Illegale Coronademo in Stralsund: Frau verletzt Polizisten im Gesicht 

Trotz des kurzfristigen Demoverbotes haben sich am Montagabend etliche Corona-Skeptiker in der Stralsunder Altstadt versammelt. Laut Mitteilung der Polizei vom Montagabend wurde die Zusammenkunft einer Gruppe als Versammlung eingestuft. Unter Protest wurde die illegale Demo von den Beamten aufgelöst. Dabei griff eine Frau einen der Polizisten an.

Wie bereits seit mehreren Monaten war auch für Montag den 14. Dezember eine Versammlung unter freiem Himmel auf dem Alten Markt in Stralsund bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen angemeldet worden. Diese wurde aufgrund der derzeitig hohen Corona-Infektionszahlen jedoch per Verbotsverfügung untersagt.

Etliche Polizisten im Einsatz

Die Stralsunder Polizei kontrollierte das Geschehen gegen 19 Uhr in der Stralsunder Altstadt. Dabei wurden sie von Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV und benachbarter Dienststellen unterstützt. Auch zwei Mitarbeiter der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen waren im Einsatz.

Fast 40 Demonstranten trotzten dem Verbot

Zuerst versammelten sich trotz des Versammlungsverbotes mehrere kleinere Personengruppen. Diese wurden gezielt durch die Polizeibeamten angesprochen und auf das Versammlungsverbot hingewiesen. Einige Personen verließen daraufhin die Innenstadt. Gegen andere Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Trotz der hohen Polizeipräsenz erreichte eine Gruppe die Anzahl von fast 40 Personen. Sie skandierten riefen Parolen wie „Wir sind das Volk“ oder „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“. Polizei und Versammlungsbehörde werteten daraufhin die Zusammenkunft als Versammlung.

Unter Führung der Stralsunder Polizei wurde die Demo aufgelöst. Die Beamten stellten die Personalien fest und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungs- und gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

46-Jährige greift Polizisten mit Regenschirm an

Eine 46-jährige deutsche Frau aus dieser Personengruppe griff einen Polizeibeamten mit einem Regenschirm an. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Außerdem befand sich innerhalb dieser Personengruppe ein 56 jähriger Deutscher aus Berlin, der auf Nachfrage mitteilte, dass er sich zu touristischen Zwecken in Mecklenburg-Vorpommern aufhält. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung MV und forderten den Mann auf, das Bundesland umgehend zu verlassen.

Gegen 21.30 Uhr hatten die meisten Personen die Innenstadt wieder verlassen, der Polizeieinsatz wurde beendet. Ob und inwiefern weitere Verstöße gegen das Versammlungs- oder Infektionsschutzgesetz begangen wurden, wird weiterhin geprüft.

Am vergangenen Montag sollte der rechtsextreme Politiker Andreas Kalbitz (ehem. AfD) auf der Veranstaltung sprechen. Allerdings wurde er zuvor von der Polizei aus Mecklenburg-Vorpommern ausgewiesen.

