Hühnerstall in Hohendorf abgebrannt

Hohendorf

Ein Stall in Hohendorf in der Gemeinde Groß Mohrdorf ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Montagnachmittag in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Gebäude nicht mehr retten. Es brannte vollständig nieder.

Fahrlässiges Handeln wird geprüft

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet das etwa 20 Jahre alte Gebäude in Brand, nachdem ein 61-Jähriger einen Ofen beheizte. Warum es zum Brandausbruch kam, ist gegenwärtig Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. In dem Zusammenhang müsse auch geklärt werden, ob möglicherweise fahrlässiges Handeln zu dem Brand geführt hat, teilte die Polizeiinspektion Stralsund am Dienstag mit.

Federvieh brachte sich selbst in Sicherheit

Rettungskräfte und Beamte des Polizeireviers Barth sowie mehrere freiwillige Feuerwehren der umliegenden Gemeinden und auch aus Stralsund wurden alarmiert. Das Abbrennen des Stallgebäudes, in dem Geflügel untergebracht war, konnten sie aber nicht mehr verhindern. Kleiner Trost: Die 12 Hühner und mehrere Enten überlebten, sie konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten nach dem Brand Spuren. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

Von OZ