Stralsund

In der Regionalbahn zwischen Rostock und Stralsund ist am Sonnabendnachmittag ein 33-jährige Mann mit unerlaubten Drogen erwischt worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, ging der Mann während einer Routinekontrolle ins Netz. Dabei wurde auch festgestellt, dass gegen den Deutschen zwei Haftbefehle vorlagen.

Mit Geburtsurkunde ausgewiesen

Seltsamerweise hatte sich der Reisende mit dem Original seiner Geburtsurkunde ausgewiesen. Das machte die Beamten natürlich stutzig und sie schauten etwas genauer hin. Die Überprüfung seiner Personalien ergab dann, dass er von der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gesucht wurde.

Demnach hat er eine Haftstrafe von acht Monaten wegen Diebstahls sowie von 50 Tagen wegen Betruges abzusitzen. Zur Abwendung der Haftstrafe wegen Betruges hätte der Mann die Möglichkeit zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro gehabt. Die Möglichkeit einer Abwendung der achtmonatigen Haftstrafe wegen Diebstahls bestand jedoch nicht. So endete seine Reise in der Justizvollzugsanstalt.

Sammelsurium illegaler Drogen

Vor der Einlieferung durchsuchten ihn die Beamten jedoch und fanden dabei ein Sammelsurium an unterschiedlichen Betäubungsmitteln in geringen Mengen. So muss er sich nun zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Jens-Peter Woldt