Corona bremst die Kreuzfahrt-Saison am Sund aus. So startet auch 2021 mit einer Absage. Als erster großer Pott sollte die „Seaventure“ Ende April in Stralsund anlegen. Doch aus der geplanten Jungfernreise von Bremerhaven mit Nord-Ostsee-Kanall-Passage und Anläufen von Wismar, Kopenhagen, Helgoland und Hamburg wird vorerst nichts. Sie musste coronabedingt verschoben werden. Doch neue Termine sind bereits in Planung. Das weltweit befahrene Schiff mit seiner Länge von 111,51 Meter war als Hapag-Lloyd-Expeditionskreuzfahrtschiff „Bremen“ am 20. September 2004 schon einmal am Sund.

MS „Seaventure“ wird am Sund erwartet. Doch der erste Termin für 2021 ist geplatzt. Quelle: Viva Cruises

Ostseeprogramm sehr beliebt

Dieser Tage ist Ex-„Bremen“-Kapitän Thilo Natke wieder in der Hansestadt unterwegs gewesen, um die Möglichkeiten für sein neues Schiff „Hanseatic Nature“ auszukundschaften, das zur Zeit pandemiebedingt in Hamburg liegt. „Als Fahrplanmacher werde ich dafür sorgen“, so Stralsund-Fan Natke, „die Hansestadt bei der nächsten Ostsee-Kreuzfahrt unbedingt anzulaufen“. Weitere Veranstalter haben sich inzwischen die reizvolle Fahrt durch Bodden und Sund in die Welterbestadt für ihr Ostsee-Programm vorgemerkt.

Während die Routen der Riesenschiffe schon weitgehend abgegrast sind, steuern bald immer mehr kleinere und mittlere Schiffe die für sie maßgeschneiderten Häfen an. Die Ostsee bietet jede Menge davon an: überschaubar und attraktiv, weil nicht überlaufen. Ob in der „dänischen Südsee“, an der hinterpommerschen Küste Polens oder im schwedisch-finnisch-estnischen Schärenmeer – jede Menge reizvolle Ziele.

MS Hamburg wird am Sund erwartet

Als erstes großes Schiff taucht vom 15. Bis 19. Oktober der in Wismar 1997 für Hapag-Lloyd gebaute 15 000-Tonner „Hamburg“ am Sund auf. Die damalige „Columbus“ wird dann unter dem Motto „Das Gute liegt so nahe“ von Kiel über Bornholm, Stralsund, Travemünde, Nord-Ostsee-Kanal, Helgoland nach Hamburg auf Kreuzfahrt gehen. Wobei am 16. Oktober von 8.00 bis 18 Uhr Stralsund und Umgebung auf dem Programm stehen. Wer Lust und sechs Tage Zeit hat, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen, um einmal mit einem größeren Schiff den heimatlichen Sund anzulaufen. Und auch für Schiff-Spotter wird sich der Anblick lohnen, denn so ein großes Schiff wie die „Hamburg“ mit einer Länge von 144 Meter und einer Breite 21,5 Meter ist nur selten auf dem Strelasund zu sehen.

MS Seabourne besuchte Stralsund im August 2014. Quelle: Peer Schmidt-Walther

So große Schiffe sind am Sund selten. Am 23. August 2014 machte der schneeweiße 10.000-Tonnen-Luxuskreuzfahrer „Seabourne Legend“ an der Gipspier im Stralsunder Südhafen fest. Zuvor am 13. Mai 2013 war es das norwegische 11 650 Tonnen-Hurtigruten-Schiff „Fram“, das mit großem Bahnhof am Nautineum empfangen wurde. Sogar wie in großen Häfen bei Erstanläufen üblich mit Fontänen aus den Wasserkanonen des Feuerlöschboots.

Inzwischen sind moderne, kleine Schiffe zukunftsweisend: überschaubar, familiär und umweltfreundlich mit Häfen, die nicht überlaufen sind. Das wird gefragter sein denn je. Wie die kleine 72 Meter lange „Ocean Nova“ am 17. April 2020, die mit amerikanischen und australischen Gästen direkt aus der Antarktis an den Sund kam.

Stralsunder Hafen Ideal für mittelgroße Pötte

Der Stralsunder Hafen mit seinen Dimensionen und touristischen Angeboten liegt damit genau im Trend. Auch wenn es in der Stadt Stimmen gibt, die das nicht so positiv sehen wollen. Obwohl einiges getan wurde, um Abgas- und Lärmimmissionen zu reduzieren, zum Beispiel durch Landstromanschlüsse im Nordhafen. Diese Kritiker müssten dann aber auch Frachtern die Zufahrt verwehren, die ihre Energie aus eigenen Aggregaten beziehen mit entsprechenden Umweltfolgen.

Die rot-grüne Bürgerschaft des Ostseebades Eckernförde ist jetzt noch weiter gegangen und hat – zum Leidwesen der Tourismusbranche – jegliche Kreuzfahrtanläufe in der Bucht ab sofort verboten. Obwohl es bislang nur vier bis fünf pro Jahr waren, die weit draußen auf Reede ankerten. Stralsund indes wird alljährlich bis zu 120 mal von Flusskreuzfahrtschiffen angelaufen. Laut Statistik lässt jeder Gast dabei rund 50 Euro an Land.

„Seaventure“ und „Hamburg“ in Zahlen Das MS „Seaventure“wurde 1990 auf der Mitsubishi Heavy Industries Werft in Kobe/ Japan gebaut. Vom Typ ist es ein Expeditionskreuzfahrtschiff. Es hat eine Länge: 111,51 Meter, eine Breite von 17 Meter und einen maximalen Tiefgang von 4,8 Meter. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 16 Konten. An Bord passen 264 Personen, 164 davon sind Passagiere. Das Schiff fährt aktuell für die VIVA Cruises GmbH. Das MS „Hamburg“ wurde 1997 in Wismar/Mecklenburg-Vorpommern gebaut und 2012 auf der Werft Enti Bacini in Genua renoviert. Eigner ist die Conti-Reederei in München. Die Länge beträgt 144 Meter; die Breite: 21,5 Meter und der Tiefgang liegt bei 5,15 Meter. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 18,5 Knoten. Die Passagierkapazität liegt bei 400.

Hochseeschiffe meiden das nur 24 Meter breite Nadelöhr Ziegelgrabenbrücke, weil dann noch ein bis zwei Schlepper erforderlich sind und zu starker Seitenwind Probleme bereiten könnte. Der Liegeplatz am Nautineum ist nach wie vor ideal für Schiffe bis etwa 150 Meter Länge und 20 000 BRZ wie sie die „Crystal Endeavor“ von der MV-Werft.

Ab 2022 soll es wieder richtig losgehen mit den allseits beliebten Kreuzfahrten, so orakelt die Branche. Zuletzt fanden bis zu drei Millionen deutsche Gäste daran Gefallen. Insgeheim hoffen Anbieter und Gäste auf das Frühjahr nächsten Jahres.

Von Peer Schmidt-Walther