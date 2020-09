Stralsund

Wenn Stralsunds Kinder alle Spielplätze in der Hansestadt nacheinander testen wollten, dann wären sie ein paar Tage beschäftigt. 117 Plätze stehen den Jüngsten zur Verfügung, 80 davon in kommunaler Verantwortung. Da gibt es immer etwas zu tun oder zu verändern oder auszubessern. Über den aktuellen Stand darüber informierte am Dienstagabend Heike Benz vom Amt für stadtwirtschaftliche Dienste die Mitglieder des Bürgerschaftsausschusses für Familie, Soziales und Gleichstellung.

Viel zu tun auf den Plätzen

Für die Maßnahmen gibt es eine sogenannte Prioritätenliste für die Spielraumentwicklung. So eine Liste ist für die Jahre 2014 bis 2018 aufgestellt worden. Derzeit sei man zum einen noch dabei, diese abzuarbeiten, zum anderen wird bereits eine neue erstellt. Man rechne damit, dass bis zum kommenden Jahr alle Maßnahmen umgesetzt sind. Zu dieser Verzögerung sei es gekommen, weil „wir zwischendurch nicht so mit Haushaltsmitteln ausgestattet waren, wie wir uns das ursprünglich vorgenommen hatten“, erklärte Heike Benz.

Vorschläge sind gern gesehen

Für das neue Spielraumentwicklungskonzept und die dazugehörige Prioritätenliste laufen derzeit die Planungen. Dabei werde von den Mitarbeitern des Fachamtes auch geschaut, dass es bei den Maßnahmen immer ein ausgewogenes Verhältnis für alle Stadtteile gibt. „Wir haben bereits ein paar Vorschläge, aber da ist noch nichts ausdiskutiert“, sagt sie und fügt auf Anfrage der Ausschussvorsitzenden, Sabine Ehlert, hinzu, dass jeder noch seine Vorschläge oder Ideen mitteilen könne. Dabei müsse es nicht nur immer nur darum gehen, dass irgendwo ein neuer Platz entstehen soll, sondern vielleicht auch, wie man Vorhandenes verbessern könne.

Die Ausschussvorsitzende erkundigte sich ebenfalls danach, wer die Plätze kontrolliere und ob Vandalismus ein Problem sei. Heike Benz erklärte, dass es einen Spielplatzwart gebe, dessen Aufgabe es sei, die Plätze ständig zu kontrollieren.

Werftarbeiter auf den Spielplätzen aktiv

Vandalismus sei leider sehr wohl ein Thema, dabei geht es besonders darum, was an Müll oder Abfall auf den Plätzen hinterlassen wird. Da versuche man, mit großem Einsatz der Sache Herr zu werden. „Ich denke, wir schaffen das auch, und wir haben dort zuletzt große Unterstützung durch einige Werftmitarbeiter erhalten, die derzeit in Kurzarbeit sind. Sie haben uns ein großzügiges Angebot gemacht und sind bisher schon zweimal auf Spielplätzen aktiv geworden und haben sich sehr engagiert um die Säuberung der Plätze und die Aufarbeitung der Spielgeräte gekümmert. Ein dritter Einsatz steht bevor und da sind wir sehr dankbar und freuen uns über das Engagement.“

