Hortplätze in Altenpleen gekündigt: Wie es für betroffene Familien weitergeht

Altenpleen

Schlechte Nachrichten für die künftigen Viertklässler der Kranich-Grundschule in Altenpleen: Zum 31. Juli wurde den Eltern der Hortplatz für ihre Kinder gekündigt.

Weil die Kapazitäten mit den neuen Erstklässlern ab August nicht ausreichen, um alle Bedarfe zu decken, hat der Storchennest-Verein aus Niepars, der in Altenpleen die Kita samt Hort betreibt, vor ein paar Tagen die Kündigungsbriefe rausgeschickt.

28 Familien betroffen

Betroffen davon sind 28 Betreuungsverträge, also 28 Familien. Insgesamt hat der Storchennest-Hort, der jetzt auch schon im Schulhaus untergebracht ist, eine Kapazität von 139 Plätzen, fast alle sind belegt. Allein 48 Anmeldungen gibt es aber für die künftigen Erstklässler. Weitere 100 Hortkinder werden übrigens nach wie vor in Prohn vom dortigen Kita-Träger betreut.

Eltern hatten schon arg unter Corona zu leiden

„Meine Frau und ich arbeiten beide in Vollzeit, wir brauchen eine Betreuung für unsere Tochter, die jetzt die dritte Klasse der Kranich-Grundschule Altenpleen beendet hat. Seit dem 1. August 2017 besteht ein Vertrag für unsere Tochter mit dem Jugendhaus Storchennest aus Niepars, und zwar bis zum Ende der Grundschulzeit. Dieser beinhaltet einen Ganztagsplatz von maximal sechs Stunden“, sagt Richard Obitz aus Altenpleen und schiebt hinterher: „Die Kündigung erfolgte zwar fristgerecht, jedoch ist der Zeitpunkt schlecht gewählt.“ Denn viele Eltern hätten gerade erst die Corona-Schließzeiten zu überbrücken gehabt.

„Wir hatten immer einen guten Draht zu den Betreuern. Daher sind wir erst recht überrascht, diese Kündigung aus heiterem Himmel zu erhalten. Wir wurden vorher nicht über Probleme informiert“, ärgert sich der Familienvater. „Uns ist bewusst, dass vertraglich in Bezug auf die Kündigungsfrist geltendes Recht eingehalten wurde und ein genereller Anspruch auf einen Hortplatz nicht besteht.“ Deshalb hat sich Richard Obitz aus Altenpleen entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen, schrieb ans Sozialministerium und formulierte sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde.

Träger: Kündigung ist vorsorglich

„Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, aber wir mussten jetzt erst mal vorsorglich kündigen, damit wir fest geschriebene Fristen einhalten. Unabhängig davon suchen wir weiter nach einer Lösung“, sagt Anke Ehrecke vom Storchennest-Verein aus Niepars.

Laut Anke Ehrecke wurde das Problem bereits im Januar angepackt. Zunächst gab es ein Gespräch mit der Grundschule mit dem Ziel, weitere Räume zu bekommen, das heißt: Doppelnutzung – von Schule am Vormittag und Hort am Nachmittag. Nachdem die Schule dies abgelehnt hatte, wurde nach Alternativen gesucht, heißt es in einer Stellungnahme des Storchnenest-Vereins. Auch Verwaltungchefin Ines Materna-Braun bestätigt auf OZ-Anfrage, dass mehrere Varianten geprüft wurden (siehe Kasten).

Weitere Hortplätze in Mohrdorf?

Ein anderer betroffener Familienvater aus Preetz schreibt: „Auf Nachfrage haben wir erfahren, dass lediglich den Eltern der Erstklässler angeboten wurde, mangels Hortplätzen die Kinder in umliegenden Horteinrichtungen unter zu bringen. Dies haben die Eltern wohl abgelehnt. Ein Transport der Kinder zu diesen Einrichtungen ist jedoch ohne Probleme möglich und wird durch den Schülervekehr geregelt und schon lange so praktiziert. So hätte man die freien Hortplätze in Groß Mohrdorf doch nutzen können“, schlägt er vor.

Der Preetzer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, meint außerdem: „Wir sind von den zuständigen Bürgermeistern und der Verwaltung schon enttäuscht. Aber auch die Schule Altenpleen stellt sich quer, weitere Räumlichkeiten für den Hortbetrieb zur Verfügung zu stellen.“ Das sei nicht zu verstehen. Nun müssten die Eltern sehen, wie und wo sie ihre Kinder betreut bekommen.

Schon viele Räume in Doppelnutzung

„Es sind bereits viele Räume, Aula und Turnhalle in Doppelnutzung. Wir haben schon viele Zugeständnisse gemacht, und eigentlich sollte alles immer nur vorübergehend sein“, sagt Schulleiterin Petra Sagner. Schon jetzt stoße man an Grenzen, so sei eine ordentliche Vor- und Nachbereitung für die Lehrer nicht möglich. Außerdem sei diese räumliche Enge auch für die Kinder hart. „Mehr geht jetzt wirklich nicht, zumal unsere Schülerzahlen enorm wachsen. Wir brauchen die Räume selbst.“

Schule hat noch ein Ass im Ärmel

Allerdings hat die Altenpleener Schulleiterin eine andere kurzfristige Möglichkeit im Kopf. „Bei uns läuft zurzeit eine Stellenausschreibung. In diesem Rahmen könnten wir vielleicht ein paar Stunden für die Hausaufgaben-Betreuung der 4. Klassen zur Verfügung stellen, denn die meisten Schüler werden dann schon abgeholt.“ Noch ist es eine Idee, und sie würde auch nur fürs erste Halbjahr greifen, danach werde der Pädagoge für den Unterricht zu teilender Klassen gebraucht, so Petra Sagner im Gespräch mit der OZ.

Amtsvorsteher verspricht schnelle Lösung

Auch im Amt Altenpleen will man das Problem schnell vom Tisch haben. „Wir wollen als Amt und damit auch als Schulträger auf jeden Fall eine Lösung suchen, und wir werden sie auch finden, da bin ich mir sicher“, sagt Amtsvorsteher Thomas Reichenbach gegenüber unserer Zeitung und ergänzt: „Wir laden die Eltern der künftigen Viertklässler am 1. Juli zu einem Gespräch in die Schul-Aula Altenpleen ein. Und bis dahin, so hoffe ich, können wir Alternativen anbieten.“

Mehr wollte der CDU-Kommunalpolitiker und Klausdorfer Bürgermeister, der in Vorpommern-Rügen wegen der Lösung der Schülerbusprobleme großes Ansehen genießt, noch nicht verraten. Er sei sowohl mit dem Jugendamt als auch mit der Kranich-Grundschule im intensiven Gespräch…

Hort-Varianten, die geprüft wurden Seit Februar beschäftigen sich Amt, Storchennest-Verein und Bürgermeister damit, zusätzliche Hortplätze für den Amtsbereich Altenpleen zu schaffen. Hier die Varianten, die diskutiert wurden: 1. Eine Containerlösung – die kam nicht in Frage, weil man bis zum Schuljahrestart keine Baugenehmigung bekommen hätte, auch betriebswirtschaftlich sei die fraglich gewesen, heißt es in der Stellungnahme des Storchennest-Vereins. 2. Die Schaffung von Hortplätzen für die Erstklässler in der Minimanufaktur in Parow (für die Kinder aus der Gemeinde Kramerhof) und die Schaffung von weiteren Hortplätzen in der Kita Regenbogen in Groß Mohrdorf (für Bereich Mohrdorf) wurden von den Eltern der künftigen Erstklässler abgelehnt. 3. Eine Idee, die u.a. Eltern wie Familie Obitz begrüßten, war der Umbau des Schwedenhotels in Altenpleen. „Die Nutzfläche reichte hier nicht aus, der Sanierungsaufwand für maximal drei Stunden Betreuung pro Tag war außerdem zu hoch“, erklärt Anke Ehrecke, warum auch die Variante durchfiel. 4. Eine mögliche Nutzung des Mehrgenerationenhauses in Altenpleen stand ebenso zur Debatte. Hier laufen aber zeitgleich Tagesangebote entsprechend des Konzeptes Mehrgenerationhaus. „Körbe flechten, Line Dance und Pilates gehen anscheinend vor“, kann Richard Obitz diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Kurzer Blick zum Nachbarn: In der Hansestadt gab es in den letzten Jahren ebenfalls zu wenig Hortplätze. Beispiel Gerhart-Hauptmann-Schule als Grundschulteil des Schulzentrums am Sund. „Da haben wir einerseits alle Kapazitäten aus der ,Spielkiste' rausgeholt. Andererseits hat sich die Stadt als Schulträger gemeinsam mit der Schulleitung zu einer Doppelnutzung durchgerungen“, sagt Jörn Tuttlies, Leiter der Abteilung Schulverwaltung, Sport und ZGM im Stralsunder Rathaus, und schiebt nach: „Natürlich hat sich kein Grundschullehrer über die Zweifachnutzung der Räume gefreut, aber es ging ja nicht anders. Sonst hätten einige Elternteile vielleicht ihren Job verloren. Das wollte keiner.“ iso

Von Ines Sommer