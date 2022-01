Stralsund

Um schneller einen Impftermin zu bekommen, konnte man sich im vergangenen Jahr als Helfer für die Wahlen im September registrieren. Dann war man automatisch „Prio-Gruppe 3“. Dieser 2021er-Begriff hat erst kürzlich den allgemeinen Sprachgebrauch wieder verlassen, doch er kommt mir schon jetzt so oll vor wie „Jamba Spar-Abo“.

Ich registrierte mich. Unabhängig davon ging es mit dem Termin schneller als erwartet. Den Dienst als Helferlein habe ich dennoch durchgezogen und wir zählten bis nach Mitternacht aus. Am Ende hatte ich 40 Euro in der Tasche und das großartige Gefühl im Herzen, wichtiger Teil eines demokratischen Prozesses gewesen zu sein.

Wer das auch spüren möchte, hat am 8. Mai die nächste Gelegenheit. In Stralsund steht die Oberbürgermeister(in)wahl an, zwei Wochen später eine mögliche Stichwahl. Freiwillige können sich unter 03831 / 252 450 oder per Mail an wahlen@stralsund.de melden. Kleine Ermunterung: Bis nach Mitternacht wird es sicherlich nicht gehen.

Von Kai Lachmann