Die Hansestadt und die Deutsche Bahn wollen einen neuen Haltepunkt für Züge einrichten: Künftig sollen Fahrgäste in Andershof ein- und aussteigen können. Dafür ist der Bau von Bahnsteigen am Übergang Andershofer Dorfstraße/Voigdehagen geplant. Die Schienen führen nach Norden zum Stralsunder Hauptbahnhof und nach Süden in Richtung Wüstenfelde, Greifswald und Berlin.

Die Stadt rechnet damit, sich an den Baukosten mit insgesamt einer Million Euro in den Jahren 2023 und 2024 zu beteiligen. Die Investition ist im aktuellen Haushalt abgebildet. Geld einzuplanen, ist ein konkreter Schritt, um ein Projekt in Angriff zu nehmen. Doch viele Fragen bleiben offen – vorerst.

Noch sind Hausaufgaben zu erledigen

Antworten soll es offenbar noch in diesem Jahr geben, wie Frank-Bertolt Raith, Leiter des Amtes für Planung und Bau, sagt. Für ihn sei wichtig, „dass Andershof in seiner Infrastruktur ausgebaut wird, denn er ist ein Stralsunder Stadtteil mit wachsender Einwohnerzahl. Der Haltepunkt trägt zur Verbesserung der Anbindung des südlichen Teils von Stralsund bei. Jedoch sind bis dahin noch eine Menge Hausaufgaben zu machen, die wir in den kommenden Monaten erledigen.“

Die Hansestadt, das Verkehrsministerium sowie die Deutsche Bahn seien im Gespräch zu dem Thema. Das bestätigt auch die Bahn. Von der dortigen Pressestelle heißt es: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden wir uns mit dem Vorhaben in der Aufgabenstellung, die aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers geklärt werden muss.“ Bauamtsleiter Raith: „Sobald greifbare Ergebnisse vorliegen, werden entsprechende Entscheidungsvorlagen für die Bürgerschaft vorbereitet.“

Für den Bau von Bahnsteigen neben den Gleisen wäre genug Platz. Quelle: Kai Lachmann

Grüne schoben Projekt schon vor Jahren an

Der Haltepunkt war bereits vor einigen Jahren ein Thema in Stralsund, angeschoben von den Grünen. Daraufhin untersuchte 2013 eine Berliner Agentur das Potenzial. Ergebnis: 80 Ein- und Aussteiger wären pro Tag zu erwarten, wenn dort wie in Wüstenfelde und Jeeser alle zwei Stunden eine Regionalbahn hielte. 120 Personen wären es, wenn zusätzlich auch der Regionalexpress einen Stopp in Andershof einlegte und sich somit eine Ein-Stunden-Taktung ergebe.

Selbst wenn im Einzugsgebiet mehr gebaut würde, seien nur bis zu 165 Fahrgäste täglich zu erwarten, schrieb die Agentur seinerzeit. 200 müssten es aber werden, um die Kosten für Bau und Unterhalt betriebswirtschaftlich rechtfertigen zu können. Damals wurde von bis zu 1,3 Millionen Euro für die Errichtung ausgegangen.

OB Badrow nennt Haltepunkt Andershof „zukünftiges Projekt“

„Mit den prognostizierten Fahrgastzahlen sind wir weit von dem entfernt, was nötig wäre“, kommentierte Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Stadtgrün, das Resultat. Das Vorhaben wurde zu den Akten gelegt. Aus der Versenkung holte es nicht zuletzt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) im vergangenen Jahr, als er den Haltepunkt Andershof öffentlich als „zukünftiges Projekt“ bezeichnete.

Denn die Hansestadt wächst im Süden kontinuierlich. Nach der Wende entstanden zahlreiche Einfamilienhäuser, der Real öffnete seine Türen, die Infrastruktur wurde ausgebaut. Autofahrer sind in wenigen Minuten auf dem Rügenzubringer. Trotzdem hat sich das vor knapp 100 Jahren eingemeindete Dorf als gewachsener Stadtteil weitestgehend seine Ruhe erhalten können. Der Durchgangsverkehr fließt durch die Greifswalder Chaussee, ansonsten ist in den Straßen kaum nennenswertes Aufkommen.

Neues Baugebiet für knapp 100 Häuser

Auch seit der Analyse von 2013 ist in Andershof einiges passiert. Mehrere Gebiete wurden bebaut oder sollen noch erschlossen werden. Unter anderem wird auf einem Feld östlich der Brandshäger Straße ein Baugebiet für 90 Einfamilien- und sechs Mehrfamilienhäuser geplant. Unklar ist, ob oder wann die veranschlagte Zahl von 200 Fahrgästen am Tag erreicht wird, oder welchen Stellenwert diese Zahl heute noch hat.

Jürgen Suhr (Bündnis 90/Die Grünen). Quelle: Claas Abraham

„Vor dem Hintergrund, dass immer mehr gebaut wird, stellt sich die Frage, die wie Infrastruktur gestaltet wird“, sagt Jürgen Suhr, Fraktionschef der Grünen in der Stralsunder Bürgerschaft. Angebote müssten geschaffen werden, um nicht aufs Auto angewiesen zu sein. „Insofern begrüßen wir den Bahnhaltepunkt Andershof sehr.“

Suhr weist darauf hin, dass der Haltepunkt auch von Bussen angefahren werden und eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder bekommen müsse. „Wir können gut damit leben, dass Geld dafür in die Hand genommen wird. Auch um in Bezug auf die Verkehrswende einen wichtigen Punkt zu setzen.“

