Altenpleen

Ein Schulgarten, der grünt und blüht, der mit vielen Hochbeeten voller Obst und Gemüse zeigt: Hier sind Schüler am Werk, die Lust auf die Natur haben. Schon das allein wäre für die Kranich-Grundschüler in Altenpleen Grund genug, stolz zu sein. Doch die Kinder wollen mehr, zum Beispiel die jetzige Klasse 3c.

Sachkundeunterricht machte Schüler neugierig

Die Kinder entdecken ganz nebenbei diesen Grashüpfer. Quelle: Ines Sommer

Anzeige

„Als wir uns im Sachkunde-Unterricht mit Haustieren beschäftigt haben, fragten sich die Schüler, ob man nicht auch im Schulgarten Tiere halten könnte“, blickt Lehrerin Cornelia Schulze zurück. Und dann hatte Luis Klomp eine Idee: „Wir haben einen Aushang gestaltet und durften den im Prohner Edeka-Markt aushängen. Wir brauchten ja Hilfe beim Bau eines Tiergeheges. Und dann haben sich die Jäger bei uns gemeldet“, berichtet der Achtjährige.

Weitere OZ+ Artikel

Jäger begeistert

Dieser Aufruf hing im Edeka –und brachte alles ins Rollen. Quelle: Ines Sommer

„Ich finde, es gibt nichts Besseres, als bei einem gemeinsamen Projekt den Kindern die Natur näher zu bringen, ihr Interesse dafür zu wecken. Wir haben noch weitere Ideen, zum Beispiel alles rund um die Naturlandschaftspflege. Da kann man so viel gemeinsam mit den Kindern machen... Aber jetzt geht es erst einmal ganz konkret um den Hühnerstall“, sagt Andreas Schütt.

500 Euro vom Hegering

Scheckübergabe im Schulgarten Altenpleen. Quelle: Ines Sommer

Und der 41-Jährige kommt an diesem Vormittag nicht mit leeren Händen. Einen Scheck über 500 Euro hat er dabei. „Die örtliche Jägerschaft, der Großteil ist im Hegering Altenpleen organisiert, will den Kindern für das Geld einen Hühnerstall bauen lassen“, berichtet der Mann, der zuletzt als Angel-Guide gearbeitet und nun ehrenamtlich im Hegering die Öffentlichkeitsarbeit übernommen hat. Die Kinder – auch die Patenklasse der 3c, nämlich die 1c samt Lehrerin Grit Salut – bedanken sich mit einem kleinen musikalischen Ständchen bei den Jägern. Und schon flitzen sie durch den Garten, um allen zu zeigen, wo die Hühner mal rumlaufen sollen.

Eigentlich sollten es ja Kaninchen sein

Das grüne Klassenzimmer im Schulgarten Altenpleen. Quelle: Ines Sommer

„Eigentlich wollten wir ja Kaninchen, aber jetzt haben wir uns für Hühner entschieden“, sagt Luis und weiß schon ganz genau, wie die Hühner auch ohne Kinderhilfe am Abend in ihren Stall kommen. Da gibt es nämlich Klappen, die gehen per Sensor auf. Und was passiert mit den Hühnern am Wochenende? „Wir geben genug Körner rein, und es muss auch ganz viel Wasser ins Geheges gestellt werden“, wissen die beiden achtjährigen Caroline Lemcke und Joyce Mevius, die gemeinsam mit Luis die 3c besuchen. „Und außerdem fressen die Hühner die Kleintiere aus dem Boden“, hat Luis sich informiert.

Fünf Hühner im Stall

Schulgarten Altenpleen: Jede Klasse pflegt ein Hochbeet. Quelle: Ines Sommer

Das Freigehege für die fünf Hühner ist abgesteckt, fehlt also noch der Hühnerstall. „Wir haben uns für ein Kleintierhaus entschieden“, sagt Andreas Schütt und zeigt Bilder. Man bereite jetzt alles vor, wolle die Hühner erst im Frühjahr anschaffen. „Wir müssen uns ja auch noch für eine Rasse entscheiden“, wirft Cornelia Schulze ein. „Natürlich wissen die Kinder, dass man sich um Tiere kümmern muss. Deshalb soll jede Klasse ein paar Aufgaben übernehmen. Und trotzdem bleibt natürlich die Frage auf, wer die Hühner in den Ferien versorgt. Dazu hatten wir mit den Jägern die Idee, Paten zu suchen. Vielleicht gibt es ja Jäger oder Senioren, die Lust haben, uns bei der Pflege und Betreuung der Tiere zu helfen“, hofft die Lehrerin.

So soll der Hühnerstall aussehen, der bald im Altenpleener Schulgarten steht. Quelle: Privat

Da ist Jäger Andreas Schütt, der übrigens in Hohendorf wohnt, ganz optimistisch. Und er möchte auch andere noch animieren zu spenden. „Die Umweltarbeit mit den Kindern lohnt sich“, ist er sich sicher und freut sich, dass die Kinder Kraniche fliegen sehen und auf der Wiese die Grashüpfer entdecken.

Werkunterricht auch im Schulgarten

Werkunterricht im Schulgarten Altenpleen –heute mit Ton. Quelle: Ines Sommer

Und dann kann sich der Jäger auch gleich davon überzeugen, was die Kinder noch alles drauf haben. Denn Werkunterricht steht an. Unter freiem Himmel baut die eine Gruppe eine Stadt mit Kirchen, Rathaus und Häusern aus Holzklötzen, weshalb diese jetzt erst einmal ordentlich mit Schleifpapier bearbeitet werden müssen. Die andere Gruppe formt aus Ton Gebrauchsgegenstände oder ganz filigrane Utensilien. Von der Schale über den Anhänger bis hin zum Weihnachtsmann auf dem Geschenke-Schlitten ist alles dabei. Da staunt auch Jäger Andreas Schütt.

Im Werkunterricht, der auch im Schulgarten Altenpleen stattfindet, bauen die Kinder aus Holzklötzen eine Stadt. Doch die Teile müssen lange geschliffen werden... Quelle: Ines Sommer

Von Ines Sommer