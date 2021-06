Stralsund

Für die Prüfungen zum Ende des Sommersemesters 2021 wird es an der Hochschule Stralsund (HOST) keine Gewährung eines einmaligen Freiversuchs für eine nicht bestandene oder schlecht abgeschlossene Prüfung mehr geben. Auf diese hatten sich Hochschulgremien für die vergangenen zwei Semester unter Corona-Bedingungen noch geeinigt.

Hochschule: Qualität digitaler Lehre spürbar verbessert

Nun informierte das Rektorat der Hochschule unter Hinweis auf eine mehrheitliche Empfehlung der Studienkommission, dass die Einschränkungen des Lehr- und Studienbetriebs in Summe betrachtet nicht als so erheblich eingestuft werden, dass diese bei den bevorstehen Semesterprüfgen durch einen Freiversuch zu kompensieren wären. Begründet wird das unter anderem damit, dass die Qualität der digitalen Lehre sich gegenüber den vergangenen Corona-Semestern nochmals spürbar verbessert habe.

„Die Qualität der digitalen Lehre hat sich im Sommersemester 2021 nochmals spürbar verbessert.“ Prof. Dirk Engel, Prorektor Studium und Lehre Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Professor Dirk Engel, Prorektor für Studium und Lehre an der HOST, begründet dieses Vorgehen. „Wir haben uns angeschaut, was wäre denn eine erhebliche Einschränkung im Lehrbetrieb?“, wirft er eine Frage auf und beantwortet sie so: „Ein Viertel weniger Lehrveranstaltungen könnten so eine erhebliche Einschränkung sein. Das war aber nicht der Fall.“

Studentenparlament sieht keine wesentlichen Veränderungen

Bei den betroffenen Studierenden wird das jedoch anders gesehen. „Aus unserer Sicht gibt es im Vergleich zum letzten Sommer- oder Wintersemester keine wesentlichen Änderungen der Situation für die Studenten“, sagt Alexander Buschner, Vorsitzender des Studierendenparlaments (StuPa). So hat es das StuPa-Präsidium dann auch in seine Stellungnahme geschrieben.

Onlinelehre nicht vergleichbar mit Fernunis

Darin heißt es unter anderem: „Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von dieser Entscheidung. Nach unserer Auffassung ist der Lehr- und Studienbetrieb de facto erheblich eingeschränkt. Lernen in der Bibliothek ist nur eingeschränkt möglich, Lerngruppen aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur begrenzt möglich. Präsenzlehre findet an der Präsenzhochschule nicht statt, die Onlinelehre ist nicht vergleichbar mit der Lehre an Fernhochschulen.“

Prorektor Engel will das nicht so gelten lassen. „Ich kenne die Argumente, dass es schlecht zu verfolgende Onlinevorlesungen gegeben habe. Dem steht aber entgegen, dass sich das so nicht in den Rückmeldungen des Sommersemesters widerspiegelt.“

Studie: Studierende zweifeln am Studium

In seiner Stellungnahme verwiest das StuPa auch auf eine Studie, die das Studierendenwerk Greifswald in Kooperation mit dem Zentrum für Psychologische Psychotherapie (ZPP) der Uni Greifswald nach einer Befragung von 1341 Studenten aus Neubrandenburg, Stralsund und Greifswald, im Mai veröffentlicht hatte – „Studierende in MV sind psychisch belastet und zweifeln am Studium“. Von der HOST nahmen daran 304 junge Männer und Frauen teil.

13 Prozent der Befragten denken über Studienabbruch nach

Die Studie, deren Schwerpunkt auf dem psychologischen Beratungsbedarf von Studenten liegt, kommt unter anderem auch zu solchen Erkenntnissen: „Erschreckend sind die Ergebnisse im Hinblick auf Studienzufriedenheit und Studienzweifel. Nur 13 Prozent geben an, mit ihrem Studium sehr zufrieden zu sein. Insgesamt 43 Prozent geben ihre Zufriedenheit mit dem Studium mit nur „teils, teils“, „eher unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“ an. 13 Prozent ziehen einen Abbruch in Erwägung, zwei Prozent planen diesen Abbruch sicher.“ Die Analyse arbeitet heraus, dass Studierende, die ihr Studium sicher oder vielleicht abbrechen wollen, ein deutlich schlechteres Wohlbefinden zeigen als andere Studierende.

Befürchtung bestätigt: Studenten leiden unter Pandemie

Cornelia Wolf-Kröhnert, Geschäftsführerin des Studierendenwerkes, fast denn das Ergebnis so zusammen. „Die Befragung hat unsere Befürchtungen bestätigt: Die Studierenden leiden zunehmend unter der Pandemie und den aktuellen Bedingungen, unter denen sie studieren. Sie zeigt auch, dass unsere sozialen Beratungsangebote so sehr wie nie zuvor von den Studierenden benötigt werden.“

Professor Engel verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass über die Rahmenprüfungsordnung der Hochschule für solche Fälle Nachteilsausgleiche individuell gefunden werden können, ähnlich wie bei Studierenden mit Kindern. „Eine Freiversuchsregelung ist hier nicht unbedingt hilfreich.“

Uni Rostock: Nicht bestandene Prüfungen gelten als nicht unternommen

An der Universität Rostock spielte eine soziale Komponente bei der Entscheidung eine Rolle für den Beschluss des Rektorats, „dass im Sommersemester 2021 nicht bestandene Prüfungen als nicht unternommen gelten“. Darin wird darauf hingewiesen, dass Einschränkungen der sozialen Kontakte und damit der Nutzung von Lerngruppen sich negativ auf Lernergebnisse auswirken.

Ferner erkennt die Rostocker Hochschulleitung an, dass virtuelle Lehrveranstaltungen in vielen Bereichen didaktische Einschränkungen bei der Vermittlung der Lern- und Qualifikationsziele mit sich bringen können. Für einige Studierende sei zudem die Nutzung der virtuellen Angebote nur eingeschränkt möglich, aufgrund technischer Probleme, mangelnder Netzanbindung oder Netzüberlastung.

Antje Mayer, Leiterin der Stabsstelle Hochschul- und Qualitätsentwicklung, weist darauf hin, dass die Universitätsgremien diese Entscheidung zuvor breit diskutiert haben. „Durchaus kontrovers“, sagt Mayer und ist sich sicher: „Herausgekommen ist ein differenziertes und vielfältiges Meinungsbild.“ Ein Beschluss, der vor allem von Studierendenvertretern begrüßt wird, weil dieser der Lebenswirklichkeit vieler ihrer Kommilitonen in Corona-Zeiten gerecht wird.

