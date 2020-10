Hochschule Stralsund: Was Studienanfänger wissen sollten 

Stralsund

Mit dem Start in ein Studium beginnt nicht nur ein neuer Lebensabschnitt. Der Weg zu wissenschaftlichen Weihen ist anfangs oft genug mit ganz alltäglichen Fragen gepflastert. Die Mitarbeiter und die studentischen Vertretungen der Hochschule Stralsund (HOST) versuchen, den Erstsemestern gleich zu Beginn einen großen Teil an Antworten und Hilfestellungen mit auf den Weg zu geben. Die OZ gibt dazu einen Überblick.

Was ist der AStA ?

Der der Allgemeine Studierenden-Ausschuss ( AStA) setzt sich für Leben und Lehre aller Studierenden an der HOST ein. Neue Mitstreiter sind jederzeit willkommen. Der AStA ist zum Mitmachen und zur Beratung unter der E-Mail asta@hochschule-stralsund.de sowie online www.hochschule-stralsund.de/ unter studentische Vertretungen zu erreichen.

Für die 550 neuen Studenten, die in den nächsten Wochen in das Wintersemester 2020/21 starten, hat der AStA druckfrisch den 21-Seitigen „Ersti-Guide 2020“ herausgebracht. Schwerpunkte darin sind unter anderem Wissenswertes rund um das Studium an der Hochschule von akademischer Selbstverwaltung über studentische Mitgestaltung bis hin zu Bibliothek und HOST-Card. Ferner das Leben am Studienort Stralsund, vom Wohnen übers Einkaufen bis hin zur Freizeitgestaltung. Die Freizeittipps reichen von der Hochschulsportgemeinschaft über Theater, Kino und Museen bis hin zu Cafés, Bars und Clubs.

Letztere sind bereits in der Broschüre mit dem Hinweis versehen, dass das Angebot wegen der Corona-Pandemie durchaus eingeschränkter sein kann als normalerweise. Aber so mancher Tipp gehört durchaus zu dem, was man als Student während seiner Studienzeit in Stralsund, wenn nicht gleich, aber doch einmal gesehen haben müsste.

Die Top Ten

1. Anker Werkstatt, An der Fährbrücke 5,

2. Die Kulturschmiede, Langenstraße 24b,

3. Knuts Bar – die Studentenkneipe, Mönchstraße 41,

4. Das Campus Spektakel, einmal jährlich im Sommer auf dem Hochschulcampus, wenn Corona bis dahin besiegt ist,

5. Kulturkirche St. Jakobi, Jacobiturmstraße 28, – vor allem wegen der frisch sanierten Orgel, aber nicht nur deshalb,

6. Prom Night – der AStA-Ball, einmal jährlich im November, so Corona will, in der Mensa,

7. St. Marien, Marienstraße 16, unbedingt mit Turmbesteigung – der komplette Überblick über den Studienort mit Ausblicken bis Hiddensee und Rügen,

8. Mittwochsregatta gucken von der Ballastkiste im Stadthafen aus – 2021 wieder von Mai bis September,

9. Rügenbrücken-Marathon, nicht nur gucken, sondern mitmachen – nächstes Jahr (hoffentlich) im Oktober wieder,

10. Stralsunder Weihnachtsmarkt auf Altem und Neuem Markt – ist dieses Jahr fest eingeplant.

Wo ist die Mensa?

Die Mensa befindet sich direkt auf dem Campus, sie wird vom Studierendenwerk Greifswald betrieben. Mensaleiter Siegfried Beitz und sein Team aus 12 Mitarbeitern plus zwei für die angeschlossene Cafeteria kochen vor Ort. In Vor-Corona-Zeiten waren es bis zu 900 Portionen täglich, für Studenten, Mitarbeiter und Gäste. „Wie viele es jetzt nach dem Semesterstart werden, müssen wir sehen“, sagt Beitz. Er verweist unter anderem darauf, dass sich etwa durch digitales Lernen und Homeoffice nicht mehr so viele Menschen auf dem Campus bewegen werden.

Aktuell sind wegen Corona etwa 200 von 290 Plätzen verfügbar. Die Preise für Studenten sind durch Mittel vom Land und aus den Semesterbeiträgen gestützt. Sie variieren je nach gewähltem Essen zwischen unter zwei Euro und leicht darüber. Bezahlt wird mit dem Studentenausweis oder bar.

Legendäres Haus 8 wird neu belebt

Geradezu legendär und unter den Studierenden heiß geliebt ist das sogenannte Haus 8, das sich auf dem Campus gleich neben dem Rad- und Wanderweg am Sund befindet. Vom studentischen Verein Carpe Diem war es seit 1995 für Partys und kleine Konzerte genutzt worden. Nachdem es 2018 still geworden war um den beliebten Club, soll jetzt wieder Leben einziehen.

Das Haus 8 wird saniert. Dazu müssen Wände trockengelegt, sanitäre Anlagen erneuert und der Außenbereich gestaltet werden. Bereits am 22. Juli hatten freiwillige Helfer mit angepackt, rund um die Partyhütte wuchernden Efeu zu entfernen. Hochschulkanzler Thomas Bartnitzki zeigte sich über so viel Elan begeistert: „Fast 30 Personen haben am ersten Räumungstag gemeinsam am Haus gearbeitet. Das finde ich klasse. Hier ist nicht nur eine Konsumentenhaltung – nach dem Motto ‚wann ist alles fertig‘ – sondern eigenes Engagement zu spüren.“

Auch der AStA ist mit im Boot. Für die Zeit, in der das Haus saniert wird, wollen seine Mitstreiter ein vorläufiges Nutzungskonzept vorlegen, sodass dort zunächst wieder studentische Aktivitäten wie etwa Zusammenkünfte des International Event Point und Treffen des Carpe Diem stattfinden können. Nach der Sanierung wird Haus 8 mit einem erweiterten Konzept nicht nur den Studierenden zur Verfügung stehen. Unter Verwaltung und Verantwortung des AStA soll das Gebäude für Vereine und andere Aktivitäten genutzt werden.

Zusätzlich ist daran gedacht, ein Café im Tagesbetrieb zu organisieren. Dies wäre ein Gewinn für Studierende, Lehrende und Hochschulmitarbeiter. Durch die Lage am Ostseeküsten-Radwanderweg können hier auch Radfahrer und Spaziergänger einkehren. Und für Jonas Weinberg, den Vorsitzenden des Vereins Carpe Diem, ist klar: „Spätestens wenn das Wintersemester losgeht, möchten wir auf jeden Fall Abendveranstaltungen durchführen und damit den Campus wiederbeleben.“

Wozu gibt es die Semestergebühr?

Die Semestergebühr an der Hochschule Stralsund beträgt für die Erstsemester 97 Euro, für alle weiteren Semester 80 Euro. Davon gehen 67 Euro an das Studierendenwerk Greifswald, das davon u. a. die Mittagsversorgung organisiert und stützt. Drei Euro erhält die Hochschule als Rückmeldegebühr sowie zehn Euro der AStA. Die Studentenvertretung finanziert damit ihre Arbeit zur Verbesserung von Lehre und Leben an der HOST sowie studentische Projekte, wie etwa die Prom Night.

Ein klassisches Semesterticket mit dem sich etwa der öffentliche Nahverkehr nutzen lassen würde, gibt es in Stralsund nicht.

Hier gibt es Ansprechpartner:

Das Studiensekretariat befindet sich im Erdgeschoss des Hauses 1 auf dem Hochschulcampus. Anne-Cathleen Klein, Telefon 03831/45 6531, ist hier die erste Anlaufstelle für Studenten bei allgemeinen Anfragen, wie etwa der Abgabe oder dem Erhalt von Formularen. Hier im Haus finden sich auch die Ansprechpartner zum BAföG, zum studentischen Wohnen und zur Sozialberatung des Studierendenwerks Greifswald.

Wegen der Corona-Pandemie hat die Hochschule zudem zahlreiche Onlineangebote zur Beratung bei Fragen von Studenten eingeführt. Zu finden sind diese auf der Internetseite der HOST www.hochschule-stralsund.de/ unter Studierendenverwaltung.

Alle wichtigen Termine zum Wintersemester 2020/21 an der Hochschule Stralsund wie etwa zum unterschiedlichen Vorlesungsbeginn von Erststudenten und höheren Semestern, der Vorlesungszeit sowie den Beginn der Prüfungen finden sich auf der Webseite der HOST unter der Adresse www.hochschule-stralsund.de

Nebenjobs für Studenten

Mit einer Online-Jobbörse unterstützt die Hochschule Stralsund ihre Studenten bei der Suche nach Aushilfsjobs ebenso wie mit Angeboten für Praktika, Projektarbeiten, Bachelor- und Masterthemen.

„Alles was darin zu finden ist, wird in den Fakultäten auch über das ,Schwarze Brett‘ kommuniziert. Allerdings ist gerade in Corona-Zeiten das Angebot an Aushilfsjobs in der Hansestadt nicht sehr üppig“, sagt Eva-Maria Mertens, an der HOST zuständig für Gleichstellung, Transfer und Kooperation. Gängige Jobangebote in Gastronomie und Handel oder traditionell auf dem Weihnachtsmarkt sind derzeit rar.

Ein Blick in die Jobbörse und Unternehmensdatenbank der HOST lohnt sich allerdings schon. Immerhin fanden sich bei einer Stichprobe in der Angebotsdatenbank auf Anhieb 17 Studentenjobs in Stralsund und der Umgebung vom Theater Vorpommern bis zur Störtebeker Braumanufaktur.

Von Jörg Mattern