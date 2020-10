Unwetter in Stralsund - Hochwasser in Stralsund: Stadt warnt Autofahrer vor Abschleppung in „trockene Bereiche“

Einige Teile auf der Stralsunder Hafeninsel sind bereits überflutet. Dennoch befinden sich zahlreiche Autos dort. Spitz sich die Situation weiter zu, könnten diese abgeschleppt werden.