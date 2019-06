Stralsund

Gemeinsame Streifen von Ordnungsamt und Polizei haben in Stralsund erneut die Einhaltung der Hundeverordnung kontrolliert.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, waren sie an den vergangenen Tagen in der Karl-Marx-Straße, Fährhofstraße, am Frankendamm, in der Wasserstraße, an der Sundpromenade, im Strandbad, in der Rudolf-Virchow-Straße, der Kleinen Parower Straße, Friedrich-Wolf-Straße, im Skaterpark, in der Arnold-Zweig-Straße, der Maxim-Gorki-Straße, Vogelsangstraße, Mühlgrabenstraße, Lindenallee, in Grünthal, in der Rostocker Chaussee, im Carl-Heydemann-Ring, Am Querkanal sowie in der Fährstraße unterwegs.

Verstöße festgestellt

Wiederholt wurden Verstöße festgestellt: Zwei Hundehalter werden demnächst Post vom Ordnungsamt erhalten und müssen mit Geldbußen rechnen. Des weiteren wird die Steuerbehörde informiert, da auch Hundehalter ohne Steuermarke festgestellt wurden.

Jens-Peter Woldt