Hohendorf bei Stralsund: Ein Schloss als Konzert-Location

Hohendorf

Mit der zweiten Veranstaltung der Konzertreihe „4-Seasons-Castle-in-Concert“ kann das Schloss Hohendorf sein Konzept für besondere Konzerte am Samstag fortsetzen. Für das Herbsthighlight spielt dann das Klavier-Duo Shalamov mit seiner Premiere „From Sunrise to Dawn“ vor dem Publikum auf, die bereits für das letzte Jahr geplant war.

Das Schloss als kreativer Schaffungsort

Das Paar aus Bulgarien und Russland wird sich in der Vorbereitung der Veranstaltung eine Woche im Schloss zurückziehen, um dann in einer neuen Interpretation bekannte Komponisten vierhändig am Flügel darzubieten. „Ziel ist es, die Komponisten neu verstehen zu lernen, und die daraus entstehende innere Ruhe auf das Publikum zu übertragen“, erklärt Alina Shalamov. „Für dieses außergewöhnliche Konzert haben wir uns zärtliche, musikalische Themen ausgesucht, die mit einer morgendlichen Stimmung im Hier und Heute beginnen, und die Gäste mit auf eine Reise nehmen werden, die im Weltall bei den Sternen enden wird“, meint die Pianistin.

„Wir selbst werden diese Zeit nutzen, musikalisch meditativ die Komponisten Tchaikovsky, Mussorgsky, Debussy, Crumb und andere neu verstehen zu lernen, und diese innere Ruhe auf die Audience zu übertragen“, so Shalamov. Für das Konzert am Samstag um 18 Uhr war erstmals auch eine Übertragung per Live-Stream geplant. Da die Glasfaserleitung allerdings doch noch nicht wie geplant angeschlossen ist, muss dies ausfallen. „Dafür werden wir das Konzert aufnehmen und später hochladen“, verspricht Christiane Hensel-Gatos, die für die Planung der Konzerte im Schloss verantwortlich ist. Die Karten für die Live-Veranstaltung am Samstag um 18 Uhr kosten im Vorverkauf 24 Euro und 26 Euro an der Abendkasse.

Vier Jahreszeiten – vier Konzerte

„Mit dieser neuen Konzertreihe möchten wir nun vier Mal im Jahr herausragende Künstler aus dem In- und Ausland für Konzerte im Schloss gewinnen“, erklärte Christiane Hensel-Gatos. „Dabei ist es uns ganz besonders wichtig, die Künstler auch länger im Schloss als Gäste begrüßen zu dürfen, so dass sie sich ganz auf die Umgebung und Besonderheiten des Schlosses und der Region einstellen können.“ Die Initiatoren sehen darin auch eine Unterstützungsmöglichkeit für die Künstler, die in dieser einzigartigen Umgebung kreativ werden können.

„Das Ergebnis dieses privaten Rückzugsortes für Musiker sind einzigartige Konzerte der besonderen Art mit einer intensiven Bindung an das Schloss“, meint Christiane Hensel-Gatos. Als Winterkonzert 2022 ist dann am 20. Februar das Abschlusskonzert der Absolventen der Meisterklasse für Viola der Brahmsgesellschaft Stralsund eingeplant. „Wo England auf Skandinavien trifft“ heißt es dann am 14. Mai zum Frühjahrskonzert, wenn Doggerland Baltic Folk im Schloss empfangen werden.

Schloss Hohendorf ist zum Veranstaltungsort für erstklassige Konzerte geworden. Quelle: Schloss Hohendorf

Unter den aktuellen Gegebenheiten sind hier 70 Gäste zugelassen. Wer solch einen Konzertabend im Schlossambiente dann noch krönen möchte, kann auf das Event-Special for Two zurückgreifen, das dann Eintrittskarten, Welcome-Drink und auch After-Show-Dinner im privaten Ambiente mit den Künstlern beinhaltet. „Als Dankeschön für die Künstler findet im Anschluss an das Konzert ein Dinner statt, das unter einem besonderen Thema im Zusammenhang mit den Künstlern oder der Darbietung steht“, erklärt der Geschäftspartner Dr. Manfred Kahl. Gäste, die dann dabei sein wollen, können das Paket für 95 Euro für zwei Personen buchen. Beim Weekend Special ist dann für 295 Euro auch noch die Übernachtung im gehobenen Wohnambiente in einem Schloss Apartment mit drin.

Ferienapartments des Schlosses nun auch im Verkauf

22 unterschiedliche Ferienapartments vom Ein-Raum-Studio mit Küchenzeile bis zur mehrere Zimmer umfassende Ferienwohnung hat das Schloss für Feriengäste zu bieten. „Dabei haben wir Apartments im Turm, mit Terrasse oder Galerie über zwei Stockwerke, die sich in der Größe alle sehr unterscheiden“, erklärt Christiane Hensel-Gatos. Neben einem Ferienaufenthalt stehen die Wohneinheiten auch für eine Langzeitmiete zur Verfügung. „In den Sommermonaten – in diesem und auch letztem Jahr – lief die Vermietung super“, sagt Hensel-Gatos. Natürlich hat das Beherbergungsverbot in den Lockdownwochen auch hier ein Lücke hinterlassen.

„Schmerzhaft waren da vor allem das Weihnachtsfest, zu dem eine große Veranstaltung geplant und ausgebucht war. Aber auch die vielen Hochzeiten, die hier sonst stattfinden und verschoben werden mussten.“ Aktuell stehen die Ferienwohnungen aber auch zum Verkauf. „Die ersten liegen bereits beim Notar. Es wird dann eine Eigentümergesellschaft entstehen. Die Käufer können die Wohnungen weiter über uns vermieten lassen oder eben auch ganzjährig selbst bewohnen“, erklärt Christiane Hensel-Gatos.

Der Veranstaltungssaal, sowie die angrenzende Bar und ein Kaminzimmer stehen den Bewohnern sowie weiteren Gästen für Veranstaltungen weiterhin offen. „Dafür haben wir auch einen Küchenbereich, der zwar keine Gastroküche beinhaltet, wo aber ein Catering vorbereitet werden kann.“ Je nach Anspruch und Bedarf haben die erfahrenen Veranstalter hier die passenden Partner an der Seite.

Von Wenke Büssow-Krämer