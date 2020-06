Hochschule Stralsund: Wieder Vorlesungen von Angesicht zu Angesicht

Stralsund

Die Hochschule Stralsund (HOST) startet schrittweise wieder mit der Präsenzlehre. Am vergangenen Donnerstag erläuterte Prof. Jürgen Dräger im Techniklabor vor vier Studentinnen für medizinisches Informationsmanagement nichtinvasive Verfahren zur Blutdruckmessung, wie sie etwa in Operationssälen in Krankenhäusern eingesetzt werden.

Strenge Hygieneauflagen für das Labor

Der Neustart erfolgt unter strengen Hygieneauflagen. Deshalb ist das Labor auch halbleer. Nur fünf Personen sind unter den Auflagen für den Raum zugelassen. Der Kurs ist auf eine Stunde angelegt und aufgeteilt auf drei Veranstaltungen für je vier Studierende. Jürgen Dräger lässt dazwischen jeweils eine halbe Stunde Zeit, um den Wechsel seiner Studenten so kontaktarm wie möglich zu gestalten und um das Labor in den Pausen zu lüften. Tür und Fenster indes sind bereits während der Lehrveranstaltung geöffnet. Es zieht etwas, um die Luft im Raum virenfrei zu halten.

Sicherheit mit einer ThaiGer-Länge Abstand

Eine ThaiGer-Länge entspricht etwa zwei Meter. In Corona-Zeiten ist das der emphohlene Abstand für Begegenungen auf den Hochschulfluren. Quelle: HST

Professor Dräger erläutert seinen Stoff mit Mund-Nasen-Schutz. Die Studentinnen an den Plätzen haben ihre Gesichtsmasken bei sich. Sie müssen sie aufsetzen, wenn sie sich im Raum bewegen und ihren Kommilitoninnen nahe kommen. Die Plätze, an denen sie sitzen dürfen, sind mit einem blauen P, wie bei den Parkplatz-Verkehrszeichen, gekennzeichnet. So sollen die Abstände gewahrt bleiben.

Für das Abstandhalten hat die Hochschule sich eine eigene Vignette in roter Warnfarbe entwickelt. Darauf zu sehen ist der ThaiGer – das vom studentischen ThaiGer-H2-Racing-Team entwickelte Wasserstofffahrzeug der Hochschule, mit dem das Team beim Shell Eco-Marathon im Juli vergangenen Jahres seinen Europameistertitel verteidigte. „Abstand halten – Eine-ThaiGer-Länge Zwei Meter“, steht auf vielen kleinen Plakaten, die überall in den Lehrgebäuden und auf dem Campus für Kontaktvermeidung in Corona-Zeiten werben.

Im Fernunterricht fehlte der direkte Austausch

Im Labor läuft der gewohnte Unterricht. Nach dem Theorieteil an der Tafel, wie das oszillometrische Verfahren zur Blutdruckmessung funktioniert, kommt ein kleiner Praxistest am Gerät. Das Blutdruckmessgerät für den Klinikalltag ist deutlich größer als das, was in so mancher Hausapotheke steht. Eva Späck, Studentin im 6. Semester, lässt sich die Armmanschette anlegen.

Ihre Kommilitonin, Michaela Dinse, ist nach der langen Zeit des Lernens auf Distanz froh über die erste Live-Veranstaltung im Labor. „Was im Fernunterricht vor allem gefehlt hat, ist der direkte Austausch, etwa mit den anderen Mitgliedern unserer Projektgruppe. Aber mit Headset und Computer haben wir auch das hinbekommen“, sagt die Greifswalderin. Doch eines bleibt: „Es muss schon mehr Zeit für das Selbststudium aufgebracht werden. Aus so einer Vorlesung nimmt man doch viel mehr in kürzerer Zeit mit.“

Lernstoff am Bildschirm besprochen

Jürgen Dräger bestätigt das: „Von Angesicht zu Angesicht lernt es sich einfach besser.“ Das entspricht seiner Erfahrung. Der promovierte Mediziner und Diplom-Ingenieur für Biomedizinische Technik hat keine Berührungsängste in Sachen Digitalisierung der Lehre, forscht er doch selber zur Telemedizin für künftige Videosprechstunden zwischen Hausarzt und Patienten. So hat er seine Lerninhalte digitalisiert und seinen Studenten zur Verfügung gestellt. Aber eines blieb Dräger dabei wichtig. „In Lernkonferenzen haben wir den Stoff am Bildschirm besprochen und gemeinsam daran gearbeitet.“

Das wird auch künftig noch eine Weile Alltag an der HOST bleiben. Die Hochschule kehrt schrittweise zur Präsenzlehre zurück. Dann ist Pause. Jürgen Dräger zieht sich Desinfektionstücher von der Rolle und wischt die Tische ab, an denen eben noch seine Studentinnen gesessen haben.

Von Jörg Mattern