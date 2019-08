Stralsund

Als erste Rektorin der Stralsunder Hochschule (HOST) ist Petra Maier eine der mächtigsten Frauen in Vorpommern. Die 46-jährige Hochschulmanagerin trägt seit rund einem Jahr die Verantwortung für 2157 Studierende und 220 Mitarbeiter. Im Interview spricht die Werkstoff-Professorin über ihr Leben als weibliche Führungskraft, die Entwicklung der Hochschule zum Innovations-Hub und Knochenschrauben aus Magnesium.

Wollten sie eigentlich Rektorin werden?

Ich habe nie Verantwortung gescheut. Habe hohen Respekt vor dem Amt und versuche Schnellschüsse zu vermeiden. Vorher war ich bereits im Hochschulmanagement tätig, als Dekanin und Prorektorin. Ich habe meinen Hut zur richtigen Zeit in den Ring geworfen. Als Studentin habe ich selbst nicht an diese Leitungsposition gedacht. Ich weiß aber um die Wirkung eines Vorbildes: Aufgesehen habe ich zu meiner Werkstoffprofessorin an der Hochschule Wildau. Sie hat mich lange als Mentorin unterstützt. Auch als ich hier in Stralsund vor rund 10 Jahren angefangen habe. Damals war ich zu 100 Prozent in der Lehre. Jetzt bin ich davon befreit und mit dem Management der Hochschule ausgelastet. Es braucht aber immer auch den Blick über den eigenen Tellerrand, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit entsprechender Weitsicht und Vertrauen in meine Umgebung kann ich eine zeitgemäße Fehlerkultur leben. Das entspricht auch meinem eher kooperativen bis partizipativen Führungsstil.

Sie sind jetzt fast ein Jahr Rektorin. Wie fällt ihre Bilanz aus?

Ich finde sie sehr gut. Die Hochschule widmet sich jetzt wieder stärker den wichtigen Dingen: praxisnahe Lehre und bedarfsgerechte Forschung für einen zukunftsorientierten Hochschulstandort. Unsere regionalen Kooperationen ermöglichen Synergieeffekte, die sich ganz konkret in der nachhaltigen Fachkräftesicherung und gesellschaftlich relevanten Forschungsergebnissen niederschlagen.

Was unterscheidet sie von den Vorgängern?

Ich bemühe mich, dass wir stärker aktiv beim Einwerben von Strategieanträgen sind. Das gelingt auch schon und ist eine große Chance für uns. So können wir neben dem Landeszuschuss anderes Geld in die Hochschule bekommen. Über das Wirtschaftsministerium oder über Kooperation mit Unternehmen. Das schafft neue Stellen und stärkt unsere Projekte. Meine forschenden Kollegen halte ich auch dazu an. In der Verwaltung wollen wir eine Struktur dafür schaffen. Ich selbst als Leiterin schaue, was uns gut zum Profil der Hochschule passt. Zum Beispiel sind wir im Bereich der Gründungen dabei, die Wissenschaftsregion Nordost zu beflügeln. Dafür schreiben wir einen Antrag zusammen mit der Uni Greifswald und der Hochschule in Neubrandenburg. Das ist ein Ergebnis regionaler Vernetzung. Als kleine Akteure können wir im Verbund besser punkten.

Hatten Sie Probleme, sich hier als Frau durchzusetzen?

Jeder hier weiß, was ich kann. Da habe ich in den letzten zehn Jahren ja schon vorgelegt. Einer Frau wird aber oft erst Mal weniger zugetraut. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sich das nach ein bis zwei Vorlesungen oder Meetings erledigt hat. Letztlich geht es bei uns um Kompetenz, dass merken auch die Männer. Das Thema wird auch nicht mehr so stark diskutiert wie noch vor ein paar Jahren. Trotzdem sind wir noch fern von Gleichberechtigung. Wir haben keine klassische Frauenquote, achten aber darauf, dass Berufungskommissionen paritätisch besetzt sind und die Besetzung offener Stellen geschlechtergerecht passiert, denn Qualität zählt. Wir werden auch verstärkt junge Frauen durchs Studium begleiten, so dass sich um neue Lerngruppen auch neuer weiblicher Nachwuchs einstellt.

Wo sehen Sie ihre fachlichen Kompetenzen?

Ich forsche an der Legierungsentwicklung für bioresorbierbare Magnesiumimplantate wie Stents und Knochenschrauben. Diese können sich im menschlichen Körper direkt auflösen und machen eine zweite Operation wie bei Titanschrauben überflüssig. Das ist insofern wichtig, weil jede Operation traumatisch ist – egal ob bei Kindern oder Erwachsenen. In Stralsund machen wir dafür die Vorlegierungsentwicklung für Zelltests, Tierstudien und Humanstudien. Darüber hinaus bin ich an Leichtbaumaterialien und Stoffkreisläufen interessiert – in Zeiten der Ressourcenknappheit gilt es sowohl Gewicht in Fahrzeugen als auch Verschwendung zu reduzieren. Das Forschen versuche ich mir trotz meinen Aufgaben im Hochschulmanagement zu erhalten. Denn es erdet mich.

Was erdet sie noch?

Natürlich meine Familie. Mein Mann ist Fotograf, meine beiden Jungs sind jetzt 14 und 16. Uns gefällt es in der Region hier richtig gut, denn die Lebensqualität an der Ostseeküste ist enorm hoch. Früher war ich noch als Wassersportlerin aktiv und bin viel Wasserski gefahren. Dazu bin ich aus Zeitgründen zuletzt nicht mehr gekommen. Aber wir haben vor dem Haus ein Feld. Der Sonnenuntergang mit der schönen Landschaft ist unser abendliches Fernsehprogramm. Diese Schönheit sollten wir auch als Standort noch stärker nach außen darstellen, auch für die Akquise von Personal und Studierenden.

Wie gewinnen sie Studierende für die Hochschule?

Mit zeitgemäßen Studiengängen, mit einem unglaublich guten Betreuungsverhältnis zwischen Studi und Professor und mit ausgesprochen guten Karriereaussichten. Diese Vorteile unserer Hochschule wollen wir noch stärker publik machen. Dafür nutzen wir jetzt mehr das Internet und soziale Medien, denn dort sind die Schulabgänger unterwegs. Ich persönlich möchte die jungen Leute für unsere Hochschule begeistern. Sie müssen nicht die besten Abinoten haben, sondern sich für unsere Fächer und Themen interessieren. Haben Studierende eine hohe intrinsische Motivation, lernen sie die Stoffe zuhause nach, haben Spaß daran und empfinden das Studium nicht als so anstrengend.

Das Studieren liegt ja auch nicht jedem. Brechen viele Leute ab?

Jedes Jahr immatrikulieren wir bis zu 600 Studierende. Die Abbruchquote liegt bei rund 30 Prozent. Damit liegen wir im bundesweiten Durchschnitt. Bei richtig schweren, technischen Fächern liegt sie höher. Studierende merken manchmal, dass sie beruflich woanders besser aufgehoben sind, dann wollen wir sie dabei ebenfalls unterstützen. Auch wenn sich die Abbruchquote nicht erhöht hat, kann ich sagen, dass die Betreuung intensiver geworden ist. Einige wollen Maschinenbau studieren und haben vorher Chemie abgewählt. Das geht natürlich nicht. In solchen Fällen bieten wir Nachhilfe, Extra-Runden und Mathevorkurse. So fangen wir die Abbruchquote auf.

Wie ist es bei den Professoren?

Fachkräftemangel ist auch bei uns Professoren angekommen. Vielleicht müssen wir als Region mehr auf die Lebensqualität setzen. Bei den offenen Stellen geht die Anzahl der Bewerbungen zurück. Teils mussten wir bereits mehrmals ausschreiben, oft weil die Qualität der Bewerber nicht stimmt. Bei sehr speziellen Montagefächern sind die besten Köpfe so gut in der Wirtschaft integriert, dass sie nicht für ein Professoren-Gehalt an den Sund kommen. In der Industrie kann das Doppelte und Dreifache verdient werden. Noch gelingt es uns aber echte Fachexperten bei uns zu halten. Führend sind wir zum Beispiel in den Bereichen Bioinformatik, E-Health, Gesundheitswirtschaft und in der Robotik. Da forschen wir in der Spitze mit anderen Universitäten. Auch im Mittelbau der Hochschule läuft es mit der Personalakquisition noch ganz gut. Früher hatten wir dort auf eine Stelle 50 tolle Bewerber, heute sind es nur noch 10.

Die Lehrbelastung soll sehr hoch sein. Ist das so?

Ja, das liegt in der Struktur einer Hochschule. Eine Professorin ist mit 18 Semesterwochenstunden stark an die Lehre gebunden. Kollegen an Universitäten können sich auf die Forschung konzentrieren. Sie müssen nur sechs bis acht Semesterwochenstunden unterrichten. Wir forschen natürlich auch – aber sehr anwendungs- und praxisorientiert.

Was sieht eigentlich ihr Alltag aus?

Mein Tag als Rektorin startet mit dem Posteingang meines E-Mail-Accounts und einer Tasse Kaffee. Dann beginnt das operative Geschäft. Mit vielen Sitzungen in vielen Gremien. Anträge schreiben, repräsentieren, neue Ideen prüfen und bündeln. Einige meiner Tage bestehen nur noch aus Terminen. Im 15 Minuten Takt. Mittlerweile habe ich eine gewisse Gelassenheit, so dass daraus kein Stress wird. Braucht jemand meinen Rat auf dem Flur, bin ich auch da. Ich arbeite gern mit Prioritätenlisten. Das Wichtigste wird zuerst abgearbeitet. Außenwirkung ist wichtig – aber im eigenen Haus darf auch nichts liegen bleiben.

Was sind ihre langfristigen Ziele für die Hochschule?

Zufriedene Mitarbeiter und Studierende. Sie sollen zeigen können, wie gut sie sind, und so Wertschätzung erfahren. Mit hoher Zufriedenheit und ohne das Gefühl, immer nur gegen die Uhr zu kämpfen. Sonst freue ich mich über Zuwachs bei den Studierenden. Aber dafür müssen wir stark kämpfen. Gegen den Landestrend in MV sind wir zuletzt leicht gestiegen. Trotzdem gilt es, die Anzahl der Studierenden stabil zu halten. Was wir brauchen sind neue, attraktive Studiengänge. Wichtig wird auch der neue Wirtschafts-Wissenschaftscampus, den die Stadt hochschulnah ansiedelt. Denn die Unternehmen brauchen unsere Absolventen und Inhalte – und wir brauchen die Unternehmen, um die Marktlage zu studieren. So können wir zu einem echten Innovations-Hub in Vorpommern werden. Schon jetzt sind wir da auf einem guten Weg. Etliche Firmen sind bereits Mentoren und betreuen unsere Studierenden – wie Adesso, Stralsunder Möbelwerke, MV Werften und Ostseestaal.

Innovative Studiengänge könnten aber bald auch nicht mehr möglich sein. Denn die Stralsunder Hochschule bangt um Autonomie. Warum?

Aufgrund des kommenden Hochschulgesetzes. Das Bildungsministerium in Schwerin möchte selbst Impulse setzen. Ohne Rücksprache mit uns werden Eckwerte festgelegt, die sich auch auf die Fächerkultur auswirken könnten. Es kann dazu kommen, dass uns vorgeschrieben wird, was wir auszubilden haben. Dabei sind unsere Forscher und Lehrenden näher an den Trends und wissen, was die Unternehmen in Zukunft brauchen. Derzeit sind wir zum Beispiel stark in der IT-Sicherheit. Und ich bin mir sicher, dass es demnächst einen großen Mangel an IT-Sicherheitsingenieuren geben wird. Mehr als bei Bauingenieuren. Diesen Trend möchte ich voranbringen dürfen. Mit dem neuen Gesetz könnte sich dies jedoch ab dem 1. Januar ändern.

Hintergrund: Die Rektorin und ihre Hochschule Petra Maier wurde am 22. August 1972 im Süden von Berlin geboren, studierte an der TH Wildau und absolvierte ihre Promotion in Loughborough (UK). Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in der Nähe von Stralsund. Seit über einem Jahrzehnt lehrt und forscht sie als Professorin für Maschinenbau am Sund. Der erweiterte Senat der Hochschule hat Prof. Petra Maier im Juni 2018 zur ordentlichen Rektorin der Hochschule Stralsund gewählt. Nach nur einem Wahlgang stand das Ergebnis fest. Maier wurde mit 25 zu 7 Stimmen gewählt. 2157 Studierende zählte die Hochschule im März 2019, davon sind 715 (1/3) weiblich, 1442 (2/3) männlich. 12 Prozent der Studierenden kommen aus dem Ausland. In den letzten zehn Jahren haben die Studierendenzahlen immer wieder geschwankt. Im Vergleich zu 2009 hat die HOST mehr Studierende, allerdings ist der Wettbewerb unter den Hochschulen deutlich größer geworden. 220 Mitarbeiter arbeiten derzeit an der Hochschule. Davon sind 83 Professoren, 18 Prozent der Lehrenden sind weiblich. In den letzten Jahren richten sich Lehre und Forschung immer stärker an den Herausforderungen der digitalen Transformation aus. Aber auch Themen wie Nachhaltigkeit, Gesunde Hochschule, Familienfreundlichkeit und Inklusion bestimmen die Entwicklungsarbeit.

Mehr lesen:

OZ-Chefserie Teil 1 – Hanseklinikum: Leiter zieht positive Bilanz nach 100 Tagen

Stralsund ist Europameister! – Im Rennen der Wasserstoffautos

Thomas Bartnitzki zum neuen Kanzler der Hochschule gewählt

Hochschule Stralsund und Arbeitsagentur vereinbaren Zusammenarbeit

Kay Steinke