darmstadt wird es nun voraussichtlich weniger familiär weitergehen. Denn dort gibt es immerhin rund 15000 Studierende. Von seiner Geburtsstadt Hannover ist Darmstadt mit rund 380 Kilometern Entfernung übrigens fast genauso weit weg wie Stralsund mit rund 420 Kilometern.

Was Bartnitzki in seiner Amtszeit erreicht hat

Vor der neuen Eingangssituation der Hochschule Stralsund an Haus 4: Hochschul-Kanzler Dr. Thomas Bartnitzki (l.), Künstler Jörgen Habedank und Dezernent Adrian Stahl (r.) Quelle: Hochschule Stralsund

Zu den Schwerpunktaufgaben in seiner Amtszeit zählten beispielsweise die Planung eines eigenen Blockheizkraftwerks für die Hochschule, die Fassadensanierung am Haus 4 mit der Glaskunst am Eingangsbereich, die Optimierung der Akustik im Auditorium Maximum sowie als Kernthema der Umgang mit der Pandemie als Krisenstabs-Manager. „Nahezu alle unsere Mitarbeitenden haben jetzt die Möglichkeit und die technische Ausstattung, um ins Homeoffice zu gehen“, sagt er. „Auch für den Lehrbereich haben wir ein selbst gehostetes System für Videokonferenzen und Distance-Learning eingeführt sowie die Netzinfrastuktur massiv verstärkt, um den Zugang für Studierende und Lehrende zu verbessern.“ Die gesamte Digitalisierung hatte er sich schon zum Amtsantritt vorgenommen, Corona hat den Prozess aber deutlich beschleunigt. Von seiner Nachfolge wünsche er sich nun, diese Themen weiterzuführen.

„Von seiner IT-Expertise hat der Hochschule sehr profitiert“, Rektorin Prof. Petra Maier. Quelle: privat

„Ich habe die kollegiale Zusammenarbeit mit Dr. Bartnitzki sehr geschätzt und die Hochschule Stralsund hat von seiner IT-Expertise sehr profitiert,“ sagt die Rektorin der Hochschule Stralsund, Prof. Dr. Petra Maier. „Sein Einbringen in die Arbeitsgruppen zur Ausgestaltung der Teilzielvereinbarung ’Digitale Transformation der Hochschulen’ konnte viele Themenbereiche in einen guten Planungsstand bringen.“

Der Justiziar und Stellvertreter des Kanzlers, Alexander Wolf, übernimmt am 15. März offiziell kommissarisch die Aufgaben des Kanzlers. Die Position wird derzeit neu ausgeschrieben. Der neue Kanzler wird auf Vorschlag der Rektorin vom erweiterten Senat gewählt und durch das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten bestellt werden.

Kanzler in Hessen verdient deutlich weniger als in MV

Aus finanziellen Gründen geht Bartnitzki nicht. Denn für MV hat er als amtierender Kanzler einen echten Top-Job inne, als Beamter auf Lebenszeit. In ganz Deutschland werden Kanzler öffentlicher Hochschulen in der Regel nach der Besoldungstabelle W3 des jeweiligen Bundeslandes bezahlt. Dort liegt das monatliche Grundgehalt ausgerechnet in Hessen mit 6.343,67 Euro (in der Erfahrungsstufe 1) am niedrigsten. Die Spitze hat hier Baden-Württemberg mit 7.578,18 Euro inne. MV liegt genau dazwischen, mit immerhin 7.009,73 Euro – Rang 5 im bundesweiten Vergleich. Mit seinen 17 Jahren an Führungserfahrung müsste Bartnitzki in Stralsund zuletzt rund 7800 Euro an Grundgehalt verdient haben. In Hessen muss er sich wahrscheinlich mit 7.085,75 Euro begnügen. Natürlich auch ein Top-Job-Wert. Denn der durchschnittliche Bruttolohn in MV lag zuletzt laut Gehaltsatlas nur bei rund 2.800 Euro.

Und es ist auch nur das Grundgehalt. Dieses Bartnitzki kann dieses noch aufbessern werden, durch unterschiedliche, besondere Leistungsbezüge.

Von Kay Steinke