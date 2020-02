Hochzeit am 20.2.2020 in Stralsund: Diese Männer haben die große Liebe gefunden

Stralsund

Ein markantes Hochzeitsdatum wie der 20.02.2020 kann der Ausgangspunkt für eine glückliche Zukunft im Hafen der Ehe sein. Martin Palleit und Roberto Kropp gehören zu den acht Paaren, die sich entschlossen haben, sich an diesem Tag in Stralsund das Ja-Wort zu geben.

Warum gerade an diesem Tag? Roberto Kropp führt mit einem Augenzwinkern den Klassiker aller Begründungen an: „Da kann ich mir den Hochzeitstag künftig leichter merken.“ Für den gebürtigen Dresdener, der in Köln aufgewachsen ist, ist dieses Datum noch aus einem anderen Grund wichtig. „Am 20. Februar ist Weiberfastnacht. Das ist ein gutes Datum zum Feiern“, sagt der leidenschaftliche Karnevalist. Und der 31-Jährige hat zur Hochzeitsfeier gleich noch ein Motto im Kopf: „Kölsch am Strand.“

40 Gäste werden erwartet

„Also mit Narrenkappen zum Standesamt, das konnte ich gerade noch verhindern“, sagt sein Partner Martin Palleit. Er hat jedoch nichts dagegen, dass später auf der Party die Jecken los sein werden. Zumal auch Kölner unter den 40 Gästen erwartet werden. Für den 36-Jährigen war der 20. Februar zunächst eine Option, als im vergangenen Oktober das Thema heiraten erstmals angesprochen wurde.

Auch interessant: In NRW und Niedersachsen kann man bald bei McDonald’s heiraten

Kennengelernt haben sich beide im September 2018 in Berlin. Roberto Kropp hatte per Kleinanzeige jemanden gesucht, der ihm mit einem Transporter beim Umzug unterstützen könnte. Martin Palleit, der zu der Zeit seiner Arbeit in Berlin nachging, reagierte auf die Anzeige. Da hatte es offenbar schon etwas gefunkt. Zumindest so, dass mehr daraus werden sollte. Nicht gleich, aber mit der Zeit. Die braucht es, wenn sich zwei unterschiedliche Charaktere aufeinander einlassen. „Es hat etwas gedauert, aber irgendwann haben wir beide festgestellt, dass es passt“, sagt Martin Palleit. Und sein Partner ergänzt: „Er musste schon ein bisschen um mich kämpfen.“

Von Berlin nach Vorpommern aufs Land

Der gemeinsame Weg führte beide schließlich nach Vorpommern. „ Roberto hat immer davon erzählt, dass er das Leben auf dem Land sehr mag“, sagt Martin Palleit, der in Stralsund geboren, aber in Niepars aufgewachsen ist. Und das Landleben hier konnte er seinem Partner so richtig ausmalen. Immerhin besaß er in Niepars noch einen Kleingarten. Da passte es gut, dass dahinter ein Stück Land frei wurde, das beide dazu nehmen konnten. Heute hält sich Roberto Kropp hier Hühner und Enten. Das half beim Ankommen.

Wichtig für beide vor dem Umzug in die gemeinsame Wohnung auf dem Land war vor allem: Der Job musste passen und sollte einigermaßen zukunftssicher sein. Beim TeleTeam, einem Callcenter in Stralsund, wurden sie fündig, arbeiten hier inzwischen als Teamleiter und fühlen sich wohl. Ihre gleichgeschlechtliche Beziehung ist hier akzeptiert. „Wir sind von Anfang an damit offen umgegangen, so wie das Team mit uns auch. Die Atmosphäre stimmt“, sagt Palleit.

Froh, dass Ehe für alle möglich ist

Versteckt haben sie sich nie. Auch wenn es – anders als in Berlin oder Köln – schon mal aufdringliche Blicke gibt, wenn beide Hand in Hand durch die Fußgängerzone spazieren. „Für uns ist klar, dass wir damit unsere Beziehung nach außen zeigen, so wie andere Paare auch. Da wird die Hand nicht in die Manteltasche gesteckt, bloß weil jemand guckt“, sagt Roberto Kropp.

Er arbeitet ehrenamtlich für ein Berliner Sozialprojekt, das homosexuelle, behinderte Menschen unterstützt und weiß daher: „Es gibt immer mehr Männer, die ihr Schwulsein erst im Alter outen.“ Er ist froh, dass die gesellschaftliche Entwicklung die Ehe für alle möglich gemacht hat. Vor allem: „Froh, dass ich den passenden Mann gefunden habe und die Ehe erleben kann.“

Auf den Brautstrauß bestanden

Die wird am Donnerstag in der Kapitänskajüte auf der „Gorch Fock I“ vollzogen. Die ersten Ideen vom Oktober sind in einem festen Entschluss gemündet. Auch wenn sich beide schnell einig waren – Martin Palleit hat seinem Roberto einen formvollendeten Antrag gemacht. „Da hatte mir sein Vater das Okay schon gegeben, seinen Sohn heiraten zu dürfen“, sagt Roberto Kropp. Doch für Martin Palleit gehörte der Antrag unbedingt dazu: „Ich musste nur den Moment abwarten, in dem ich ihn damit und mit den Ringen überraschen konnte.“

Die Überraschung gelang. Roberto Kropp blieb dann nur noch eins: „Auf einen schönen Brautstrauß habe ich unbedingt Wert gelegt.“

Acht Paare geben sich das Ja-Wort Heiraten liegt im Trend: Für den 20.02.2020 haben heute acht Hochzeitspaare einen Termin auf dem Stralsunder Standesamt vereinbart. Der 22. Februar ist in diesem Jahr ebenfalls ein besonders Datum zum Heiraten. Am Sonnabend wollen sich sechs Paare das Ja-Wort geben. Im vergangenen Jahr sind am Strelasund 478 Ehen geschlossen worden. 247 Paare kamen dabei aus dem Bundesgebiet sowie aus dem Ausland. Fünf Standesbeamtinnen sind für die Trauungen zuständig.

Lesen Sie auch:

Von Jörg Mattern