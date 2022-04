Stralsund

Spektakuläre Neuigkeiten aus dem hohen Norden: Ein Luftschiff wird im Sommer 2024 über der Hansestadt und dem Umland fahren. Die in Friedrichshafen (Baden-Württemberg) ansässige Firma Zeppelin NT bestätigte gegenüber der OZ eine entsprechende Ankündigung von Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) auf Facebook. Dort machte die Nachricht am 1. April die Runde und wurde vielfach als Scherz aufgefasst. Selbst Parteikollegen witzelten, dies sei eine „coole Luftnummer“ oder dass auch ein U-Boot eine neue Attraktion sein soll, man könne es nur nicht sehen – „ist nicht aufgetaucht“.

Die Zeppelin-Pläne sind jedoch real. „Es gibt zwar noch keinen Vertrag, aber wir haben die feste Absicht“, verdeutlicht Geschäftsführer Eckhard Breuer. Für die Starts und Landungen wurde der Flugplatz im Stralsunder Norden ausgewählt. Die Touren dauern zwischen 30 Minuten und zwei Stunden. Wo sie entlangführen, steht noch nicht fest. Zu bestaunen gebe es aber genug: Ob Stralsund mit der Altstadtinsel, Rügens Küsten im Nordosten, die Boddenlandschaft im Westen oder Kegelrobben in der Ostsee.

Flug im Zeppelin – „Das macht man einmal im Leben“

Tiere ließen sich per Luftschiff „ganz wunderbar“ beobachten, da es in geringer Höhe gehalten werden könne und keinen Lärm wie ein Hubschrauber verursache, führt Breuer aus. Tempo und Distanz: bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Zu den Preisen von derzeit rund 400 Euro pro 40-Minuten-Ticket sagt der Geschäftsführer: „Das macht man einmal im Leben. Es ist ein hochwertiges und exklusives Erlebnis.“

40 Minuten Flug für 395 Euro Die Reederei Zeppelin NT betreibt zwei Luftschiffe, die ihren Heimathafen am Bodensee haben. Ein 30-minütiger Flug ab Friedrichshafen kostet pro Person aktuell 265 Euro. Immer wieder bietet die Firma auch Rundflüge in anderen Regionen an. Ab April etwa über München. Dort kosten 40 Minuten Flug 395 Euro. Kinder bekommen stets 20 Prozent Rabatt. Geplant sind auch Flüge über Köln und Bonn sowie im kommenden Jahr über Frankfurt. Im vergangenen Jahr waren in neun europäischen Ländern Zeppeline am Himmel zu sehen. Die Luftschiffe fliegen etwa 300 Meter hoch.

14 Gäste können an Bord gehen. In der Gondel sitzt jeder am Panorama-Fenster. Hinzu kommen ein Pilot und eine Begleitung. Die Flüge in dem wuchtigen, 75 Meter langen Luftschiff sollen zur Attraktion für Touristen und Einheimische werden. Aber nicht nur. „Die Passagiere werden durch Wissenschaftler und Pädagogen des Deutschen Meeresmuseums vorab in den Museen begleitet. Anschließend können die Gäste von Bord des Zeppelins aus mit wissenschaftlicher Begleitung die Besonderheiten von Flora, Fauna und Geografie der Küstenlandschaft rund um Stralsund entdecken und verstehen“, lässt OB Badrow dazu mitteilen.

So schön sieht es aus, wenn ein Zeppelin durch die Lüfte gleitet, hier beim Sonnenuntergang über Radolfzell. Quelle: Michael Häfner

Stralsund könnte permanenter Sommer-Standort werden

Die Verbindung des süddeutschen Unternehmens zur Stadt an der Küste hat Ozeanograf Burkard Baschek hergestellt. Der neue wissenschaftliche Direktor des Deutschen Meeresmuseums ist bereits 2016 im Zeppelin über der Ostsee gefahren auf der Suche nach Meereswirbeln. „Wir haben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Firma gehabt.“

Aus dem persönlichen Draht sei eine Freundschaft geworden. „Der Zeppelin gehört für mich nach Stralsund – vom Erscheinungsbild und vom Ambiente her“, erzählt Baschek. Er hofft, dass dank des Fluggerätes der Schutz der Meere mehr Aufmerksamkeit bekommt. Zudem soll es reine Wissenschaftsflüge geben, um etwa Vorkommen von Schweinswalen und Vogelkolonien zu erforschen.

Zeppelin betreibt zwei Luftschiffe, die ihren Standort am Bodensee haben. Gefahren wird von März bis November. Sollte der Probebetrieb in Stralsund erfolgreich sein, könnte die Kooperation zwischen dem Unternehmen und dem Deutschen Meeresmuseum ausgebaut werden. Baschek: „Hoffentlich wird Stralsund ein permanenter Sommer-Standort.“

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) zeigt ein Modell des Luftschiffs. Quelle: privat

„Größte fliegende Werbefläche der Welt“

Laut OB Badrow gibt es Überlegungen, das Luftschiff bei der Überführung nach MV mit Werbung zu versehen. So könnte beispielsweise am Himmel über Berlin auf die Wiedereröffnung des Meeresmuseums hingewiesen werden, das derzeit aufwendig renoviert wird. Zeppelin-Chef Breuer zeigt sich offen: „Wir haben die größte fliegende Werbefläche der Welt.“

75 Meter ist ein Luftschiff lang. Da ist viel Platz für Werbung. Quelle: Zeppelin Luftschifftechnik

Dass es beim Einsatz eines Luftschiffs zu einer Katastrophe wie 1937 kommt, als die „Hindenburg“ in einem Großfeuer innerhalb weniger Sekunden verbrannte und 36 Menschen starben, ist laut Zeppelin-Geschäftsführer Breuer ausgeschlossen. „Damals ist man mit leicht entzündbarem Wasserstoff geflogen. Wir nutzen Helium wie in einem Luftballon. Das brennt nicht.“ In diesem Jahr feiert das Unternehmen übrigens seinen 25. Geburtstag. Anzahl der Flugunfälle bisher: null.

Von Kai Lachmann