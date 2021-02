Hotel zur Post in Stralsund: Das war früher in dem Haus

Stralsund

Die Gebäude Tribseer Straße 21 und 22 mussten nach der Wende einem Neubau Platz machen: Nach nur 18 Monaten Bauzeit erfolgte am 24. Juni 1995 die offizielle Eröffnung des neuen Hotels zur Post. „Wir wollen mit unserem neuen Haus Maßstäbe in Stralsund setzen und andere provozieren, nachzuziehen“, sagte Werner Kirchhoff in seiner Rede zur Eröffnung des Hauses.

Zwei ärmlichen Buden

Hotel zur Post in Stralsund von innen. Quelle: Sammlung Jörg Matuschat

Die Geschichte des alten Gebäudes beginnt Mitte des 18. Jahrhunderts. Damals standen an dessen Stelle zwei ärmliche Buden, die beide im Jahre 1746 errichtet wurden. Auf diese Bauzeit verwies die Jahreszahl in der Fassade des alten Hotels. Mitte der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erwarb dann der Branntweinbrenner Johann Friedrich Neitmann beide Buden zusammen mit einer weiteren in der Mörder-Straße. So hieß übrigens damals die kurze Gasse zwischen Katharinenberg und Tribseer Straße, was den Anwohnern natürlich gar nicht schmeckte. Nach wiederholten Eingaben beschloss die Stadtverwaltung in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass die Gasse fortan den Namen Henning-Mörder-Straße trägt.

Erste Gastwirtschaft

Branntweinbrenner Neitmann ging bald Konkurs und musste im Jahre 1794 alle drei Hausstellen an Johann Heinrich Kasch, der Altermann der Hauszimmerleute war, verkaufen. Er vereinigte durch Umbauten die zwei Buden an der Tribseer Straße zu einem Gebäude und verkaufte es am 30. November 1794 an den Schoppenbrauer Christian Fröhling. Dieser eröffnete hier eine „Gastwirtschaft mit Logis“, die bis 1871 in der Hand der Familie Fröhling blieb.

Neubau folgt 1995

Ein Bagger arbeitet zwischen der Häuser-Ruine des Hotel zur Post am Neuen Markt in Stralsund, aufgenommen um 1992. Eingeweiht wird das neue Hotel 1995. Quelle: Stefan Sauer

Das ursprüngliche Hotel zur Post wäre also jetzt 220 Jahre alt. Nach der Familie Fröhling wechselten Besitzer oder Pächter von Gaststätte und Hotel sehr häufig. 1905 besichtigte Stadtbautechniker Galle den Zustand des Hotels.In seinem Bericht verwies er darauf, dass das Hotel 12 „Logierzimmer“ besitze. 1912 übernahm Otto Witt das Hotel. Elektrisches Licht und eine Warmwasserheizung besaß das „Etablissement“ damals schon. Ebenfalls gehörten zum Haus sieben Boxen für Autos, eine Errungenschaft, auf die die Hotelleitung sehr stolz war.

HO-Gaststätte mit Broilerbar

Anfang 1939 erwarb Otto Witt das Nachbarhaus Tribseer Straße 22 hinzu. Dieses gehörte der jüdischen Kaufmannsfamilie Gerson, deren Geschäft aber, wie es damals hieß, abgewickelt wurde. 1952 verpachtete Otto Witt das Restaurant an die HO-Gaststätten. Den Hotelbetrieb mit einem Ausschank im Frühstückszimmer setzte er fort. Später befand sich hier die in Stralsund sehr beliebte Broilerpaar.

Hotel zur Post in Stralsund, als es Otto Witt gehörte. Die Holzverkleidung gab es auch noch zu DDR-Zeiten, als sich hier die beliebte Broilerbar befand. Quelle: Sammlung Andreas Neumerkel

