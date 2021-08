Stralsund

Die Bilder bekommt man nicht aus dem Kopf: Wassermassen, die Autos, Häuser und sogar Menschen mit sich rissen. Bäche wurden zur Naturgewalt, und die zerstörte ganze Dörfer und Städte, kostete fast 200 Menschen das Leben und vernichtete unzählige Existenzen.

Während im Südwesten Schäden wie nach einem Krieg aufgenommen werden und das erste Aufräumen beginnt, fragt sich auch der Küstenbewohner an der Ostsee: Kann uns sowas auch passieren? Und wie gut ist Stralsund auf eine solche Katastrophe vorbereitet?

Nach einer Anfrage der Grünen wurde dieses Thema in der letzten Bürgerschaftssitzung besprochen. Dr. Frank-Bertolt Raith, Bauamtsleiter im Stralsunder Rathaus, schilderte die aktuelle Lage so: „Das Stralsunder Stadtgebiet ist aufgrund seiner Lage an der Binnenküste von Hochwasser betroffen.“ Insbesondere sei der Bereich Deviner Bach von einer Überflutung der Binnengewässer gefährdet. „Angesichts eines vergleichsweise kleinen Einzugsgebiets der beiden Fließgewässer Hoher Graben und Mühlengraben besteht ansonsten kaum Gefahr für extreme Hochwassersituationen“, so Raith.

Bewährte Vorgehensweise: Planung und Schutzmaßnahmen

Hochwasser an der Sundpromenade Quelle: Manfred Hansch

Das Hafenamt rechnet derzeit mit ein bis zwei Hochwasserereignissen im Jahr, die den Hafenbetrieb und den Straßenverkehr beeinträchtigen könnten. Das kennen die Stralsunder: Hochwasser, das vom Strelasund ausgeht. Starke Oststürme drücken dann das Wasser in den Sund, der tritt über die Ufer, überschwemmt die Sundpromenade, so dass selbst Ernst Thälmann an seinem Denkmal nasse Füße bekommt. Aber auch die Straßen im Hafenbereich samt Autos stehen schon mal unter Wasser.

„In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem Amt für Planung und Bau, dem Amt für stadtwirtschaftliche Dienste sowie der Stralsunder Stadtwerke wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der Handlungsanweisungen für so ein Hochwasserereignis enthält“, erläuterte der Bauamtsleiter. Dieser werde zudem regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben. Dazu stelle das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ihre Wasserstandsprognosen zur Verfügung.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darüber hinaus, so betonte Raith, wird die Überflutungsgefahr an der Küste schon seit langem in die städtebauliche Planung einbezogen. So seien in den betroffenen Gebieten die notwendigen Schutzmaßnahmen nachzuweisen. „Die Vorgehensweise hat sich in der Vergangenheit auch bewährt“, sagte der Leiter des Amtes für Planung und Bau. Abgesehen von der Hafeninsel bestehe in der Hansestadt ansonsten keine Überflutungsgefahr.

Welche Gefahr geht von Gewässern rund um Stralsund aus?

Hochwasser bei Lendershagen im Jahr 2011. 30 Tage stand das Wasser hier. Quelle: Susanne Senneke

Doch was ist mit den Bächen und Flüssen rund um Stralsund? Können die gefährlich werden? „Hochwasser-Ereignisse haben wir immer wieder. Ich erinnere nur an die Überflutung rund um Neu Bartelshagen im Jahr 2002. Viele erinnern sich auch an das Hochwasser 2011, als rund um Starkow die Barthe über die Ufer trat und alles 30 Tage überflutet war, auch im Dezember 2014 war die Barthe übergelaufen“, sagt Uwe Hein. Der Verbandstechniker beim Wasser- und Bodenverband Barthe-Küste in Stralsund hat immer wieder erläutert, dass der Wasserstand des Borgwallsees wichtig ist für die Barthe ist – gerade bei Starkregen. Die OZ berichtete bereits mehrfach über den Kampf um Staurecht und Stauziel dieses Gewässers.

Keine reißenden Fluten

„Andererseits wirkt sich gerade in den Boddengemeinden an den Gräben oder auch am Prohner Bach natürlich aus, wenn die Ostsee durch starken Regen ansteigt. Dann kann sie kein Wasser aus den Gräben und Bächen mehr aufnehmen. Hochwasser mit überschwemmten Flächen ist die Folge. In Buschenhagen zum Beispiel standen damals auch die Gehöfte unter Wasser, das war eins der schlimmsten Ereignisse, die wir hatten“, so Hein und schiebt gleich hinterher: „Aber reißende Fluten wird es bei uns nicht geben. Denn unsere Gewässer haben kaum Gefälle. Das ist bei der jetzigen Flutkatastrophe natürlich ganz anders gewesen. Da kam das Wasser aus dem Gebirge und nimmt dann gefährlich Geschwindigkeit auf.“

Was könnte der Mensch tun, um Hochwasser zu verhindern?

Hochwasser am 21. Februar 2002. Pegelstand 1,58 über Normal. Quelle: Christian Rödel

Dass das mitgerissene Totholz dann enorme Schäden anrichtet, sieht Uwe Hein als Beleg dafür, dass man dringend darüber nachdenken muss, ob das Totholz im Wald mancherorts nicht mehr Schäden anrichtet als es nutzt. Ein Kampf, den zum Beispiel Wasserbauer und Landwirte regelmäßig mit den Naturschützern ausfechten. Gleiches gilt für die regelmäßigen Krautungen in Barthe, Trebel oder anderen Gewässern. Umweltfreunde sind für Naturbelassenheit, um die dort lebenden Tiere zu schützen, viele andere sehen durch eventuelle Hochwasser in den nicht oder wenig gewarteten Gewässern den Menschen samt Hof und Garten bedroht. Auch das eine mittlerweile hart geführte Debatte.

Unterstützung durch den Landkreis – Versorgung ist gesichert

Wer muss bei Hochwasser handeln? In erster Linie sind die Städte und Gemeinden, auf deren Gebiet die Überschwemmung stattfindet, für die Bewältigung zuständig. Sollten diese nicht in der Lage sein, das Geschehen unter Kontrolle zu behalten, unterstützt der Landkreis Vorpommern-Rügen. Dabei ist die Vorgehensweise im Landeskatastrophenschutzgesetz MV festgehalten. So würden ein Katastrophenschutzstab zur Koordinierung von Maßnahmen sowie Sanitäts- und Betreuungszüge von verschiedenen Hilfsorganisationen bereitgestellt werden.

So wird gewarnt

Die Warnung der Bevölkerung erfolgt in Ernstfall über mehrere Systeme, beginnend bei einer Vorwarnung über die Medien bis hin zu Lautsprecherdurchsagen über Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Hilfsorganisationen und der Polizei. Zudem erhält der Landkreis über das modulare Warnsystem des Bundes Zugriff auf Apps wie NINA und KatWarn. Sofern in den Kommunen Sirenen vorhanden sind, werden auch diese eingesetzt.

Nach den Aussagen der Verantwortlichen sei Stralsund in Sachen Hochwasser gut gewappnet. Doch die Schäden nach der Flutkatastrophe im Südwesten sorgen trotzdem für ein mulmiges Gefühl und zeigen: Tagelanger Starkregen ist nicht zu unterschätzen.

Übrigens: Ein gesonderter Fonds für Schäden existiert in Vorpommern-Rügen nicht.

Von Barbara Waretzi und Ines Sommer