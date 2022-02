Hund in Richtenberg vermisst: Wer hat „Brabus“ gesehen?

Richtenberg

In Richtenberg wird aktuell der fünfjährige Hund „Brabus“ vermisst. Zuletzt wurde der „Schäferhund-Rottweiler-Mix“ von Frauchen Antonia Panzenhagen am 11. Februar nahe der Feldstraße gesehen. Seit dem fehlt von dem Rüden, der einen Tasso-Transponder trägt, jede Spur. „Zuletzt lief er über eine Wiese in Richtung Wolfshagen. Dort haben wir ihn in einem Wald vermutet. Doch unsere Suche blieb ohne Erfolg.“

Mit 50 Leuten den Wald durchsucht

Dabei war die Unterstützung groß. „Jäger und Förster sind informiert. Mit rund 50 Leuten haben wir den Wald durchsucht“, sagt sie. Auch drei Spürhunde der Tierrettung Greifswald hätten die Fährte von „Brabus“ aufgenommen. Doch die Spur verlief sich. Es gibt keine Hinweise zum Verbleib. „Wir wissen, dass er einen ausgeprägten Jagdtrieb hat“, sagt Panzenhagen. „Deswegen befindet er sich immer an einer langen Schleppleine.“ Lediglich einmal sei er hinter einem Reh her. „Da kam er aber in zwei Minuten zurück.“

Frauchen Panzenhagen rettete „Brabus“ vor dem Tierheim

„Brabus“ wohnt seit einem Jahr in Richtenberg und wisse, wo sein Zuhause ist. Daher geht Panzenhagen mittlerweile vom Schlimmsten aus. „Es ist skurril, dass es keine Hinweise gibt“, sagt sie. „Entweder wurde er mitgenommen oder er ist tot.“ Dennoch gibt sie nicht auf. Vor zwei Jahren hat sie ihn über Ebay-Kleinanzeigen in Rostock erworben. „Das Herrchen war verstorben. Sonst wäre er ins Tierheim gekommen“, sagt sie. Sie schenkte „Brabus“ ein neues Leben – und hofft nun darauf, dass er wiedergefunden wird. Wer Hinweise hat, kann sich direkt bei der Halterin melden unter 0173 155 8127

Von Kay Steinke