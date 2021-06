Stralsund

Sechs Züge stehen nebeneinander auf den Gleisen, aufgefädelt wie in einer Parade, angestrahlt von einem gewaltigen Flutlicht. So viele IC- und ICE bekommt man nebenan auf dem Stralsunder Bahnhof eher selten zeitgleich zu sehen. Doch in der neuen Abfertigungsanlage auf dem 1990 dicht gemachten Güterbahnhof ist das inzwischen Alltag. Denn 24 Stunden, sieben Tage die Woche wirbeln hier etwa zehn Leute pro Schicht, um die Züge für die nächste Fahrt fertig zu machen. Auch wenn die Mitarbeiter von DB-Service und DB-Fernverkehr eigentlich aus zwei Firmen des Großkonzerns kommen, läuft alles Hand in Hand, man kennt sich, man vertraut sich.

Wenn der Zug den Bahnhof verlässt

Helge Döring (52) ist Meister in der Fahrzeugentstörung und managt den Ablauf, regelt, wann welcher Zug aufgerüstet wird. Quelle: Stefan Sauer

Donnerstagabend, halb neun. Der ICE aus Stuttgart ist gerade auf dem Hauptbahnhof angekommen. Die Reisenden steigen aus. Und wir steigen neugierig ein, denn wir wollen wissen, was mit dem Zug passiert, nachdem sich der Stralsunder Lokführer in den Feierabend verabschiedet hat. Hartmut Loth übernimmt. Der 53-Jährige ist Fahrzeugentstörer und darf den Zug jetzt in die benachbarte Anlage fahren. Mit 25 km/h – für einen ICE ja eher Zeitlupentempo – geht es aus dem Bahnhof. Ein Wenden ist nicht möglich, weil man in Stralsund schon vor Jahren die Drehscheibe vor den Lokschuppen ausgebaut und verkauft hat. Also wetzt der Mann, der seit der Lehre 1984 bei der Bahn abreitet, aus dem Führerstand ans andere Ende des Zuges, setzt sich dort wieder an die Schalthebel, immer mit Blick auf die x Monitore. Hartmut Loth steigt noch mal aus und stellt an einer Tafel die Weichen. „Das machen wir selbst, damit sind wir unabhängig vom Stellwerk“, erklärt Kollege Helge Döring, Meister der Fahrzeugentstörung, und schiebt hinterher. „Und weil wir auch einen Führerschein für die verschiedenen IC- und ICE-Typen haben, fahren wir auch alles selbst in die Anlage, sonst müssten wir ja jedes Mal noch einen Lokführer holen.“ Und die werden für den Fahrplanverkehr gebraucht.

Neue Anlage ist ganzer Stolz der Stralsunder Eisenbahner Nach 18 Monaten Bauzeit ging die Abfertigungsanlage im Dezember 2020 in Betrieb. 22 Millionen Euro hat die Bahn in den Boxenstopp gesteckt. Hier werden alle IC und die ICE der Typen 1, 2, T und 4 gereinigt und gewartet . Besetzt ist die Anlage 24 Stunden sieben Tage die Woche. Dafür wurden insgesamt 20 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bekommen demnächst noch ein neues Sozialgebäude. Gebaut wurde eine Anlage mit sieben Gleisen, zum Teil 430 Meter lang, plus Option zum Ausziehen. So können auch sehr lange Züge in Stralsund betreut werden. Dazu muss kein Gleis auf dem Bahnhof blockiert werden. Zwei Gleise dienen der Behandlung der Züge, auf den anderen Schienen können ICE und IC warten. Dazu hat der Bahn-Konzern den alten Güter-Bahnhof reaktiviert, der bereits 1990 still gelegt worden war. „Schon jetzt ist Stralsund ein wichtiges Drehkreuz für den Fernverkehr. In der Urlaubszeit fahren hier am Wochenende pro Tag 25 IC und ICE ein und aus“, erklärt Bahnsprecher Norbert Giersdorff vom Regionalbüro in Berlin. Außerdem: Ab 14. Juni fährt wieder ein ICE montags bis donnerstags von Stralsund (7:15 Uhr) nach Berlin (10:12 Uhr) bzw. freitags bis sonntags ein ICE/IC sogar ab Ostseebad Binz (12:18 Uhr) via Stralsund (13:15 Uhr) nach Berlin. In der Gegenrichtung verkehrt ab 13. Juni wieder meist täglich ein ICE von Berlin (18:16 Uhr) nach Stralsund (20:57 Uhr). iso

Fünfer-Reinigungstrupp rückt an

Heinrich Schütz (52) ist Fensterputzer für den neuen ICE 4, wechselt später im Inneren des Zuges zum Staubsauger. Quelle: Stefan Sauer

Nun steht der ICE vom Typ T 411 in der Abfertigungsanlage – ein sperriger Begriff, hinter dem sich quasi ein Boxenstopp für Züge verbirgt. Ein Fünfer-Trupp rückt an. Eine Frau und vier Männer mit Eimer, Staubsauger und Riesenfensterputzabzieher springen in den Zug. Da hat jeder seine Aufgabe. Heinrich Schütz widmet sich erst mal der Frontscheibe, genau dafür sind also extralanger Schrubber und Abzieher gedacht. Danach schnappt sich der 52-Jährige den Industriestaubsauger und marschiert durch die Wagen, da ist nicht viel Zeit zum Reden, also klemmen wir uns an seine Fersen. „Wir haben nur wenig Zeit, das muss alles fix gehen“, sagt der Barther, der meistens Nachtschicht hat. Die Frau in der Truppe nimmt sich die Toiletten vor, putzt und wienert. Mario Zorn hat inzwischen schon einigen Müll eingesammelt, manchmal kommen da schon zehn Säcke zusammen. Der andere Kollege wischt alle Tische ab.

Trucker Babe fährt vor

Gute Zusammenarbeit zwischen DB Fernverkehr und DB Service: Helge Döring trifft fix Absprachen mit Karin Thom, die hier alle nur Trucker Babe nennen. Quelle: Stefan Sauer

Zur gleichen Zeit fährt an der Seite ein Multicar, der übrigens auch für den Winterdienst ausgerüstet ist, vor. Es ist ein Mini-Entsorgungsfahrzeug. Am Lenkrad: Trucker Babe. Hinter dem liebevollen Spitznamen verbirgt sich Karin Thom, seit 1994 bei der Bahn und immer in der Zugreinigung auf Achse. Die 60-Jährige von der Insel Rügen, die demnächst in Altersteilzeit geht, genießt ihren fahrbaren Untersatz – und die neue Arbeit. „Die Anlage ist wirklich toll, alles modern, vernünftige Arbeitsbedingungen. Früher wussten wir manchmal gar nicht, wie wir in den Zug reinkommen sollen. Hier gibt es vernünftige Einstiegshilfen, bis hinten hin.“ Kollege Ralf Göbbels hat bereits den Schlauch angeschlossen, nun wird das Brauchwasser aus dem Bordrestaurant – bei uns sagt man ja in alter Verbundenheit noch Mitropa – abgepumpt. Auch Hinterlassenschaften aus jedem WC finden so den Weg in den Abwassertank. Verstopfungen wird mit dem Hochdruckreiniger zu Leibe gerückt. Auf der anderen Zugseite füllt ein Kollege per App (ohne die fließt kein Wasser) die nötigen Vorratsbehälter mit Frischwasser auf.

Vandalismus macht den Mitarbeitern zu schaffen

Henri Mähl (53), seit 1998 bei der Bahn, ist als Entstörer auch für Sicherheit und Technik verantwortlich, hier am neuen ICE 4. Quelle: Stefan Sauer

Im 411er waltet derweil Henri Mähl seines Amtes. Der Stralsunder hat als ehemaliger Wagenmeister wie seine Kollegen Helge Döring und Hartmut Loth auf Entstörer umgesattelt, weil sich mit den neuen Zügen die Arbeit per Hammer erledigt hat. Sie überprüfen nun Technik und Sicherheit im Zug. Jeder ist übrigens ausgestattet mit eigener kleiner Werkzeugtasche – und top Kluft mit Shirt, Jacke und Jeans – immerhin für die Bahn kreiert von Designer Guido Maria Kretschmer.

„Klar, sind mal Lampen kaputt. Aber im Moment haben wir viel mit Vandalismusschäden zu tun. Die Leute reißen die Sitzpolster ab, Armlehnen sind verstellt und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann: Es werden Tischbeine locker gedreht. Deshalb checken wir jetzt jeden Tisch, nicht dass nachher darunter irgendwann ein Kind begraben wird“. Für den 53-Jährigen ist Sicherheit oberstes Gebot. „Früher hatten wir WC-Verstopfungen durch zu viel Klopapier, das löst sich jetzt gut auf, trotzdem haben wir mehr verstopfte Toiletten, weil die Leute ihre Gummihandschuhe da reinschmeißen“, ärgert er sich. Viel aufzuräumen und sauber zu machen haben er und seine Kollegen mittwochs, wenn Mütter aus dem Süden mit ihren Kindern zur Kur Richtung Rügen unterwegs sind.

Boxenstopp in Stralsund. Der fleißige Reinigungstrupp rückt an. Quelle: Stefan Sauer

Nie wieder kaputte Kaffeemaschinen

Helge Döring, bei allen hier nur „der Chef“, betont, dass auch kleinere Reparaturen durchgeführt werden. „Wir können Mikrowellen und Kaffeemaschinen austauschen. Es soll ja schließlich jeder im Zug seinen Kaffee und seinen Snack kriegen.“ Ja, es wäre schön für die Reisenden, wenn die Zeiten, in denen in der Bordküche andauernd was kaputt ist und es dann „geht heute nicht“ heißt, der Vergangenheit angehören.

Nach anderthalb Stunden ist der Zug aufgerüstet abgestellt, wie es bei der Bahn heißt. Eine technische Kontrolle aller Komponenten, zum Beispiel eine Bremsprüfung, hat der ICE automatisch durchgeführt. „Wir sagen: Nun geht der Zug schlafen, denn alle System bis auf die Kühlung für das Restaurant fahren runter. Deshalb haben wir hier nicht nur die zwei Reinigungsgleise, sondern auch noch fünf zum Abstellen. Nach einer erneuten Prüfung morgen früh holt der Lokführer den Zug hier ab und startet“, berichtet Helge Döring über die Abläufe, die er als Dispatcher mit koordiniert. Schließlich werden pro Nacht sechs bis sieben Züge abgefertigt – und schlagen geschickt.

Was passiert am IC-Endpunkt in Binz?

Aber was passiert eigentlich mit den Fernzügen, die in Binz enden? „Die Reinigung findet grundsätzlich dort statt. Zur Entstörung werden sie hierher gebracht. Ist hier alles voll, fährt ein Team von uns rüber auf die Insel. Das klappt alles wie am Schnürchen“, findet der Stralsunder. Der 52-Jährige, seit der Lehre 1985 bei der Bahn, ist wie seine Kollegen schon ein bisschen stolz, dass Stralsund bahntechnisch aus dem fast 30 Jahre währenden Dornröschenschlaf erwacht ist. „Diese moderne Anlage mit wirklich guten Arbeitsbedingungen gibt es Nordosten nicht noch mal. Es fehlt nur noch das Sozialgebäude, aber das ist geplant. Wir sind froh, dass Stralsund als strategisch wichtiger Knotenpunkt die entsprechende Wertschätzung erfahren hat, obendrein sichert die Anlage uns alten Eisenbahnern Arbeit.“

Die Deutsche Bahn rüstet auf, das ist nun in Stralsund zu spüren. Und so hat die Boxenstopp-Mannschaft an diesem Abend sogar noch den neuesten ICE 4 (Baureihe 412) vor der Brust – mit wesentlich mehr Komfort, mehr Platz und einem Führerstand wie für Piloten eines Flugzeuges.

Von Ines Sommer