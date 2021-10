Stralsund

Julia Stumm fühlt sich wohl an ihrem Arbeitsplatz und ist glücklich, zum Team des Hotel Rügenblick zu gehören. Seit ihrer Geburt ist die junge Frau querschnittsgelähmt. Aufgewachsen in Schwedt an der Oder kam sie für ihre Ausbildung zur Bürokraft nach Greifswald, war später im Callcenter beschäftigt und landete schließlich für eine Umschulung zur Kauffrau für Büromanagement beim Berufsförderungswerk in Stralsund.

Hotel-Job besser als Call-Center

„So kam ich 2018 das erste mal durch ein Probearbeiten in das Hotel Rügenblick. Die Arbeit mit dem Gast macht mir Spaß. Im Gegensatz zum Callcenter hat man hier den direkten Kontakt mit den Menschen. Das brauche ich“, erklärt die 34-Jährige, die inzwischen auch mit Mann und Kindern in Stralsund wohnhaft ist.

Für Julia Stumm wurde die Rezeption umgebaut

Schnell bekam sie den ersehnten Arbeitsvertrag. „Aber in meinem Sportrolli war ich hinter dem Tresen nicht zu sehen“, erinnert sich Julia Stumm. Noch im selben Jahr wurde daher für sie die Rezeption umgebaut, die Arbeitsplatte des Empfangstresen abgesenkt. Auch ein höhenverstellbarer Rollstuhl konnte ihr hier zur Verfügung gestellt werden, sodass sie sich mit dem Gast auch mal fast auf Augenhöhe begeben kann. Nach Feierabend steigt sie wieder in ihren Sportrolli. „Der andere bleibt hier, ist auch nicht geländetauglich“, erklärt die junge Frau.

Eingehende Buchungen, der Empfang und das Ausschecken der Gäste, Telefondienst und sämtlich sonstigen Bestellungen für das Haus fallen in ihren Aufgabenbereich. Von den Gästen bekam sie nur positive Reaktionen zu spüren. „Negative Erfahrungen haben ich hier noch nicht gemacht. Weder mit den Gästen, noch mit Kollegen“, so Julia Stumm.

Über 40 Prozent der Mitarbeiter haben ein Handicap

Die Dame am Empfang ist im Hotel Rügenblick nicht die einzige Kollegin mit Besonderheiten. Das Dienstleistungszentrum Stralsund beschäftigt im Hotel Rügenblick etwa 30 Mitarbeiter, 12 sind es in der dazugehörigen Reinigung. Über 40 Prozent sind Mitarbeiter mit Handicap. „Dies ist auch Voraussetzung, um den Status der Gemeinnützigkeit zu halten“, erklärt Hoteldirektor Thomas Wittemann. Die Mitarbeiter haben das Downsyndrom, sind gehörlos, oder leiden unter psychischen Beeinträchtigungen oder Epilepsie.

In Mecklenburg-Vorpommern ist das Hotel Rügenblick damit eines der wenigen, die den Inklusionsgedanken leben. „Wir haben damit nur gute Erfahrungen gemacht, das Modell funktioniert. Schade, dass sich nicht mehr Hotels dahin trauen“, meint Thomas Wittemann. „Gerade um der Arbeitskräfteknappheit entgegen zu wirken, ist dies eine Chance“, so der Hoteldirektor.

Alle Mitarbeiter werden nach Tarif bezahlt

Dabei werden die Mitarbeiter mit Handicap – wie alle anderen auch – nach Tarif bezahlt. Einem Minderleistungsaufwand wird durch besondere Hilfen Rechnung getragen. Diese weist das Integrationsamt durch die Ausgleichsabgaben nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung zu.

Von Wenke Büssow-Krämer