Hugoldsdorf

„Wir haben genug davon! Schluss mit der Zerstörung der Landschaft und unserer Heimat!“ In roten Lettern hatte Norbert Lübeck aus Katzenow diese Sätze auf die Handzettel gedruckt. Knapp 50 Leute aus der Gemeinde Hugoldsdorf und den umliegenden Dörfern folgten seinem Aufruf zur Mahnwache. Vor dem Feuerwehrhaus in Rönkendorf postierten sie sich am Donnerstagabend – unter Wahrung der Abstandsregreln – und hielten Schilder und Transparente in die Höhe. Darauf zu sehen: durchgestrichene Windräder und solche, die einen Adler bedrohen.

Genutzt hat es nichts. Eine Stunde später stimmte die Gemeindevertretung der Errichtung und dem Betrieb von acht Windkraftanlagen zu. Sieben davon werden mit senkrechtem Rotorblatt etwa 200 Meter hoch sein, eine 240 Meter. Stehen sollen sie in der Fläche zwischen den Ortschaften Eixen, Leplow, Katzenow und Hugoldsdorf, die als Sondergebiet für Windenergie festgesetzt ist.

Anzeige

„ Windräder vor die Nase gesetzt“

„Wir haben nichts gegen die Windkraft an sich“, sagte Robert Walther. Er ist Sprecher der Bürgerinitiative Blinde Trebel und nennt sich selbst Kunde des Ökostrom-Anbieters Naturstrom. „Allerdings muss man die Anwohner mitnehmen, ihre Einwände ernst nehmen.“ Das sei hier nicht geschehen. Er kritisiert zudem, dass den Bürgern „die Windräder vor die Nase gesetzt“ würden, was ihre Lebensqualität verringere, sie dafür aber keinerlei Entschädigung in Aussicht hätten.

Weitere OZ+ Artikel

Der Abstand einer Windkraftanlage zu einer geschlossenen Wohnbebauung muss den Vorschriften nach 1000 Meter betragen, zu einer sogenannten Splittersiedlung oder zu Einzelbauten sind es 800 Meter. Nach Hugoldsdorf sind es vom dichtesten Windrad 800 Meter, nach Katzenow den Angaben der Protestler zufolge 992 Meter.

Protestler hoffen auf den Schreiadler – wahrscheinlich vergeblich

Zu dicht, findet Norbert Lübeck. Er sorgt sich um den Wertverlust der Häuser und um die Gesundheit der Anwohner, die er durch Infraschall bedroht sieht. „Das Schutzgut Mensch hat keinen Stellenwert. Nun hoffen wir, dass der Schreiadler uns vor den Windrädern bewahrt“, sagte er am Rande der Mahnwache.

Norbert Lübeck aus Katzenow hat eine Mahnwache vor dem Feuerwehrhaus in Rönkendorf organisiert. Quelle: Kai Lachmann

Auch die Bürgerinitiative führt den Vogelschutz ins Feld: „Entsprechend den Abstandsempfehlungen der Landesarbeitsgemeinschaft der staatlichen Vogelschutzwarten fordern wir einen 6000-Meter-Abstand von Windenergieanlagen zu Schreiadlerbrutplätzen“, steht auf einigen Plakaten. Innerhalb dieses Radius des geplanten Windparks würden sich sechs Brutplätze dieser bedrohten Vogelart befinden.

Jagen die Schreiadler dort nur oder brüten sie auch?

Dass der Schreiadler den Gegnern des Vorhabens tatsächlich hilft, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Daniel Triebel, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde, gibt zu bedenken:. „Ich sehe den Schreiadler hier zwar fliegen, auch den Seeadler, aber bei der Kartierung ist kein Horst in dem Gebiet gefunden worden.“ Das entsprechende Gutachten habe eine anerkannte Firma erstellt. Es ist von der Firma Recknitz-Trebeltal Energie Verwaltungsgesellschaft in Auftrag gegeben worden, die die Windräder betreiben will. Triebel vermutet, dass die Vögel in dem Gebiet zwar jagen, nicht aber brüten.

Sieben Windräder sollen mit Rotorblatt rund 200 Meter hoch sein, ein achtes 240 Meter. Quelle: dpa (Symbolbild)

In der Diskussion der Gemeindevertreter waren die Adler kein Thema. Im Gegensatz zum zu erwartenden Schattenwurf eines Windrades. Bei tief stehender Sonne seien davon zwei oder drei Grundstücke in Hugoldsdorf betroffen. Auch dafür gibt es Regeln: Ist der Schattenwurf nicht länger als 30 Minuten am Tag und nicht mehr als 30 Stunden im Jahr, so muss dies als Einschränkung akzeptiert werden. Der Gemeinderat verständigte sich für seine Stellungnahme darauf, dass ein Modul für die Abschaltung des Windrades in den entsprechenden Zeiten Abhilfe schaffen soll.

Wie hoch werden die Einnahmen sein?

Ebenso solle es Pflanzungen geben, die als Sichtschutz einen Schattenwurf auf die Grundstücke verhindern könnten. Weiterhin bemängelte die Gemeindevertretung, dass keine Untersuchung der Auswirkung auf Fledermäuse erfolgt sei. Laut Bürgermeister Triebel sei es nun an den übergeordneten Naturschutzbehörden, die Einwände berücksichtigen. Mit der Errichtung der Anlagen rechnet er im nächsten oder übernächsten Jahr.

Lesen Sie auch: Bürgerinitiative in Vorpommern-Rügen läuft Sturm gegen Windpark-Pläne

In der entsprechenden Vorlage für die Gemeindevertretung ist auch die Rede davon, dass die Gemeinde wegen der Anlagen mit Gewerbesteuereinnahmen rechnen kann. Triebel will nicht darüber spekulieren, wie hoch diese sein könnten, sagt aber auch: „Ich bin überzeugt, dass uns der Betreiber nicht hängen lassen wird.“

Von Kai Lachmann