Vorpommern

Immer weiter steigende Corona-Inzidenzzahlen im Land lassen nur einen Schluss zu: Die vierte Welle der Pandemie rollt – und wir sind mittendrin. In der Bevölkerung wächst das ungute Gefühl; die Landesregierung sieht sich zum Handeln gezwungen. „Impfen! Impfen! Impfen!“ ist für Gesundheitsminister Glawe das Mittel der Wahl.

Auf dem Impfgipfel wurde der Start der Auffrischungsimpfungen beschlossen, bei Hausärzten oder in Impfzentren bzw. Stützpunkten der Landkreise. Die sollen jetzt wieder richtig Fahrt aufnehmen. Was bedeutet das für Vorpommern-Rügen?

Werden jetzt alle Impfzentren wieder geöffnet?

Nein, ob die Impfzentren in Bergen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten wieder öffnen, stehe noch nicht fest, sagt Sandra Lehmann von der Pressestelle des Landkreises Vorpommern-Rügen. Hierfür müsse erst ein Konzept erstellt und bei der Landesregierung eingereicht werden. „Ein Schwerpunkt liegt für uns aufgrund der großen Fläche des Landkreises zunächst auf der Stärkung der mobilen Impfteams. Die wollen wir aufstocken.“ Entsprechende Planungen für das notwendige Personal sind im Gange, die Öffnungszeiten des Impfstützpunktes werden zunächst aber verlängert.

Wird die Bundeswehr die Impfteams unterstützen?

Derzeit gebe es drei Impfteams im Kreis, die jede Woche an unterschiedlichen Standorten unterwegs sind. „Eines davon fährt schwerpunktmäßig die Pflegeheime an“, so Lehmann. „Dort geht es um die Booster-Impfung.“ Die Teams setzen sich unter anderem aus Impfärzten und THW-Hilfskräften zusammen. Eine Beteiligung der Bundeswehr am Einsatz im Impfstützpunkt Stralsund oder in den mobilen Teams schließt Lehmann aber aus.

Haben die hohen Corona-Werte die Impfbereitschaft im Kreis gesteigert?

Schwer zu sagen, weil die Stationen unterschiedlich frequentiert werden und es keine aktuellen Zahlen über die Hausarztpraxen im Land gibt. Gut vergleichbar sei die Entwicklung im Strelapark, in dem ein Impfteam regelmäßig zu Gast ist. „Hier haben wir sonst rund 130 Impfungen am Tag gehabt“, erzählt Lehmann. „Am Montag waren es deutlich mehr.“ Die registrierten Impfzahlen des Landkreises (mobile Impfteams und Impfstützpunkt) verdeutlichen diesen Trend, vor allem bei den Booster-Impfungen. Waren es zwischen 18. und 24. Oktober noch 273 Menschen, die sich die Auffrischungsimpfung holten, waren es zwischen 1. und 7. November bereits 449 Personen. Die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen ging aber weiter zurück, lag zuletzt bei 115 Erstimpfungen in der Woche. Zum Vergleich: Mitte September waren es 475 pro Woche.

Wie sieht es in den Hausarztpraxen aus?

Sicherlich ist die Lage unterschiedlich. In der Praxis von Allgemeinmediziner Dr. Nico Neesen in Putbus ist es zum Beispiel so, dass sich derzeit sehr viele Menschen über 70 Jahre einen Termin zur Booster-Impfung holen. „Wobei wir nach der Stiko-Empfehlung (Anm.: Ständige Impfkommission) noch begrenzt sind. Wir können momentan nur medizinisches Personal, Leute über 60 oder diejenigen, die bisher Astrazeneca oder Johnson & Johnson bekommen haben, impfen“, sagt er. An diese Stiko-Empfehlung müsse auch er sich halten, „obwohl wesentlich mehr Leute den Booster-Impfstoff haben wollen“, sagt der Arzt. In seiner Putbusser Praxis ist im Vergleich zum Sommer die Anzahl der Erstimpfungen gestiegen. „Aber nicht massiv. Man merkt aber, dass das Interesse sehr groß ist. Und wenn man sieht, was draußen passiert, dann macht das auch Sinn“, sagt Dr. Nico Neesen.

Wie ist die Situation in den Krankenhäusern?

Im Sana-Krankenhaus auf Rügen sei die Situation „beherrschbar“, so Klinik-Sprecherin Doreen Ohlhoff. Mit Stand Dienstag werden drei Covid-Patienten stationär versorgt, zwei davon intensivmedizinisch. Der Großteil der 14 Intensivbetten werde für die Nicht-Covid-Patienten genutzt. Es gebe zudem mehrere Erweiterungsoptionen, sowohl was die High-Care-Kapazitäten als auch die Erweiterung der Isoliereinheit von acht auf bis zu 35 Betten angehe. Das Hanseklinikum in Stralsund berichtete der OZ von sprunghaft angestiegenen Zahlen der Corona-Patienten, die Isoliereinheit auf der Normalstation sei hier bereits ausgeweitet worden. In der vierten Welle seien die meisten der Corona-Patienten ungeimpft, bestätigte Hanseklinikumsprecher Sprecher Mathias Bonatz.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo kann ich mich impfen lassen?

Erste Ansprechperson sollte immer der Hausarzt oder die Hausärztin sein, meint Sandra Lehmann. Der zentrale Impfstützpunkt in Stralsund (Rostocker Chaussee) hat ab der kommenden Woche veränderte Öffnungszeiten. Montags kann man sich zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 17 Uhr dort impfen lassen. Mittwochs und freitags hat der Impfstützpunkt zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.

Mobile Impfteams werden im Landkreis unterwegs sein. Im Strelapark Stralsund am Montag (15.11.) und Freitag (19.11.) kann man sich von 10 bis 16 Uhr impfen lassen. Im Gemeindehaus Gingst (Platz der Solidarität) auf Rügen sind die Teams ebenfalls am Montag in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr. Ebenfalls auf Rügen liegen die anderen Stationen: Am Mittwoch (17.11.) wird in der Stadtbibliothek Sassnitz in der Hauptstraße 34 geimpft (12 bis 16 Uhr). In der Kurverwaltung Binz in der Heinrich-Heine-Straße 7 am Freitag (19.11.) in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr.

Wichtig: Bei den Booster-Impfungen gilt die Stiko-Empfehlung. Auffrischung für alle Personen über 70, für Menschen mit Vorerkrankungen und für Menschen, die mit dem Vakzin Johnson & Johnson geimpft wurden. Die letzte Impfung muss mindestens sechs Monate zurückliegen. Bei allen Terminen gilt: Impf- und Personalausweis mitbringen!

Von Anne Ziebarth