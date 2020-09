Mit seinem legendären Erbsen-Eintopf hat Frieder Neumeier auf dem Parkplatz am Strandaufgang 19 zwischen Zingst und Prerow für die nötige Stärkung gesorgt. Nun geht der Mann in den Ruhestand. Doch wer soll jetzt Einheimische und Urlauber so lecker versorgen, fragt sich OZ-Redakteurin Ines Sommer...