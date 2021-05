Stralsund

Noch hat die Außengastronomie geschlossen. Egal! Die Stralsunder OZ-Redaktion präsentiert ein paar schöne Orte, an denen man auf die Schnelle etwas zum Essen bekommt – und sich gemeinsam durch den Lockdown schlemmen kann. Hier unsere Tipps:

Kutter „Nordstern“ an der Nordmole

Zu den ganz wenigen geöffneten Fischimbiss-Kuttern im Stralsunder Hafenbereich gehört die „Nordstern“ von Betreiber-Familie Qualen am Fuß der Nordmole. „Wir mussten gerade von unserem alten Liegeplatz neben der ,Gorch Fock’ hierher umziehen, weil die Flusskreuzfahrtschiff-Saison wieder beginnt und der Anlegeplatz gebraucht wird“, erzählt Dirk Qualen und betont, dass die dreiköpfige Familie in der Pandemie mit eigenem Hygienekonzept durchgehend geöffnet hatte und momentan auch hat.

„Wären wir kein Familienbetrieb, könnten wir uns das gar nicht leisten, den Kutter weiter zu bewirtschaften, weil die Umsätze so gering sind und es für uns gar nicht möglich wäre, Mitarbeiter zu bezahlen“, berichtet der 52-jährige Fischverkäufer. Der mit seiner Frau Kerstin in Sassnitz lebende Mann fährt fast täglich (außer am Montag, dem einzigen Ruhetag in der Woche) nach Stralsund, um den Kutter für die treue Stammkundschaft geöffnet zu halten.

Das Stralsunder Rentner-Ehepaar Uwe und Brigitte Taubeneck zählt zu den Kunden, die von der frisch zubereiteten Nordstern-Fischware (an Bord wird sogar geräuchert) begeistert sind und regelmäßig um die Mittagszeit nach einem Spaziergang an der frischen Luft gerne einen Imbiss einnehmen.

Stralsunder Kutter „Nordstern“ mit Dirk Qualen. Quelle: Christian Rödel

„Hätten wir unsere Stammkundschaft nicht, könnten meine Frau mit Sohn und ich hier alles abschließen, weil es sich wirtschaftlich einfach nicht lohnt“, meint der gebürtige Schleswig-Holsteiner, der in Mecklenburg-Vorpommern nach der Wende die große Liebe seines Lebens kennengelernt hat und nach Rügen umsiedelte. Filius Heiko ist der Besitzer des Fischkutters und das Familien-Trio wechselt sich gegenseitig beim Borddienst ab oder arbeitet während großer Anstürme von Kunden natürlich auch zu dritt im Akkord.

Zur Zeit bereitet Dirk Qualen die Fischbrötchen und den Backfisch in seiner Kombüse allein vor. „Manchmal kommen mir echt bald die Tränen, wie gestern und vorgestern, als ich Einnahmen von 45 und knapp 70 Euro hatte“, sagt er etwas verbittert, obwohl Dirk Qualen eigentlich ein chronisch optimistischer Mensch ist. Er geht fest davon aus, dass spätestens ab Juli die Corona-Krise ausgestanden sein wird.

Rob’s Corner am Neuen Markt hat eine der kürzesten Speisekarten

Robert Schön und Marcus Klein (r.) verkaufen Hamburger und Cheeseburger auf dem Neuen Markt. Quelle: Kai Lachmann

In großen Einkaufszentren in den USA ist es üblich, dass Essensanbieter in einem Bereich gruppiert werden und sich die Kunden mit den Snacks dann selbst einen Platz suchen. In Deutschland ist dieses Prinzip namens „Food Court“ nicht ganz so weit verbreitet. Mit etwas Fantasie könnte man aber den Neuen Markt als „Stralsunds Food Court“ bezeichnen. Denn wenn dienstags und freitags Markttag ist, gibt es dort so viele verschiedene Snacks wie an sonst keiner anderen Stelle in der Stadt. Als da wären: Rauch- und Bratwurst, Fischbrötchen, Backwaren, polnische Spezialitäten, Chinapfanne und das ein oder andere mehr. Wem das nicht reicht, der wird womöglich bei den täglich geöffneten Geschäften am Rand des Marktes fündig: Döner, syrische Sachen, Backwaren, Pizza und um die Ecke Eis.

Weil wir amerikanisch angefangen haben, nehmen wir an dieser Stelle die Burger-Bude „Rob’s Corner“ in den Fokus. Die rekordverdächtig kurze Speisekarte listet nur zwei Produkte: Hamburger und Cheeseburger, wahlweise mit einer Scheibe Schinken obendrauf. Warum so übersichtlich? „Mehr Vielfalt bedeutet mehr Aufwand“, antwortet Verkäufer Marcus Klein. Und Kunden finden sich auch für die beiden Burger-Klassiker genug. „Wir sind zum Feierabend meistens ausverkauft“, sagt Robert Schön, der die Buletten brät. Er ist eigentlich Ingenieur und hat die auffällige, silberne Bude mit den runden Ecken selbst geplant. „Das Hack kommt tagesfrisch von der Fleischerei Blohm“, erzählt er noch. Was die Soße angeht, so ist hingegen Verschwiegenheit angesagt – Geheimrezept.

Imbissbude im Strandbad an Stralsunder Sundpromenade

Das Dreiergespann (v. l.) Kornelia Schwanbeck, Brunhilde Zillmer und Marion Brandt wartet in der Imbissbude direkt am Strelasund auf Kundschaft. Wie in der Spiegelung zu sehen, ist am Strand noch nicht so viel los. Quelle: Barbara Waretzi

„Im Sommer ist es knallvoll“, erzählt Kornelia Schwanbeck. Sie arbeitet in der kleinen Imbissbude im Strandbad an der Sundpromenade. Täglich von 10 bis 18 Uhr sorgt sie für die nötige Stärkung mit Curry- oder Bratwurst, Brötchen und Pommes. Nebenan befindet sich zudem noch ein Kiosk, in dem kleinere Snacks, Süßigkeiten und Eis gekauft werden. Dieser wird von Brunhilde Zillmer und Marion Brandt betrieben. Die drei Damen arbeiten eng zusammen und sind für den einen oder anderen Schnack zu haben. „Es kommen viele Touristen her, auch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden“, berichtet Zillmer.

Die beiden Läden gehören der Stralsunder Innovation Consult, besser bekannt unter der Abkürzung SIC. Seit 2011 kümmert sich das Unternehmen um den Küstenabschnitt am Strelasund. Unterstützt wird das Team dabei von fünf Männern. Sie übernehmen die Reinigung und die Pflege des Strandes, damit Besucher stets das (derzeit mehr oder weniger) gute Wetter genießen können. Auch die Herren holen sich bei „ihrer Konny“ gerne heißen Kaffee.

Pizza, Pasta und Eis in Altefähr

Sonnenuntergang und Pizza in Altefähr. Es hätte einen schlimmer treffen können. Quelle: Kay Steinke

Romantischer geht es kaum: Am Strand von Altefähr gibt es etliche stilvolle Sitzmöbel und Tische, an denen man sehr gut bei einem Picknick den Sonnenuntergang genießen kann – und das auch noch mit Blick auf die Hansestadt Stralsund. Der italienische Imbiss „Pizza, Pasta und Eis“ hält dabei, was er verspricht – und Pommes bietet er auch noch. Zwar gibt es bei Domenico keinen Lieferservice, aber Essen ordern und abholen klappt auch über das kleine Abverkaufsfenster. Der Klassiker sind die sizilianischen Pizzas, die es auch vegetarisch gibt. Der Hit an heißen Maitagen: Eis mit frischen Erdbeeren. Dazu passt ein Rotwein und wenn man es etwas abgefahrener mag, kann man nebenan bei Buhne 9 gleich das venezianische Sommergetränk „Aperol Spritz“ bestellen.

Wer es weniger mediterran mag, wird in Altefähr auch bei der Fischbox fündig. Dort gibt es Fischbrötchen. Altefähr hat viele Parklätze, doch direkt am Hafen sind diese rar. Da Altefähr nicht weit entfernt ist, könnte man auch diesen Picknick-Point gut mit dem Rad erreichen. Von der Altstadt bis zum Fähranleger schafft man die knapp sechs Kilometer in rund 30 Minuten.

Von Christian Rödel, Kai Lachmann, Barbara Waretzi und Kay Steinke