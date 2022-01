Immer mehr Fahrschüler in MV lernen im E-Auto: „Zukunft heißt Automatik!“

Stralsund

Warme blaue Lichteffekte. Ein modernes Cockpit mit einer Vielzahl digitaler Anzeigen. Das Ganze wirkt leicht futuristisch. Kupplungspedal und herkömmlicher Schaltknauf fehlen in diesem Mercedes EQA. Fahrschülerin Celina Peris (17) aus Abtshagen (Vorpommern-Rügen) checkt die Daten in diesem Elektrofahrzeug.

So wie in der Stralsunder Fahrschule „Greif“ bieten derzeit bereits acht Ausbildungsstätten in MV die Ausbildung auf reinen E-Mobilen an.

Im Stralsunder E-Fahrschulauto keine Angst vor der Straße

„Ich fühle mich sicher in diesem Gefährt. Auch wenn das Fahrgefühl gegenüber einem Pkw mit Schaltung komplett anders ist“, erklärt Celina Peris. Die junge Frau wirkt zwar noch immer vor jeder Fahrstunde leicht angespannt. Die Angst vor dem Agieren auf der Straße habe sich aber komplett gelegt.

Das war beim Start ihrer praktischen Ausbildung vor einigen Monaten ganz anders. „Das Gewusel im Straßenverkehr, die unbekannten Abläufe und vor allem das Schalten haben mich extrem gestresst“, erklärt sie. Abwürgen des Autos auf Kreuzungen, Dispute im Auto . . . – Verunsicherung allenthalben. Es folgte ein Wechsel der Ausbildungsstätte.

Torsten Bremer (62) ist Chef der Stralsunder Fahrschule „Greif". Quelle: Christian Rödel

Bei Torsten Bremer (62), Chef der Stralsunder Fahrschule „Greif“, entschied sie sich für die B197-Ausbildung. „Diese verbindet den Automatik-Kurs mit der Ausbildung auf einem Pkw mit Schaltgetriebe“, erläutert der Profi.

Stralsunder Fahrlehrer: „Etwas Angst zu Beginn ist normal“

Er bildet seit gut 40 Jahren Fahranfänger aus. „Etwas Angst haben zu Beginn fast alle. Das ist normal. Der Vorteil einer Automatik-Schaltung ist, dass sich der Ungeübte hundertprozentig auf den Fahrzeugverkehr konzentrieren kann“, verdeutlicht Bremer.

Seine Schüler bräuchten dadurch etwa fünf bis acht Stunden weniger. Der Schnitt liege in Stralsunder Raum bei insgesamt etwa 45 Fahrstunden, so der Sundstädter.

Automatik und Handschaltung erlernen Der B197-Führerschein:Die seit April 2021 geltende Neuerung bei derAusbildung zum Pkw-Führerschein verbindet Automatik/Schaltgetriebe. Es kann sich beim Wagen mit Automatikgetriebe um ein E-Mobil oder einen Pkw mit Verbrennungsmotor handeln. Zehn Fahrstunden sind mit einem Auto, das Handschaltung besitzt, zu absolvieren. Die „Schaltkompetenz“ wird von einem Ausbilder der Fahrschule getestet. Nach wie vor gibt es die praktische Ausbildung auch nur mit Automatik. Folge: Nur diese Pkw (Schlüsselzahl 78 im Führerschein) darf man fahren.

Und immer mehr wählen bei ihm als Automatik-Version das E-Mobil unter den Pkw-Modellen. Obwohl die neue Ausbildung erst seit April 2021 möglich ist, absolvierten allein im vergangenen Jahr etwa ein Drittel der Fahrschüler die Hauptausbildung auf dem Stromer.

Ein landesweiter Trend. „Etwa zehn bis 15 Prozent der Auszubildenden gehen im Nordosten bereits diesen Weg“, sagt Helmut Bode. Der Chef des Fahrlehrerverbandes MV betont: „Die Zukunft heißt Automatik auch für die Pkw-Besitzer.“ In den Bereichen Lkw und Bus gehört diese Art des Schaltens bereits längere Zeit zum Standard.

Nur Abrollgeräusche der E-Auto-Reifen sind hörbar

Derweil hat sich Celina Peris in den Nachmittagsverkehr auf den Straßen der Stralsunder Innenstadt eingefädelt. Vom gut 292 PS starken Motor ist außer einem Summen fast nichts zu hören. „Ich brauche das Motorgeräusch nicht“, erklärte die künftige Bundeswehrangehörige.

Wichtig sei es indes, dass man bei Fußgängern und Radfahrern besonders verhalten agiert. Denn diese hören zumeist nur noch Abrollgeräusche der Reifen. Vorsichtig überholt sie Biker. Aufgrund der oft schmalen Straßen in der Stadt ohnehin ein schwieriges Unterfangen.

Zahlen nach Ausbildungsstunde Nach jeder Fahrstunde, die 45 Minuten umfasst, bezahlen die Fahrschüler – zumeist bar – die hierzulande im Schnitt 50 Euro teure Ausbildungseinheit beim Fahrlehrer. Der Grund: In der Vergangenheit liefen mitunter große Summen auf, die selbst nach Mahnungen nicht beglichen wurden. Die Ausbildungsstätten liefen ihrem Geld hinterher. Letztlich landeten die Angelegenheiten dann vor Gericht, so der Fahrlehrerverband MV.

Das Beschleunigungsvermögen des bis zu 160 km/h schnellen Wagens ist enorm. Der Grund: Das maximale Drehmoment liegt sofort an. „Da heißt es, behutsam Gas zu geben“, erklärt Fahrlehrer-Anwärter Mousa Fairousha (36). Der gebürtige Syrer gehört zu den insgesamt sieben Ausbildern bei „Greif“.

Im E-Auto muss man sich an neue Abläufe gewöhnen

„Am Anfang bremste Celina einige Male abrupt. Das kommt beim Umstieg vom Schalter häufig vor“, sagt der aus Syrien stammende Mann. Zudem suchte sie mit dem linken Fuß häufig noch das Kupplungspedal und mit der rechten Hand den Schaltknüppel.

Neue Abläufe müssen sich erst verfestigen. Zu den Besonderheiten dieses E-Mobils zählen die Schaltwippen am Lenkrad. Damit kann der Fahrer die Bremsverzögerung des E-Motors einstellen. Dies entscheidet über das Ausmaß der Energierückgewinnung, durch die die Batterie aufgeladen werden kann.

„Bis zu 150 Kilometer mehr Reichweite sind bei ökologischer Fahrweise möglich. Maximal schafft der Fahrschul-EQA um die 350 Kilometer“, erläutert Bremer. Er arbeitet in seinen Ausbildungsräumen im Strelapark gerade mit Mohammed Dabbaja am Fahrsimulator.

Am Fahrsimulator: Torsten Bremer (r.) gibt Fahrschüler Mohammed Dabbaja Tipps für die Sitzeinstellung. Quelle: Christian Rödel

Dieses Gerät sei für die Anfänger hilfreich. Können sich dies doch entspannt unter anderem mit der richtigen Sitzposition, dem Abstand zum Lenkrad und der Rundumsicht vertraut machen. Das bestätigt der 24-jährige Syrer, der als Sicherheitsfachkraft arbeitet. Gleichzeitig dient der Simulator als Sprachtrainer. Denn die Anweisungen erfolgen in fünf Sprachen – darunter Arabisch.

Fahrschülerin: „Für mich ist ein E-Mobil ein richtiges Auto“

Auf dem Außengelände wertet der Ausbilder mit Celina Peris die Tour aus. Fazit: In wenigen Tagen kann die Prüfung erfolgen. Den Test hinsichtlich der Schaltkompetenz – zehn Pflichtstunden sind nötig – hat die Abtshägerin bereits bei Bremer bestanden.

„Für mich ist ein E-Mobil ein richtiges Auto“, erklärt die Vorpommerin. In ihrem Freundeskreis sei man mitunter anderer Meinung, räumt sie ein. „Das E-Fahrzeug, wenn auch nicht mit derzeitiger Batterietechnik betrieben, ist ein vernünftiger Pkw“, sagt ihr Großvater Eberhard Dieckmann (79). Er gehört zu den „Sponsoren“ der Ausbildung und fährt seine Enkelin nach Hause.

Von Volker Penne