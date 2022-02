Stralsund

Der 22. 02. 2022 wurde als aussichtsreicher Kandidat gehandelt, um in die Stralsunder Geschichtsbücher einzugehen: Als das Datum, an dem die meisten Ehen an einem Tag in der Hansestadt geschlossen werden. Denn was Heiraten angeht, stehen Schnapszahl-Daten oft hoch im Kurs. Bisheriger Spitzenreiter ist und bleibt aber der 18. 8. ’18, als (nein, nicht 18, sondern) 20 Paare an einem Tag vermählt wurden. Für den kommenden Dienstag haben sich lediglich 14 angemeldet.

Vier Standesbeamtinnen werden an dem Tag im Einsatz sein, auch Standesamt-Leiterin Silke Boldt: „Jede Trauung ist anders und wird individuell gestaltet“, sagt sie und schwärmt davon, in diesem bedeutenden Moment im Leben eines Paares einen wichtigen Teil zu übernehmen. Für jede Trauung gebe es eine individuelle Rede, jeder Wunsch werde erfüllt. „Wir hatten schon Hunde, die die Ringe gebracht haben“, berichtet Kollegin Elisa Heincke, die seit August Paare vermählt. Und Anja Schmuck, die nicht nur Integrationsbeauftrage der Stadt ist, sondern auch Ehen schließt, sagt, dass auch sie selbst immer mal wieder gerührt sei und ein Tränchen verdrücken müsse.

„Ausgebucht gibt es bei uns nicht“

Wer sich in Stralsund trauen lassen möchte, hat dafür nicht nur den großen und den kleinen Traumraum im Rathaus zur Auswahl. Auch in der Kapelle St. Annen und Brigitten, auf der „Gorch Fock“ und in der sanierten Mahnkesche Mühle im Zoo können sich Liebende das Ja-Wort geben. Stadtsprecher Peter Koslik: „Wir gut aufgestellt und können alle Terminanfragen entgegennehmen.“ Er versichert: „Ausgebucht gibt es bei uns nicht. Wenn sich weitere Paare melden, setzen wir alles in Bewegung, dass genau an diesem gewünschten Tag die Trauung stattfinden kann“, gerade was den 22. Februar angeht. „So eine einprägsame Zahlenkombination gibt es ja schließlich nur ein Mal.

22. 2. ’22 – Schnapszahl hin oder her: Wie immer ist auch in diesem Jahr der Sommer die beliebteste Zeit zum Heiraten in Stralsund. Nicht nur Einheimische geben sich hier das Eheversprechen, auch Auswärtige, die Hochzeit und Ostsee-Urlaub verbinden, haben es auf die Hochsaison-Daten abgesehen. Das Verhältnis Einheimische/Gäste war lange Zeit ausgeglichen, mittlerweile seien die Urlauber laut Stadtsprecher sogar leicht in der Mehrzahl. Koslik: „Dabei gab und gibt es tatsächlich Fälle, dass sich Verliebte während eines vorangegangenen Urlaubes auch in die Stadt verliebt haben. Deswegen ihr Entschluss, hier zu heiraten.“

In der Stralsunder Kapelle St. Annen und Brigitten werden ebenfalls Ehen geschlossen. Quelle: Christian Rödel

Ein Hauch von Las Vegas in Stralsund

Ist denn im Sommer noch was frei? Darauf gibt es eine gute und eine noch bessere Antwort: Wenn es ein Wochenend-Termin sein soll, gibt es „hier und da noch eine Lücke“, so Koslik. Wer auch montags bis donnerstags kann, hat „noch reichlich freie Termine“ zur Auswahl.

Der Durchschnitt liegt bei vier bis sechs Trauungen an einem Sommer-Sonnabend. Zwar ist der Andrang in der Hauptsaison schon immer höher als in den kälteren Jahreszeiten, doch ist zu erwarten, dass manch ein Paar in diesem Jahr nachholen will, was in den Pandemiejahren 2020 und 2021 nicht möglich war. Termine lasen sich auch online reservieren – für 2023 sind die ersten schon vergeben. Und dann gibt es tatsächlich auch noch einen Hauch von Las Vegas in Stralsund: „Kurzentschlossene stehen immer mal wieder vor unserer Tür“, erzählt Stadtsprecher Koslik. „Kurzfristige Trauungen gab es schon immer.“

Besonderes Hochzeitsdatum gesucht? Sonntag, 20.3.: Weltglückstag – materieller Wohlstand ist das eine, doch wahres Glück geht weit darüber hinaus. Freitag, 29. April: Welttanztag – Hochzeit mit Friday Night Fever. Freitag, 13. Mai – Für Paare, denen Aberglauben nichts anhaben kann. Sonntag, 12. Juni: Tag der roten Rose – Seit Jahrhunderten gilt die Blume als Symbol der Liebe und Freude. Mittwoch, 6. Juli: Tag des Kusses – Zwei Drittel aller Menschen drehen beim Küssen den Kopf nach rechts. Sie auch? Sonntag, 24. Juli: Tag der Freude – An diesem Tag soll jeder versuchen, einer anderen Person eine Freude zu bereiten. Ein Ja-Wort erfüllt das Kriterium zu 100 Prozent. Sonnabend, 1. Oktober: Tag des Lächelns – Vor allem für die Hochzeitsfotos sollte das beherzigt werden. Montag, 3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit – Passend für Paare, die ihre Wurzeln in Ost und West haben 31. Oktober: Halloween – Falls Sie eine Grusel-Hochzeit mit Kunstblut und zerrissenem Kleid planen, sagen Sie Bescheid. Wir möchten das gerne für die Zeitung fotografieren. 21. November bis 18. Dezember: Fußball-WM – Sie wollen heiraten mit Fahne, Fan-Chor und Fußi gucken? Dann auch bitte Bescheid sagen.

Ringtausch auf dem Barhöfter Turm

Bleibt noch leidige Frage nach den Corona-Regeln. Denn der 22. Februar liegt eben noch vor der ersten weitreichenden Lockerungsstufe, die erst für Donnerstag, den 24., angekündigt ist. Koslik: „Entsprechend der Corona-Landesverordnung kann nur eine bestimmte Anzahl von Personen an Trauungen teilnehmen. Die Platzkapazität muss deshalb an den verschiedenen Trauorten unter Beachtung der Hygieneanforderungen eingeschränkt bleiben. Das heißt, wo sonst zum Beispiel 30 Personen möglich waren sind es mit der Verordnung 20.“

Geheiratet wird natürlich auch im Landkreis. So hat das Standesamt in Altenpleen zwei Hochzeiten im Trauungskalender zu stehen. Ein Paar aus dem Amtsbereich möchte sich in der Altenpleener Amtsstube das Ja-Wort geben. Standesbeamtin Anne Bolte freut sich am 22. 2. ’22 auch auf Braut und Bräutigam aus Pirna. Die möchten in einer beliebten Außenstelle des „Heiratsamtes“ ihre Ringe tauschen. „Dafür steigen wir alle gemeinsam auf den Barhöfter Turm“, freut sich die Frau, die das Paar trauen möchte und betont, dass die Hochzeit in luftiger Höhe, bei schönem Wetter mit Blick auf Rügen und Hiddensee, immer ein Erlebnis ist, für die Hochzeitsgesellschaft ebenso wie für die Standesbeamtin.

Von Kai Lachmann und Ines Sommer